Фонд "Восстановление Хлебной отрасли Украины" начал выдавать гранты

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Фонд "Восстановление Хлебной отрасли Украины", принадлежащий компании «Пуратос Украина», начал выдавать гранты.

Пострадавшее от российской агрессии в марте 2022 года предприятие ЧАНТА МАУНТ получило мощную финансовую помощь в виде гранта от фонда, принадлежащего компании ООО "Пуратос Украина".

Chanta Mount искренне благодарна, что в такое сложное для государства время международная компания Puratos напрямую помогает реальными деньгами в восстановлении разрушенных предприятий Украины.

Достойно уважения, что эта помощь идет именно от фонда, принадлежащего производственной частной компании. Грантовые средства будут направлены непосредственно производителям оборудования, которое будет поставлено на хлебозавод Chanta Mount вместо разрушенного.

После запуска обновленной линии, часть которой финансируется за счет грантовых средств, производство продукции вырастет на 300 т. в месяц. При этом дополнительно получат работу 56 человек.

Компания Chanta принадлежит группе компаний "Хлебные Инвестиции" и специализируется на производстве замороженных хлебов и листовых изделий. Компания «Пуратос Украина» производит инновационные ингредиенты и современные решения для хлебобулочной и кондитерской промышленности.