Фонд "Відновлення Хлібної Галузі України" почав видавати гранти

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Фонд "Відновлення Хлібної Галузі України", який належить компанії «Пуратос Україна», почав видавати гранти.

Підприємство ЧАНТА МАУНТ, яке постраждало від російської агресії в березні 2022 року, отримало потужну фінансову допомогу у вигляді гранту від фонду, який належить компанії ТОВ "Пуратос Україна".

Chanta Mount щиро вдячна, що в такий складний для держави час, міжнародна компанія Puratos безпосередньо допомагає реальними грошима у відновленні зруйнованих підприємств України.

Заслуговує повагу, що ця допомога іде саме від фонду, який належить виробничій приватній компанії. Грантові кошти будуть направлені безпосередньо виробникам обладнання, яке буде поставлено на хлібозавод Chanta Mount замість зруйнованого.

Після запуску оновленої лінії, частина якої фінансується за рахунок грантових коштів, виробництво продукції зросте на 300 т. в місяць. При цьому додатково отримають роботу 56 людей.

Підприємство Chanta належить групі компаній "Хлібні Інвестиції" та спеціалізується на виробництві заморожених хлібів і листкових виробів. А компанія «Пуратос Україна» виробляє інноваційні інгредієнти та сучасні рішення для хлібобулочної і кондитерської промисловості.