Филипп Моррис увеличил налоговые вычеты в Украине на 33,5% в первом полугодии

В первой половине 2024 года компания Филипп Моррис в Украине уплатила 23,9 миллиарда гривен налогов от продаж своих брендов, что на 6 миллиардов гривен или 33,5% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Наибольшие налоговые вычеты включают акцизный налог, который составил 12 миллиардов гривен, и налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 3,2 миллиарда гривен.

"Это удалось сделать из-за увеличения легального рынка табачных изделий, которое стало возможным благодаря активной борьбе государственных органов с нелегальными производителями. Важными факторами увеличения налоговых отчислений стали возобновление доли компании на украинском рынке, а также запуск новой фабрики, в которую компания инвестировала 30 миллионов долларов" , – отметил финансовый директор Филипп Моррис в Украине Сергей Кальнооченко.

По словам Кальнооченко, Филипп Моррис планирует продолжать инвестиции в свой бизнес и способствовать наполнению бюджета. В августе 2024 года компания намерена заплатить более миллиарда гривен акцизного налога. Эти средства поступят как от производства на новой фабрике в Львовской области, так и от импорта и контрактного производства.

В Украине остановлены все нелегальные производства табака

Напомним, что согласно заявлению главы парламентского комитета по налогам и финансам Даниила Гетманцева, БЭБ вместе с налоговой службой завершило борьбу с нелегальным производством табака в Украине. Все предприятия, не сотрудничавшие со следствием, прекратили свою деятельность

Кроме того, на производствах, где экспертизы выявили нарушения, были аннулированы лицензии и демонтировано оборудование, которое использовалось для незаконного изготовления продукции.

Гетманцев отметил, что благодаря этим мерам нелегальное производство табака в Украине находится под полным контролем уже четыре месяца, что существенно увеличило акцизные поступления. В июне-июле 2024 года акцизные платежи выросли на 4,6 миллиарда гривен, или на 33,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Добавим, что теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета на сумму 42,5 миллиарда гривен (свыше 1 миллиарда долларов) в 2022/23 годах.

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