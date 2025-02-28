До 2027 року 80-90% банківських операцій в Україні будуть цифровими, — Ірина Старомінська, Універсал банк

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу — інтерв’ю з головою правління Універсал банку Іриною Старомінською.

Пані Ірино, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні російського вторгнення та під час перших місяців повномасштабної війни. Що ви зробили б інакше? Чому саме?

— Якщо озиратись у минуле, згадувати перші місяці війни — це період, коли кожне управлінське рішення мало важливе значення для функціонування банку. Позаяк послуги були переведені у цифровий формат, це дозволило утримати ліквідність і не зупинити операції навіть у найскладніший період.

Ще до початку повномасштабного вторгнення ми працювали над тим, щоб гарантувати безперервність роботи банку за будь-яких умов — посилили кібербезпеку, розробили плани підтримки ліквідності. Ми змогли уникнути хаосу та забезпечити роботу сервісів у найтяжчі миті.

Головне наше завдання — зберегти доступ клієнтів до фінансових послуг — ми тоді виконали. Мобільний банкінг працював, а відділення продовжували обслуговувати людей.

У 2022 році тисячі клієнтів виїхали за межі країни. Ми маємо технічну підтримку за кордоном для зручності користувачів. Оперативно адаптували сервіси для їхніх потреб: спростили доступ до рахунків, розширили можливості міжнародних платежів, запропонували зручні валютні рішення.

Утримання команди — це ще одне важливе рішення. Вдалось зберегти робочі місця, підтримати співробітників.

Ці рішення дозволили нам не лише вистояти в перші місяці війни, а й закласти фундамент для подальшого розвитку, тому я б не робила щось інакше, якщо повернутись у минуле.

Як відрізняється Універсал банк напередодні вторгнення від банку перших місяців великої війни і від банку зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го — в грошах чи активах? І що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проєкти? В яких регіонах? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли від початку війни?

— До початку повномасштабного вторгнення Universal Bank | monobank був стабільним гравцем, впевнено нарощував обсяги кредитування та залучення депозитів. Клієнти активно користувалися банківськими послугами. Наша команда багато інвестувала у технології та розширювала свою присутність на ринку, фокусувалася на технологічних рішеннях.

Початок великої війни, особливо перші місяці, стали великим випробуванням на стійкість. У цей період ми зазнали втрат у кредитному портфелі, певних активах та доходах.

З початку цього року нам вдалось адаптувати бізнес-модель, розширити напрямки роботи. Ми робимо ще більший акцент на технологіях і зручних фінансових продуктах. Запустили нові цифрові сервіси та розширили підтримку малого та середнього бізнесу.

monobank виріс до понад 9 мільйонів клієнтів, зберігаючи позиції лідера мобільного банкінгу. Значно посилили позиції в digital-банкінгу.

Які найбільші уроки Універсал Банк отримав за останні три роки?

— Найбільший урок за останні три роки: цифрові технології — це не просто конкурентна перевага, а базова умова існування в кризові часи.

Ще один урок — про гнучкість. Якщо є вміння швидко орієнтуватись і приймати важливі рішення у критичні моменти, то це може врятувати.

Ще один досвід — криза відкриває можливості там, де їх не чекаєш.

Як змінився клієнт Універсал Банк від початку повномасштабної війни?

— Звісно, українці суттєво змінились. Раніше люди сприймали банк як звичний інструмент для розрахунків, кредитів чи заощаджень. Зараз багато хто став більш свідомим у фінансових питаннях. Війна змусила клієнтів уважніше ставитися до власних коштів, більше планувати, розбиратися у фінансових продуктах.

Цифровізація отримала більший поштовх у 2022 році. Наші користувачі цінують швидкість і зручність мобільного банкінгу. Спостерігаємо таку тенденцію, що навіть ті, хто раніше віддавав перевагу традиційним відділенням, сьогодні здійснюють платежі через цифрові платформи.

Змінився і бізнес-клієнт, адже багато компаній змушені релокуватися, адаптуватися до нових умов. Але малий та середній бізнес став ще активнішим, бо люди, втративши роботу, починали власну справу.

Зʼявився новий сегмент клієнтів. Українці, які виїхали, продовжують користуватися українськими банками, здійснюють перекази додому, відкривають валютні рахунки.

Головне, що об’єднує всіх сьогодні — це адаптивність. Наш клієнт став більш цифровим і соціально свідомим.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює Універсал Банк?

— Кількість цифрових продуктів на банківському ринку зростатиме. Буде ще більше колаборацій, впровадження штучного інтелекту у фінансову сферу. Особливо цікаво буде спостерігати за активним розвитком open banking, як працюватимуть миттєві платежі та інші інноваційні рішення, які ось-ось запустяться у продакшн.

Очікуємо регуляції криптовалют. Також багато перспектив відкриватиметься у сегменті малого і середнього бізнесу.

Прогнозую, що до 2027 року 80-90% банківських операцій в Україні будуть цифровими. Зʼявляться нові гравці.