Відомий фінансист розказав, як правильно підходити до інвестування і ставитись до грошей

Інвестувати можна і потрібно в будь-які часи і за будь-яких обставин. Інша справа – у що інвестувати і скільки. А це своєю чергою залежить від того, хто інвестує, скільки у нього грошей і які цілі інвестування.

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Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав генеральний партнер інвестиційного синдикату TOLOKA.VC Тарас Кириченко.

Про ціну грошей

Відомий банкір та інвестор з багаторічним досвідом переконаний: перш ніж інвестувати, кожен для себе має зрозуміти – навіщо вам гроші, що ви з ними робитимете, скільки вам їх потрібно, що і скільки ви готові за ці гроші віддати.

"Стати мільйонером – абсолютно не проблема. Але багато людей не хочуть ставати мільйонерами, бо розуміють, що ціна грошей на твоєму банківському рахунку буде занадто великою. Бо доведеться втратити спокій, чесноти, друзів, або й ще щось більше", – аргументує фінансист.

Він застерігає: гроші часто роблять з людей дурнів. Тому розумні люди ставляться до грошей байдуже. Це не означає, що гроші небажані. Але важливо, щоб гроші не стали вашим господарем.

"Як відомо, гроші – чудовий слуга і дуже поганий господар. А якщо у вас поганий господар, то ви занапастите своє життя і будете нещасними", – попереджає банкір.

І ще варто пам’ятати – не розумно витрачати переважну частину власного життя на заробляння грошей. Важливо завжди, за будь-яких обставин знаходити час для того, щоб побути з коханими, з друзями, в кінці кінців побути на самоті.

Основні принципи інвестування – які вони?

Не важливо, скільки ви заробляєте. Скільки б не заробляли – потрібно з кожного доходу частину відкладати.

"Восьме чудо світу – складний процент – ніхто не відміняв. Правильні звички – ніхто не відміняв. Правильно говорять: посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю", – переконує Тарас Кириченко.

Для опанування мистецтва інвестицій важливо навчитись правильно мислити. І основна складність полягає не стільки в наявності специфічних знань, скільки в психологічних підходах до інвестування.

Співрозмовник видання рекомендує ознайомитись з книгою Деніела Канемана "Мислення швидке та повільне". В цій книзі багато говориться в про те, як ми невдало приймаємо рішення, або не приймаємо їх взагалі. Автор пояснює це досить академічною мовою, але багато прикладів роблять читання цієї книги дуже легким.

Ще він рекомендує книгу Моргана Гаусела "Психологія грошей", яка допомагає читачеві переосмислити суть грошей і сформувати правильне відношення до них.

Про те, чому важливо переглянути своє ставлення до грошей; як інвестувати, якщо у вас ще небагато коштів; чому інвестиції в себе, друзів і партнера – найкращі рішення; чи варто інвестувати під час війни та як оцінювати ризики – читайте в повній версії інтерв’ю з Тарасом Кириченком.