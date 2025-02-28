К 2027 году 80-90% банковских операций в Украине будут цифровыми, — Ирина Староминская, Универсал банк

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. Сегодня — интервью с главой правления Универсал банка Ириной Староминской.

Ирина, вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне российского вторжения и во время первых месяцев полномасштабной войны. Что бы вы сделали иначе? Почему?

— Если оглядываться в прошлое, вспоминать первые месяцы войны — это период, когда каждое управленческое решение имело важное значение для функционирования банка. Поскольку услуги были переведены в цифровой формат, это позволило удержать ликвидность и не остановить операции даже в самый сложный период.

Еще до начала полномасштабного вторжения мы работали над тем, чтобы гарантировать непрерывность работы банка в любых условиях — усилили кибербезопасность, разработали планы по поддержанию ликвидности. Мы смогли избежать хаоса и обеспечить работу сервисов в самые тяжелые мгновения.

Главную нашу задачу — сохранить доступ клиентов к финансовым услугам — мы тогда выполнили. Мобильный банкинг работал, а отделения продолжали обслуживать людей.

В 2022 году тысячи клиентов уехали за пределы страны. У нас есть техническая поддержка за рубежом для удобства пользователей. Оперативно адаптировали сервисы для их нужд: упростили доступ к счетам, расширили возможности международных платежей, предложили удобные валютные решения.

Удержание команды — это еще одно важное решение. Удалось сохранить рабочие места, поддержать сотрудников.

Эти решения позволили нам не только выстоять в первые месяцы войны, но и заложить фундамент для дальнейшего развития, поэтому я не делала бы что-то иначе, если вернуться в прошлое.

Как отличается Универсал банк накануне вторжения от банка первых месяцев большой войны и от банка сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022 года — в деньгах или активах? И что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли с начала войны?

— До начала полномасштабного вторжения Universal Bank | monobank был стабильным игроком, уверенно наращивал объемы кредитования и привлечения депозитов. Клиенты активно пользовались банковскими услугами. Наша команда много инвестировала в технологии и расширяла свое присутствие на рынке, фокусировалась на технологических решениях.

Начало большой войны, особенно первые месяцы, стали большим испытанием на устойчивость. В этот период мы понесли потери в кредитном портфеле, некоторых активах и доходах.

С начала этого года нам удалось адаптировать бизнес-модель, расширить направления работы. Мы делаем еще больший упор на технологии и удобные финансовые продукты. Запустили новые цифровые сервисы и расширили поддержку малого и среднего бизнеса.

monobank вырос до более 9 миллионов клиентов, сохраняя позиции лидера мобильного банкинга. Значительно усилили позиции в digital-банкинге.

Какие основные уроки Универсал банк получил за последние три года?

— Самый большой урок за последние три года: цифровые технологии — не просто конкурентное преимущество, а базовое условие существования в кризисные времена.

Еще один урок — про гибкость. Если есть умение быстро ориентироваться и принимать важные решения в критические моменты, это может спасти.

Еще один опыт — кризис открывает возможности там, где их не ждешь.

Как изменился клиент Универсал банка с начала полномасштабной войны?

— Конечно, украинцы существенно изменились. Раньше люди воспринимали банк как привычный инструмент для расчетов, кредитов или сбережений. Сейчас многие стали более сознательными в финансовых вопросах. Война заставила клиентов внимательнее относиться к своим средствам, больше планировать, разбираться в финансовых продуктах.

Цифровизация получила больший толчок в 2022 году. Наши пользователи ценят быстроту и удобство мобильного банкинга. Наблюдаем такую тенденцию, что даже те, кто раньше предпочитал традиционные отделения, сегодня осуществляют платежи через цифровые платформы.

Изменился и бизнес-клиент, ведь многие компании вынуждены релоцироваться, адаптироваться к новым условиям. Но малый и средний бизнес стал еще активнее, потому что люди, потеряв работу, начинали собственное дело.

Появился новый сегмент клиентов. Выехавшие украинцы продолжают пользоваться украинскими банками, осуществляют переводы домой, открывают валютные счета.

Главное, что объединяет всех сегодня, — это адаптивность. Наш клиент стал более цифровым и социально сознательным.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает Универсал банк?

— Количество цифровых продуктов на банковском рынке будет расти. Будет еще больше коллабораций, внедрение искусственного интеллекта в финансовую сферу. Особенно интересно будет наблюдать за активным развитием open banking, как будут работать мгновенные платежи и другие инновационные решения, которые вот-вот запустятся в продакшн.

Ожидаем регуляцию криптовалют. Также много перспектив будет открываться в сегменте малого и среднего бизнеса.

Прогнозирую, что к 2027 году 80-90% банковских операций в Украине будут цифровыми. Появятся новые игроки.