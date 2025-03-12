Известный финансист рассказал, как правильно подходить к инвестированию и относиться к деньгам

Инвестировать можно и нужно в любое время и при любых обстоятельствах. Другое дело – во что инвестировать и сколько. А это в свою очередь зависит от того, кто инвестирует, сколько у него денег и каковы цели инвестирования.

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Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный партнер инвестиционного синдиката TOLOKA.VC Тарас Кириченко.

Про цену денег

Известный банкир и инвестор с многолетним опытом убежден: прежде чем инвестировать, каждый для себя должен понять – зачем вам деньги, что вы с ними будете делать, сколько вам их нужно, что и сколько вы готовы за эти деньги отдать.

"Стать миллионером – абсолютно не проблема. Но многие люди не хотят становиться миллионерами, потому что понимают, что цена денег на твоем банковском счете будет слишком велика. Потому что придется потерять спокойствие, доброе имя, друзей, или еще что-то большее", – аргументирует финансист.

Он предостерегает: деньги часто делают из людей дураков. Поэтому умные люди относятся к деньгам безразлично. Это не значит, что деньги не желанны. Но важно, чтобы деньги не стали вашим хозяином.

"Как известно, деньги – отличный слуга и очень плохой хозяин. А если у вас плохой хозяин, то вы погубите свою жизнь и будете несчастными", – предупреждает банкир.

И еще стоит помнить – не разумно тратить подавляющую часть своей жизни на зарабатывание денег. Важно всегда, при любых обстоятельствах находить время для того, чтобы побыть с любимыми, с друзьями, в конце концов побыть одному.

Основные принципы инвестирования – какие они?

Не важно сколько вы зарабатываете. Сколько бы ни зарабатывали – нужно с каждого дохода часть откладывать.

"Восьмое чудо света – сложный процент – никто не отменял. Правильные привычки – никто не отменял. Правильно говорят: посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу", – убежден Тарас Кириченко.

Для овладения искусством инвестиций важно научиться правильно мыслить. И основная сложность заключается не столько в наличии специфических знаний, сколько в психологических подходах к инвестированию.

Собеседник издания рекомендует ознакомиться с книгой Даниэля Канемана "Мышление быстрое и медленное". В этой книге много говорится о том, как мы неудачно принимаем решения, или не принимаем их вообще. Автор объясняет это на довольно академическом языке, но многие примеры делают чтение этой книги очень легким.

Еще он рекомендует книгу Моргана Гаусела "Психология денег", помогающую читателю переосмыслить суть денег и сформировать правильное отношение к ним.

О том, почему важно пересмотреть свое отношение к деньгам; как инвестировать, если у вас еще немного средств; почему инвестиции в себя, друзей и партнера – лучшие решения; стоит ли инвестировать во время войны и как оценивать риски – читайте в полной версии интервью с Тарасом Кириченко.