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Відомий фінансист розказав, у що найвигідніше інвестувати і як це правильно робити
Найвигіднішою інвестицією з точки зору фінансової віддачі в майбутньому є інвестиція у власну освіту, а також у рідних і друзів.
Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав генеральний партнер інвестиційного синдикату TOLOKA.VC Тарас Кириченко.
У що варто інвестувати
Перш за все, переконаний фінансист, потрібно інвестувати у себе – в свою освіту.
"Найкращою інвестицією для молодої людини, якщо в неї є 5-10 тисяч доларів, може бути, наприклад, оплата найкращих викладачів. Це можуть бути індивідуальні викладачі, або ж курси в університеті, або додаткова освіта. Зараз у вільному доступі дуже багато безкоштовної інформації", – говорить він.
Друга за значимістю інвестиція – в своїх друзів.
"Коли ти молодий, коли лиш знаходиш себе, – дуже важливо мати міцну мережу підтримки, гарних друзів. Тому, коли ти маєш матеріальну можливість, варто частину коштів витрачати на підтримку друзів. Вибирай правильних друзів і витрачай на них достатньо своїх грошей", – закликає Тарас Кириченко.
Третя порада: якщо у вас небагато грошей (або вже й багато), і ви вже подумали про інвестиції в себе та друзів, – варто витратити кошти на свого сімейного партнера – дружину чи чоловіка.
Бізнесмен переконаний, що інвестувати можна в будь-які часи і за будь-яких умов. Для цього потрібно дисципліновано відкладати зі щомісячного доходу 10-15-20%.
"Всі мої вдалі інвестиційні рішення є результатом слідування першим трьом згаданим порадам – інвестуванням у себе, в друзів і у рідних. Я купив книжку, прочитавши яку зробив карколомну кар’єру в банківському бізнесі. Книжка могла коштувати 50 доларів. Зароблені були як мінімум сотні тисяч доларів. Інвестиції у що ще можуть дати таку віддачу?", – задається риторичним питанням співрозмовник видання.
Нагадаємо, раніше Delo.ua публікувало поради Тараса Кириченко, як правильно підходити до інвестування і ставитись до грошей.
Про те, чому важливо переглянути своє ставлення до грошей; як інвестувати, якщо у вас ще небагато коштів; чому інвестиції в себе, друзів і партнера – найкращі рішення; чи варто інвестувати під час війни та як оцінювати ризики – читайте в повній версії інтерв’ю з Тарасом Кириченком.