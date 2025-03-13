Відомий фінансист розказав, у що найвигідніше інвестувати і як це правильно робити

Найвигіднішою інвестицією з точки зору фінансової віддачі в майбутньому є інвестиція у власну освіту, а також у рідних і друзів.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав генеральний партнер інвестиційного синдикату TOLOKA.VC Тарас Кириченко.

У що варто інвестувати

Перш за все, переконаний фінансист, потрібно інвестувати у себе – в свою освіту.

"Найкращою інвестицією для молодої людини, якщо в неї є 5-10 тисяч доларів, може бути, наприклад, оплата найкращих викладачів. Це можуть бути індивідуальні викладачі, або ж курси в університеті, або додаткова освіта. Зараз у вільному доступі дуже багато безкоштовної інформації", – говорить він.

Друга за значимістю інвестиція – в своїх друзів.

"Коли ти молодий, коли лиш знаходиш себе, – дуже важливо мати міцну мережу підтримки, гарних друзів. Тому, коли ти маєш матеріальну можливість, варто частину коштів витрачати на підтримку друзів. Вибирай правильних друзів і витрачай на них достатньо своїх грошей", – закликає Тарас Кириченко.

Третя порада: якщо у вас небагато грошей (або вже й багато), і ви вже подумали про інвестиції в себе та друзів, – варто витратити кошти на свого сімейного партнера – дружину чи чоловіка.

Бізнесмен переконаний, що інвестувати можна в будь-які часи і за будь-яких умов. Для цього потрібно дисципліновано відкладати зі щомісячного доходу 10-15-20%.

"Всі мої вдалі інвестиційні рішення є результатом слідування першим трьом згаданим порадам – інвестуванням у себе, в друзів і у рідних. Я купив книжку, прочитавши яку зробив карколомну кар’єру в банківському бізнесі. Книжка могла коштувати 50 доларів. Зароблені були як мінімум сотні тисяч доларів. Інвестиції у що ще можуть дати таку віддачу?", – задається риторичним питанням співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше Delo.ua публікувало поради Тараса Кириченко, як правильно підходити до інвестування і ставитись до грошей.

Про те, чому важливо переглянути своє ставлення до грошей; як інвестувати, якщо у вас ще небагато коштів; чому інвестиції в себе, друзів і партнера – найкращі рішення; чи варто інвестувати під час війни та як оцінювати ризики – читайте в повній версії інтерв’ю з Тарасом Кириченком.