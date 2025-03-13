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Известный финансист рассказал, во что выгоднее всего инвестировать и как это правильно делать
Наиболее выгодной инвестицией с точки зрения финансовой отдачи в будущем является инвестиция в собственное образование, а также в родных и друзей.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный партнер инвестиционного синдиката TOLOKA.VC Тарас Кириченко.
Во что следует инвестировать
Прежде всего, уверен финансист, нужно инвестировать в себя – в свое образование.
"Лучшей инвестицией для молодого человека, если у него есть 5-10 тысяч долларов, может быть, например, оплата лучших преподавателей. Это могут быть индивидуальные преподаватели, или же курсы в университете, или дополнительное образование. Сейчас в свободном доступе очень много бесплатной информации", – говорит он.
Вторая по значимости инвестиция – в собственных друзей.
"Когда ты молод, когда только находишь себя, – очень важно иметь прочную сеть поддержки, хороших друзей. Поэтому, когда у тебя есть материальная возможность, стоит часть средств тратить на поддержку друзей. Выбирай правильных друзей и трать на них достаточно своих денег", – призывает Тарас Кириченко.
Третий совет: если у вас немного денег (или уже много), и вы уже подумали об инвестициях в себя и друзей, – стоит потратить средства на своего семейного партнера – жену или мужа.
Бизнесмен убежден, что инвестировать можно в любые времена и в любых условиях. Для этого достаточно дисциплинированно откладывать с ежемесячного дохода 10-15-20%.
"Все мои удачные инвестиционные решения являются результатом следования первым трем упомянутым советам – инвестированию в себя, в друзей и у родных. Я купил книгу, прочитав которую сделал сногсшибательную карьеру в банковском бизнесе. Книга могла стоить 50 долларов. А заработаны были как минимум сотни тысяч долларов. Инвестиции во что еще могут дать такую отдачу?", - задается риторическим вопросом собеседник издания.
Напомним, ранее Delo.ua публиковало советы Тараса Кириченко, как правильно подходить к инвестированию и относиться к деньгам.
О том, почему важно пересмотреть свое отношение к деньгам; как инвестировать, если у вас еще немного средств; почему инвестиции в себя, друзей и партнера – лучшие решения; стоит ли инвестировать во время войны и как оценивать риски – читайте в полной версии интервью с Тарасом Кириченко.