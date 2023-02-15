Глава Минцифры заявил, что ему стыдно за обыски у владельца MacPaw: что происходит

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и представители крупного бизнеса осудили правоохранительные органы, которые 15 февраля пришли с обысками в офис IT-компании MacPaw и домой к владельцу Александру Косовану.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что своими действиями правоохранители могли остановить работу компании, в то же время этого можно было избежать, ведь Косован был готов предоставить все необходимые документы.

"Подобные подходы убивают любой инвест климат страны. Тем более, во время полномасштабной войны. Мы разобрались в процедурных деталях этого дела. И уверен, что правоохранительные органы примут все необходимые управленческие решения", — подчеркнул глава Минцифры, добавив, что ситуация показала важность принятия законопроекта, известного как "Маски-шоу стоп!"

Кроме того, в защиту MacPaw стали "Новая почта", monobank и Ajax Systems.

Соучредитель monobank Олег Гороховский по поводу инцидента с MacPaw сказал: "Косована в обиду не дадим! Один из самых порядочных и достойных людей, которых я знаю. Меценат, визионер, патриот! Я думаю у кого-то в листе желаний на этот год просто оказались записанные его земельные участки. Это никуда не годится - MacPow международная компания, гордость страны. Отмечена множеством международных наград".

СЕО международной технологической компании Ajax Systems Александр Конотопский также прокомментировал ситуацию: "Косован построил под Киевом базу отдыха для сотрудников. Вложил туда десятки миллионов долларов. Получил "до**ки" от каких-то местных царьков. Решать ничего не стал. Получил обыск. Во время войны. Я общаюсь с десятками предпринимателей за пределами Украины. Никто из них не знает, что такое обыск. А у нас обыски - это вид бизнеса. Ну как там ИТ бизнес, аграрный бизнес, бизнес на давление на бизнес. Пока такая дичь происходит забудьте об инвест привлекательности. О промышленных парках, "Дія сіті", инвест нянь. "Маски шоу" должны уйти в прошлое. Это обязательные условия для построения адекватной юрисдикции".

Соучредитель компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк также резко раскритиковал правоохранителей: "Нет никакой разницы, кто нанес вред нашей экономике - ракетный удар рашистов или обыски наших силовиков! Результат одинаков - ослабление нашей обороноспособности! Когда же люди наконец-то поймут, что ресурсы страны создают только предприниматели. Когда же вы наконец прекратите тормозить экономику?! ".

Напомним, как сообщил Косован, причина обысков заключается в земельных участках, приобретенных компанией в период с 2016 по 2021 годы. MacPaw инвестировала миллионы долларов в развитие участков, после этого у чиновников возникли вопросы к правам компании на эту землю. Косован считает, что недобросовестные власти просто решили отобрать у MacPaw активы.

По информации издания AIN.UA, земельные участки, из-за которых проводят обыски в компании MacPaw, – это сельскохозяйственные земли Бориспольского и Переяслав-Хмельницкого районов Киевской области. В этом районе расположена база отдыха работников компании MacPaw Village.

Компания MacPaw была основана в 2008 году с головным офисом в Киеве. Она разрабатывает программное обеспечение для macOS, iOS, Android и Windows и имеет более 10 продуктов, которыми пользуется более 30 миллионов человек по всему миру.

В частности, MacPaw имеет следующие продукты:

Setapp – собственный сервис программ по подписке для Mac;

CleanMyMac X – очищает устройства, освобождая память;

ClearVPN.

Кроме того, после начала полномасштабной войны MacPaw выпустила приложения для выявления российских и белорусских программ и отслеживания местонахождение команды.