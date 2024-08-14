Філіп Морріс збільшив податкові відрахування в Україні на 33,5% у першому півріччі

У першій половині 2024 року компанія Філіп Морріс в Україні сплатила 23,9 мільярда гривень податків від продажу своїх брендів, що на 6 мільярдів гривень або 33,5% більше порівняно з тим же періодом 2023 року. Про це йдеться у прессрелізі компанії.

Найбільші податкові відрахування включають акцизний податок, який склав 12 мільярдів гривень, та податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 3,2 мільярда гривень.

"Це вдалося зробити через збільшення легального ринку тютюнових виробів, яке стало можливим завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками. Важливими факторами збільшення податкових відрахувань стали відновлення частки компанії на українському ринку, а також запуск нової фабрики, в яку компанія інвестувала 30 мільйонів доларів", – зазначив фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко.

За словами Кальнооченка, Філіп Морріс планує продовжувати інвестиції в свій бізнес і сприяти наповненню бюджету. У серпні 2024 року компанія має намір сплатити більше мільярда гривень акцизного податку. Ці кошти надійдуть як від виробництва на новій фабриці у Львівській області, так і від імпорту та контрактного виробництва.

В Україні зупинено всі нелегальні виробництва тютюну

Нагадаємо, що згідно із заявою голови парламентського комітету з податків та фінансів Данила Гетманцева, БЕБ разом з податковою службою завершило боротьбу з нелегальним виробництвом тютюну в Україні. Усі підприємства, що не співпрацювали зі слідством, припинили свою діяльність

Крім того, на виробництвах, де експертизи виявили порушення, були анульовані ліцензії та демонтовано обладнання, яке використовувалося для незаконного виготовлення продукції.

Гетманцев зазначив, що завдяки цим заходам нелегальне виробництво тютюну в Україні перебуває під повним контролем уже чотири місяці, що суттєво збільшило акцизні надходження. У червні-липні 2024 року акцизні платежі зросли на 4,6 мільярда гривень, або на 33,6% порівняно з тим самим періодом минулого року.

Додамо, що тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету на суму 42,5 мільярда гривень (понад 1 мільярд доларів) у 2022/23 роках.

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