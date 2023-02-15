Голова Мінцифри заявив, що йому соромно за обшуки у власника MacPaw: що відбувається

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та представники великого бізнесу засудили правоохоронні органи, які 15 лютого прийшли з обшуками до офісу IT-компанії MacPaw та додому до Олександра Косована, який є власником.

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"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України. Ця компанія створила кілька успішних продуктів для девайсів Apple. Ними користуються більше 30 млн людей по всьому світу", — підкреслив Федоров.

Він зауважив, що своїми діями правоохоронці могли зупинити роботу компанії, водночас цього можна було уникнути, адже Косован був готовий надати всі необхідні документи.

"Подібні підходи вбивають будь-який інвест клімат країни. Тим паче під час повномасштабної війни. Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення", — підкреслив очільник Мінцифри, додавши, що цитація показала важливість прийняття законопроєкту, відомого як "Маски-шоу стоп!".

Крім того, на захист MacPaw стали "Нова пошта", monobank та Ajax Systems.

Співзасноник monobank Олег Гороховський щодо інциденту з MacPaw сказав: "Косована в образу не дамо! Один із найпорядніших і найдостойніших людей, яких я знаю. Меценат, візіонер, патріот! Я думаю у когось у аркуші бажань на цей рік просто опинилися записані його земельні ділянки. Це нікуди не годиться – MacPow міжнародна компанія, гордість країни. Відзначена безліччю міжнародних нагород"

СЕО міжнародної технологічної компанії Ajax Systems Олександр Конотопський також прокоментував ситуацію: "Косован збудував під Києвом базу відпочинку для співробітників. Вклав туди десятки мільйонів доларів. Здобув "до**ки" від якихось місцевих царків. Вирішувати нічого не став. Отримав обшук. Під час війни. Я спілкуюсь із десятками підприємців за межами України. Ніхто з них не знає, що таке обшук. А у нас обшуки – це вид бізнесу. Ну як там ІТ бізнес, аграрний бізнес, бізнес на тиск на бізнес. Поки що така дичина відбувається - забудьте про інвест привабливість. Про промислові парки, "Дія сіті", інвест нянь. "Маски шоу" мають піти у минуле. Це обов'язкові умови для побудови адекватної юрисдикції".

Співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк також різко розкритикував правоохоронців: "Немає жодної різниці, хто наніс шкоду нашій економіці - ракетний удар рашистів чи обшуки наших силовиків! Результат однаковий - послаблення нашої обороноздатності! Коли ж люди нарешті зрозуміють, що ресурси країни створюють лише підприємці!! Коли ж ви нарешті припините гальмувати економіку?!".

Нагадаємо, як повідомив Косован, причина обшуків полягає у земельних ділянках, які компанія придбала у період з 2016 по 2021 роки. MacPaw інвестувала мільйонів доларів у розвиток ділянок, після цього у чиновників виникли питання щодо прав компанії на цю землю. Косован вважає, що недобросовісні представники влади просто вирішили відібрати у MacPaw активи.

За інформацією видання AIN.UA, земельні ділянки, через які проводять обшуки у компанії MacPaw, - це сільськогосподарчі землі Бориспільского та Переяслав-Хмельницького районів Київської області. У цьому районі розташована база для відпочинку працівників компанії MacPaw Village.

Компанію MacPaw заснували у 2008 році з головним офісом у Києві. Вона розробляє програмне забезпечення для macOS, iOS, Android та Windows та має понад 10 продуктів, якими користується більше 30 мільйонів людей в усьому світу.

Зокрема, MacPaw має такі продукти:

Setapp — власний сервіс програм за передплатою для Mac;

CleanMyMac X — очищує пристрої, звільняючи пам'ять;

ClearVPN.

Крім того, після початку повномасштабної війни MacPaw випустила застосунки для виявлення російських і білоруських програм і відстежування місцеперебування команди.