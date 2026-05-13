Глобальный запрос на изменения: каковы приоритеты бизнеса в Украине в 2026 году

"ТОП-100" выяснил у бизнеса, какие приоритеты тот имеет в Украине на 2026 год, почему именно такие стратегии выбирают бизнес-лидеры, а также как и как именно эксперты советуют трансформировать прежде всего.

В Европе растет осознание неотложной потребности в трансформации и стратегических изменениях в бизнесе. Трансформация является самым высоким приоритетом для все большего числа руководителей компаний в Центральной и Восточной Европе. Сейчас 52% СЕО в регионе убеждены, что их компании потеряют экономическую жизнеспособность уже через 10 лет, если не изменят текущую траекторию развития. Большинство СЕО компаний потребность в ускорении трансформационных процессов в бизнесе уже признают. К такому выводу пришли исследователи из PwC в рамках 28-го ежегодного международного опроса руководителей крупнейших компаний мира.

Европейский тренд

Исследователи отмечают актуальность трансформационных реформ для украинского бизнеса.

"Трансформация для украинских бизнес-лидеров - это не просто выбор, а жизненная потребность, которая согласуется с глобальными тенденциями, где большинство руководителей осознают нежизнеспособность текущих бизнес-моделей", - утверждает партнер PwC в Украине Елена Волкова.

Неотложность стратегических изменений со временем усиливается, однако темпы и объемы таких изменений пока незначительны. Уже по меньшей мере одно трансформационное мероприятие внедрили 72% компаний в ЦВЕ, впрочем, кардинальных изменений в бизнес-моделях осуществляется крайне мало.

Существенного эффекта от несистемных мер компании не получают. За последние пять лет только 5% доходов поступало от новых видов деятельности предприятий. И только треть компаний, решившихся на освоение новых секторов экономики, достигли доходности инвестиций более 20%. Фрагментарных, постепенных изменений в бизнес-моделях недостаточно для достижения значительного прогресса. Поэтому бизнесу следует ускорить темпы трансформации, констатируют в PwC.

Осознав трансформационную потребность в продвинутых компаниях Центральной и Восточной Европы нарабатывают изменения в стратегии своего развития. В то же время многие компании приняли среднесрочные меры для повышения эффективности бизнеса.

Для большинства украинских компаний при вызовах 10-летний горизонт планирования — это фантастика. Так далеко заглядывают только избранные и футурологи. А вот о трехлетних перспективах желающих поразмыслить KPMG в Украине нашла и опубликовала результаты опроса в отчете "Украинский бизнес глазами руководителей и руководительниц 2025".

Показательно стало то, что текущие приоритеты в деятельности компаний как в центрально-восточном регионе Европы, так и в Украине во многом совпадают. Важнейшим направлением оказалось инновационное развитие бизнеса. Среди приоритетов в обоих регионах также развитие работы с клиентами и развитие корпоративного человеческого капитала.

Более 40% компаний в ЦВЕ сосредотачивают свои усилия на разработке инновационных товаров и услуг, более трети работают над расширением клиентской базы и совершенствованием методов продвижения продукции на рынке. Такие инициативы дают определенные результаты, хотя не могут заменить системный подход к трансформации, отмечают в PwC.

Приоритетами украинского бизнеса стали адаптация, устойчивость и стратегии роста. Главными направлениями инвестиций для смягчения бизнес-рисков в течение следующих трех лет компании считают инвестиции в инновационные решения и технологии для расширения бизнеса, кибербезопасность и устойчивость к цифровым рискам, а также повышение квалификации работников и привлечение и удержание талантов, отмечают в KPMG.

Приоритеты-2026

Несмотря на наличие основательных исследований от PwC и KPMG, необходимо подробнее изучить текущие настроения и приоритеты украинского бизнеса. Ведь названные исследования проводили в прошлом году, а ситуация в Украине слишком быстротечна. Да и концентрировались исследователи на многолетних перспективах развития бизнеса в регионе. Хотелось бы выделить развитие ситуации только в 2026 году.

Даже листинги мощнейших вызовов для украинского бизнеса существенно изменились за последний год. К примеру, в 2025 году в топ-3 вызова в регионе исследователи из международных консалтинговых компаний непременно вносили геополитическую нестабильность и макроэкономическую волатильность. А теперь, согласно опросам начала 2026 года от ведущих бизнес-объединений, а именно Европейской Бизнес Ассоциации и Американской торговой палаты в Украине, больше всего бизнес в Украине занимается вопросами безопасности, атаками на энергосистему и кадровыми проблемами.

"Мы часто слышим от бизнеса, что приоритет №1 них — это безопасность людей и команд, только после этого — непрерывность и развитие бизнеса. Последнее включает преодоление многочисленных вызовов, что несет с собой российская агрессия. Наибольшие вызовы для бизнеса в 2026 году — это война и оккупация территорий, атаки на украинскую энерго. инвестирует в собственную энергетическую автономность и выстраивает различные креативные подходы к HR-процессам. Уже 90 % опрошенных компаний ассоциации имеют альтернативные источники энергии, однако 95 % в той или иной степени испытывают нехватку кадров", — отметила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Поэтому "ТОП-100" провел экспресс-исследование приоритетов бизнеса в Украине на 2026 год. Мы выясняли, какие направления сосредоточения усилий и ресурсов украинский бизнес считает самым важным для обеспечения устойчивости и роста компаний в этом году.

По результатам опроса ведущих украинских компаний и отраслевых экспертов, мы установили, что наивысший приоритет на 2026 год (при нынешнем уровне внешних угроз и вызовов) у компаний в Украине имеют такие меры, как обеспечение устойчивости и непрерывности бизнеса, а также устойчивое энергообеспечение деятельности компаний. Так считают соответственно 64% и 62% наших респондентов среди бизнеса и делового сообщества (можно было выбирать до трех вариантов ответа).

В частности, Украинский совет оружейников и Европейская Бизнес Ассоциация, а также компании "Эпицентр", "Фокстрот", Bakery Food Investment и многие другие важнейшие направления для бизнеса считают именно обеспечение устойчивости и непрерывности в деятельности компаний.

Бесперебойное энергообеспечение бизнеса называют ключевым условием устойчивого бизнеса на 2026 год в консалтинговой компании Pro-Consulting. Среди тройки важнейших называют это направление, конечно, профильный Energy Club, а также объединение ЕБА и ритейлер "Эпицентр".

Инновационное развитие тоже среди приоритетов на 2026 год. Но, в отличие от исследований 2025 года авторства PwC и KPMG, в нашем весеннем опросе инновационное направление по важности для отечественного бизнеса оказалось только на третьей позиции. В тройку наиболее приоритетных его отнесли 45% опрошенных, в частности, логистическая компания Zаmmler и технологическая DroneUA, а также производитель продуктов питания Bakery Food Investment, ритейлер "Фокстрот".

Достаточно высокий рейтинг получили такие направления сосредоточения усилий бизнеса, как органический рост, привлечение внешних финансовых ресурсов и выход на новые рынки. Приблизительно треть респондентов имеет именно такие меры среди своих приоритетов на 2026 год. Особое внимание на привлечении внешних финансов акцентируют Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины, Украинский совет оружейников и Zаmmler. На выходе на внешние рынки советуют сосредоточиться DroneUA, Bakery Food Investment и ProConsulting.

Кстати, ни один из наших респондентов не ограничился одним приоритетом. Каждый из них советует активизироваться по меньшей мере по трем направлениям, а некоторые эксперты в пакет неотложных изменений внесли по 5-6 мероприятий. Поэтому в итоге сформировалось совещательное трансформационное наполнение для украинского бизнеса, по меньшей мере, на 2026 год.

"Органический рост позволяет компании использовать имеющиеся возможности рынка. В "Фокстроте" для этого реализуется комплекс стратегических инициатив, направленных на развитие новых возможностей: усиление рыночных позиций, запуск новых проектов, повышение операционной эффективности и раскрытие внутреннего потенциала компании. Это особенно актуально в условиях, когда часть игроков оставляет рынок или сокращает активность, открывая развитие", - рассказал СЕО омниканального ритейлера "Фокстрот" Юрий Полищук.

Обоснование позиций компаний относительно направлений, на которых должен сконцентрироваться украинский бизнес, приведены в трех разделах нашей публикации. Прибавляем также наиболее яркие персонифицированные аргументы от экспертов.

Устойчивость и непрерывность бизнеса

Две трети участников опроса "ТОП-100" убеждены, что обеспечение устойчивости и непрерывности бизнеса является одним из трех главных приоритетов компаний в Украине на 2026 год. При этом многие респонденты признают это направление первым номером в иерархии приоритетов.

В условиях войны и энергетического кризиса компаниям, прежде всего, стоит сосредоточиться на обеспечении устойчивости и непрерывности бизнеса, отмечают, например, в компании "Эпицентр". Устойчивость и непрерывность бизнеса – базовое условие функционирования отрасли в условиях войны, добавляют в Украинском совете оружейников. И объясняют, что подразумевают безопасность производственных мощностей, диверсификацию цепей снабжения, регуляторную предсказуемость, экспортную политику и защиту критической инфраструктуры.

В 2026 году для частного оборонно-промышленного комплекса важнейшим является непрерывность производства. Технологии можно овладеть, однако сорванные циклы серийности восстанавливаются долго. Россия системно бьет по энергетике и логистике, и это напрямую влияет на способность предприятий работать каждый день, отмечает исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

По мнению топменеджера, сегодня устойчивость в производстве имеет три составляющие:

энергетическая автономность;

диверсификация и дублирование цепей снабжения;

прогнозируемость государственных процедур и прозрачные правила для бизнеса

"Устойчивость в производстве сейчас состоит из трех практических вещей. Первое - энергетическая автономность: резервное питание, возможность быстро переключать цеха, планирование изменений под графики. Второе - диверсификация и дублирование цепей поставок в контексте альтернативных компонентов, складов, других каналов импорта и контрактов к заранее. Третье - прогнозируемость государств, кооперации и контролируемого экспорта Когда в прошлом году мощности сектора оценивались на уровне $35 млрд, а контрактирование было близко к $12 млрд, это означало, что значительная часть производственного потенциала простаивает. И любой сбой в правилах или финансировании сразу усиливает этот эффект", — говорит исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Отдельным инструментом устойчивости Игорь Федирко считает военное страхование и гарантии для бизнеса.

"Если в 2026 году мы хотим быстрее масштабировать производство, базовым условием для этого является сохранение, насколько это возможно, устойчивости производства. Это и есть фундамент серийности в отрасли", — резюмирует исполнительный директор Украинского совета оружейников.

Устойчивое энергообеспечение

Уже не менее полугода основные усилия украинского бизнеса направлены на обеспечение собственной энергонезависимости. В построение автономных решений компаниям приходится вкладывать немалые средства. Некоторые предприятия вынуждены даже прекращать работу на время отсутствия электроснабжения, что приносит им большие убытки.

И только наличие собственных источников электроэнергии явилось залогом более-менее стабильной и прогнозируемой работы бизнеса. Энергообеспечению бизнес уделяет особое внимание. Компания Pro-Consulting, специализирующаяся на исследованиях рынков, фиксирует рост запросов на аналитику как энергетического рынка в целом, так и для субрынков оборудования для энергетики: солнечных панелей, генераторов и зарядных станций, инверторов и комплексных систем производства, хранения и накопления электроэнергии. Дополнительным подтверждением сосредоточенности бизнеса на энергетической автономности является рост импорта электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей почти в 2,3 раза в 2025 году (по сравнению с 2024), отмечают в Pro-Consulting.

Показателен пример ритейлера "Эпицентр" по решению проблемы с перебоями в электроснабжении. В собственную энергонезависимость компания начала инвестировать еще до войны, оснастив торговые центры мощными дизель-генераторами. Однако после массированных атак на энергетическую инфраструктуру страны и существенного роста операционных расходов на горючее и обслуживание резервных систем, компания начала еще активнее развивать собственные энергопроекты.

В частности, установила на крышах торговых и логистических центров 11 солнечных электростанций общей мощностью почти 15 МВт, а также положила начало газопоршневому проекту, рассказывает операционный директор компании "Эпицентр К" Максим Шеремет.

В целом устойчивое энергообеспечение бизнеса должно осуществляться через развитие возобновляемых источников энергии, распределенной генерации, систем накопления электроэнергии и развития систем Smart/Micro Grid, которые способны гарантировать постоянство производственных процессов в промышленных компаниях и предприятиях сельскохозяйственной отрасли, таким образом обеспечивая постоянство жизнедеятельности и развития общин, отмечает вице-президент Energy Club Иван Григорук.

Впрочем, в некоторых отраслях обеспечить деятельность предприятий благодаря собственным источникам электроснабжения чрезвычайно сложно, а иногда (по крайней мере, пока) невозможно. К примеру, в металлургии, горнодобывающей промышленности и т.д. К невзгодам в результате перебоев с электроснабжением прилагаются еще и проблемы высоких тарифов на централизованное электричество.

Ключевым направлением сосредоточения усилий для украинского добывающего бизнеса в 2026 году должно стать безотлагательное решение проблемы сверхвысоких тарифов, в первую очередь на электроэнергию, отмечают в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины. Исполнительный директор ассоциации Ксения Оринчак отмечает, что вопрос тарифов является одним из самых болезненных для отрасли и создает постоянное системное давление, которое приводит к остановке и закрытию предприятий. По ее оценкам, в 2022-2024 годах цена электроэнергии для бизнеса в Украине выросла вдвое, стоимость услуг по ее распределению – также в два раза, а тариф на передачу – на 53%. В итоге от 50% до 70% всех убытков добывающих предприятий приходится именно на электроэнергию, которая для промышленности почти вдвое дороже, чем в странах ЕС. Ассоциация призывает государство пересмотреть тарифную энергетическую политику и учесть интересы добывающей промышленности.

Особые акценты

Органический рост на четвёртой позиции в рейтинге приоритетов бизнеса на 2026 год. И, прежде всего, благодаря положительным оценкам со стороны ведущих ритейлеров, представителей логистики и дистрибуции страны. Стратегия ожидания завершения войны как предпосылки для роста доказала свою неэффективность, ведь военные действия до сих пор продолжаются и время их завершения остается неопределенным. Поэтому стремящиеся быть конкурентными бизнесы должны действовать проактивно и системно в текущих условиях, а не откладывать это на будущее, убеждены в компании "Фокстрот".

В условиях нестабильности именно органический рост из-за повышения операционной эффективности, развития клиентской базы и оптимизации процессов дает возможность масштабировать бизнес контролируемо и без чрезмерных рисков, объясняют в компании Zammler.

"Для обеспечения постоянства бизнеса в 2026 году направление органического роста для "Фокстрот" является ключевым. После потери состава в начале полномасштабной войны основным фокусом было гарантирование непрерывности работы и восстановления операционной устойчивости. Этап стабилизации и адаптации к работе в условиях войны уже пройден, поэтому в настоящее время компания нацелена на органическое развитие", — отмечает генеральный директор омниканального ритейлера "Фокстрот" Юрий Полищук.

Органический рост в приоритете также у другого ритейлера – "Эпицентра". После обрушения рынка стройматериалов компании пришлось искать новые ниши для развития. Спрос сместился в сторону бытовых товаров первой потребности, так что "Эпицентр" активно развивает направления продуктов питания, бытовой химии, аптек и т.д., рассказывает операционный директор компании "Эпицентр К" Максим Шеремет. Также компания открывает новые магазины формата "у дома", развивает онлайн-направление и сети центров выдачи заказов и почтоматов.

"Кроме этого, в последние годы компания начала развитие полноценных ТРЦ с арендными галереями и парками семейного досуга Epiland. В конце концов, все эти проекты позволяют нам не только компенсировать спад в отдельных сегментах торговли, но и соответствовать ожиданиям современного потребителя", - добавляет топменеджер "Эпицентра".

Привлечение внешних финансовых ресурсов более трети компаний и экспертов, опрошенных "ТОП-100", считает одним из трех приоритетных направлений сосредоточения усилий бизнеса на 2026 год. Доступ к внешнему финансированию является ключевым условием для реализации программ органического роста и инновационной трансформации, особенно при ограниченных внутренних ресурсах в военный период, отмечают в компании Zammler.

"Для нас в 2026 году ключевым приоритетом является привлечение внешних финансовых ресурсов. Именно оно создает базу для инвестиций в цифровизацию, автоматизацию и повышение операционной эффективности. В текущих условиях полномасштабного вторжения украинские компании имеют ограниченные собственные ресурсы для развития, поэтому доступ к финансированию становится не просто фактором роста, а фактором устойчивости и конкурентоспособности бизнеса", — отмечает совладелец группы логистических компаний Zammler Виктор Шевченко.

Без доступа к капиталу частный сектор не может масштабировать производство, модернизировать технологии и развивать международные партнерства. Необходимы частные инвестиции, инструменты страхования рисков, кредитные программы и экспортное финансирование, добавляют в Украинском совете оружейников.

"Военное страхование и гарантии для бизнеса — это отдельный инструмент устойчивости в 2026 году. Без них сложно запускать новые площадки, завозить оборудование, строить кооперацию с партнерами. Однако есть сдвиги: в конце 2024 года EBRD и Aon запустили механизм с гарантией до €110 млн для перезапуска рынка страхования военных рисков в Украине", — отмечает исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Партнерство с государственным сектором следует выстраивать прежде всего ради эффективной разработки недр (добычи полезных ископаемых, редкоземельных элементов и газа), а также развития рынка строительных материалов для масштабного послевоенного восстановления, развития электроэнергетического сектора и ИТ-отрасли Украины, отмечают эксперты. В то же время, они предостерегают от перекосов в государственно-частном партнерстве в пользу государства. К примеру, от необоснованных решений госмонополий по тарифной политике.

"Предостерегаю от нарушения баланса интересов государства и бизнеса из-за возобновления плановых и внеплановых проверок недропользователей в военное время. Такие шаги не только противоречат решению СНБО по мораторию на безосновательные проверки, но и не являются эффективными с точки зрения достижения декларируемых государством целей. У госорганов уже достаточно инструментов для 4 тыс. недропользователей. Приоритетом 2026 года должно стать не усиление фискального и регуляторного давления, а создание предполагаемых экономически обоснованных условий для работы добывающей отрасли как основы промышленного восстановления, экспортного потенциала и энергетической безопасности Украины", — исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

В Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины отмечают чрезмерное давление на бизнес в отрасли не только из-за высоких тарифов на электроэнергию, но еще и дополнительного давления вследствие резкого роста тарифов на транспортировку газа и железнодорожные перевозки, а также из-за повышения акциза на топливо (особенно болезненно для отрасли, активно использующей дизельную технику).

"При таких условиях говорить о развитии добывающей отрасли, привлечении инвестиций и запуске капиталоемких проектов в сфере добычи и переработки стратегического сырья невозможно. Независимо от любых соглашений с ЕС или США. Без пересмотра тарифной политики государство фактически теряет одну из базовых отраслей экономики, критически важную для восстановления страны", — подчеркивает исполнительный директор ассоциации Ксения Оринчак.

В 2026 году именно качество взаимодействия частного сектора с государством будет определять скорость контрактирования, прогнозируемость заказов, экспортную либерализацию и развитие совместных производств. Для частного ОПК это системный фактор роста, резюмируют в Украинском совете оружейников.