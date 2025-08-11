В Україні стартує відкритий банкінг: що це дасть споживачам фінансових послуг і наскільки це безпечно

1 серпня в Україні почав працювати відкритий банкінг (open banking). Що це таке і як інновацією може скористатись пересічний українець, — читайте в розборі Delo.ua.

О pen banking простими словами

Йдеться про надання доступу до даних клієнта банка чи фінансової установи третім особам, які обов'язково мусять мати відповідну ліцензію НБУ та пройти ретельну перевірку.

Фактично це ще один електронний канал комунікації між банком (або небанківською фінансовою установою) та клієнтом. Цей канал працює за однаковими правилами для всіх учасників ринку і виконує функцію інформаційної агрегації (накопичення) фінансових потоків споживача.

Функціонально це електронний гаманець, до якого можна підтягнути рахунки і бачити все, що з ними відбувається: залишок, історія операцій тощо. Цей гаманець можна порівняти з Google Pay, але на відміну від нього відкритий банкінг надає можливість бачити й контролювати фінансові операції на багатьох власних рахунках в одному інтерфейсі чи застосунку.

Таку послугу може надавати будь-який український банк або небанківська платіжна компанія на кшталт RozetkaPay, NovaPay — за умови отримання ліцензії Нацбанку та виконання низки інших вимог.

"Як мінімум половина ТОП-30 українських банків свідомо сказали, що будуть надавати такий функціонал: в тому числі Mono, Приват, Укрсиб, ПУМБ, А-банк. Вони спільно розробляли специфікацію для open банкінгу, проводили тестування. Ці банки або вже закінчили, або зараз закінчують розробку інтерфейсів для клієнтів. Це все може запрацювати найближчим часом", — говорить у коментарі Delo.ua Олексадр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА.

Зручності для фізосіб

Щоб користуватись послугою, клієнт має дозволити банку надавати доступ до своїх рахунків третім особам. Послуга буде корисною передусім тим споживачам, які мають два і більше банківські рахунки. Маючи дані карток в одному місці, споживач заощадить чимало часу та уникне зайвих дій.

Відкритий банкінг дозволяє контролювати дату та суму надходжень, списань — як минулих, так і запланованих, а також зробити відповідні налаштування. Наприклад, дату списання суми за кредитом з однієї картки, дату комунального платежу з іншої. Транзакції будуть здійснюватись за правилами, які налаштує сам клієнт.

"На підставі інформації про ваші фінанси банк або ліцензована фінансова компанія може створювати продукт, що допоможе спрощувати контроль та управління вашими фінансами, надавати консультації, пропонувати варіанти більш дешевого обслуговування рахунків тощо", — говорить Олександр Карпов.

Вигоди для юросіб

За словами директора ЄМА, статистично у кожної юрособи від одного до семи рахунків. У зв`язку з цим логічно припустити, що половина українських бізнесів має рахунки більше, ніж у двох банках. Грошові транзакції підприємства значно глобальніші, ніж у однієї особи. Природно, що бізнесу теж цікаво їх побачити в одному місці.

Банки та фінкомпанії, що надаватимуть послугу інформаційної агрегації, будуть враховувати потреби юридичної особи та створювати додаткові послуги відповідно до цих потреб.

"Управління дебіторсько-кредиторською заборгованістю — дуже зручна функція, якою залюбки будуть користуватись українські підприємці", — зазначає Карпов.

Доступ до інформації

Кредитування з відкритим банкінгом має стати простішим. Зазвичай для надання кредиту фізичній особі банк чи фінансова установа звертається в Бюро кредитних історій. Тепер з`явилась нова можливість — в одному місці побачити не лише кредити, а й загалом усю платіжну історію клієнта.

"Наприклад, кожного 10 числа у вас зарплата, кожного 20-го ви сплачуєте в певному обсязі комуналку. На підставі цієї інформації потенційний кредитор може зробити певні висновки і швидше видати кредит", — говорить Карпов, зазначаючи, що це лише 1% з усіх додаткових можливостей open banking.

Безпека та захист даних

Щоб надавати послуги open banking, потрібно отримати подвійну ліцензію Нацбанку. Перша ліцензія надається, щоб взагалі здійснювати певні фінансові послуги. Друга — на нефінансові платіжні послуги — спеціально для роботи з open banking і після ретельної перевірки регулятором. За словами Олександра Карпова, це буде суворий процес, і найменша невідповідність вимогам зробить таке подвійне ліцензування неможливим.

Другий важливий момент — клієнт повинен надати згоду на здійснення такого роду послуг. Як вона дається? Директор ЄМА пояснює:

“Наприклад, умовна компанія “Ромашка”, що надає послуги агрегації інформації і ініціювання платежів, отримала відповідну ліцензію. Що потрібно зробити? Завантажити, відкрити додаток, підписатись на послуги — і ось ми на етапі, коли треба підтягнути у застосунок всі рахунки клієнта.

Отже, ви ініціюєте згоду, і відбувається онлайн-взаємодія між застосунком умовної “Ромашки” і вашим банком. На стороні банка здійснюється електронна сесія, яку ви через застосунок маєте авторизувати: логін-пароль, другий фактор (обличчя, палець, разовий пароль, пуш, підтвердження електронної пошти і багато іншого, що може вигадати банк як другий фактор). Поки ви цього не зробили, ніхто не дасть доступу до вашого рахунку”.

У процесі надання згоди можна одразу встановити функції кожного з рахунків. Наприклад, картка №1 — лише доступ для перегляду інформації, картка №2 — для здійснення платежів, картка №3 — те і інше.

Далі клієнт вказує термін згоди, а банк тим часом контролює підтвердження посиленої аутентифікації. Водночас завданням банку є перевірити наявність установи, що видає дозвіл (умовної "Ромашки"), в реєстрі НБУ. Треба також переконатись, що ця “Ромашка” має електронні ключі в ЦСК (центр сертифікації ключів) НБУ і що ці ключі не протерміновані. Після чого в застосунку надавача послуг з`являється інформація, що сьогодні, скажімо, о 9:52 ви створили згоду на надання “Ромашці” дозволу на інформацію, і термін дії цієї згоди.

Згоду можна відізвати у будь-який момент — у застосунку банк або установи, якій ви надаєте інформацію про свої дані. Банк може контролювати поведінку третьої установи і негайно блокувати доступ до даних у випадку підозрілої поведінки.

"З огляду на безпеку екосистема так довго і створювалась", — говорить Карпов.

Коли за працю є відкритий банкінг

"Є 60 банків та 2 небанки (NovaPay та RozetkaPay), які можуть надавати інформацію про дані. З них 10+ банків, а також NovaPay готові робити це у вересні-жовтні", — зазначив Олександр Карпов.

Отримувати доступ до такої інформації (ініціювати платежі) виявили бажання 7 банків, а також NovaPay, Rozetka.Pay, IPay.UA, Open API HUB — після отримання відповідної ліцензії НБУ.

Але на підготування до перевірок і проведення ліцензування може піти деякий час.

"Регулятор передбачив перехідний період до кінця року на доопрацювання банками своїх систем, процесів та внутрішніх документів, що необхідно для стабільної та безпечної взаємодії в рамках відкритого банкінгу", — говорить у коментарі Delo.ua заступник виконавчого директора, голова проєктного офісу Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський.

Учасники фінансового ринку очікують, що повноцінно користуватись послугою можна буде вже на початку наступного року.