Как "детский" вопрос превратился в бизнес-инновацию: опыт "Молокии"

Во время сольного выступления на SHE Congress директор по маркетингу компании "Молокия" Татьяна Коровина рассказала о смелом решении, которое позволило бренду создать новый для украинского рынка продукт.

Директор по маркетингу компании "Молокия" Татьяна Коровина рассказала, что ежедневно принимает десятки решений как в бизнесе, так и в личной жизни. По ее словам, в креативном бизнесе цена ошибки может достигать миллионов, тогда как в семье, быту и воспитании сына она значительно выше любых финансовых потерь. Именно поэтому тема смелости в принятии решений для нее не абстрактна, а прожита.

Татьяна подчеркнула, что в креативном бизнесе редко существует единственный верный путь к цели.

"Почти никогда нет инструкции, которая подскажет, как действовать безошибочно. Есть только готовность взять ответственность и быть открытыми к новому", - отметила Коровина.

В то же время, по ее словам, парадокс состоит в том, что именно там, где риск ошибки наибольший, часто рождаются сильнейшие результаты. Эту идею она подкрепляет примером Грейс Гоппер — женщины-программистки, которая работала в американском флоте и фактически научила компьютеры говорить на человеческом языке. Ее разработки стали основой современного программирования.

«Работая в системах, где цена ошибки была чрезвычайно высокой, она сказала фразу, которая для меня стала определяющей: "Самая опасная фраза - это "мы всегда так делали"», - объясняет спикерка.

По ее мнению, эта фраза точно описывает инертность мышления и неспособность реагировать на новые обстоятельства, возникающие в непредсказуемом мире постоянно.

Она считает, что самое худшее, что может сделать женщина — в креативной индустрии, бизнесе или жизни в целом — это перестать пробовать новое из страха ошибиться.

"Это значит избавить себя от оптимизма и любознательности, которые так естественно присущи детям. Появление сына дало мне возможность наблюдать за этой любознательностью: дети не спрашивают, как "правильно", они спрашивают: "А что будет, если?", и смотрят на мир с открытостью и оптимизмом", - поделилась она.

Именно с такого, на первый взгляд, детского вопроса и начался один из самых смелых проектов бренда Молокия.

Как создавали новый продукт

Планируя запуски йогуртов в год, команда в определенный момент сознательно остановилась, ведь у компании больше не хотели спрашивать: как сделать клубнику лучше, чем у конкурента, или как повторить банан, но несколько иначе. Вместо этого появился другой вопрос — простой и наивный, такой, который мог бы задать ребенок типа: "А какой вкус у цветов?".

Из этой идеи выросла совсем другая дискуссия, в частности не об очередном вкусе, а об эмоции и вдохновении.

"Мы начали думать, как захватить потребителя, как создать в Украине вдохновляющий маму, девушку, мужчину продукт. То есть человека, живущего здесь и сейчас. Так "Молокия" стала первым брендом в Украине, который создал фруктово-цветочные йогурты", — объясняет она.

Путь к этому решению был сложным, ведь команда разрабатывала уникальный вкус. Для этого нужно было импортировать один из ингредиентов цветочных наполнителей, которых здесь раньше никто не использовал, так что сроки запуска сместились. Первоначально новинки планировали представить весной, в сезон цветения, но фактически они появились осенью.

"В какой-то момент мне стало действительно страшно. Команда протестовала около 40 рецептур и по собственному опыту поняла, почему люди обычно не едят цветы. Сделать цветочный йогурт, который будет действительно вкусным — это большой вызов. Но даже это не стало причиной остановиться. Команда двигалась маленькими шагами к своей цели и в конце концов создала эти, действительно вкусные сочетания фруктов и цветов", — признается Татьяна.

Отдельную роль в проекте играл дизайн. Для команды он был не менее важен, чем сам продукт. В компании сознательно отказались от фотостоков, алгоритмов и генеративных инструментов. в пользу живого авторского видения. Они обратились к художнице Лилит Саркисян и предоставили ей полную свободу творчества, без всяких брифов и рамок.

"Мы просто попросили ее нарисовать цветы так, как она их чувствует. Мы поверили, что ее интуиция и творчество создадут нечто сильнее любого алгоритма", — рассказала Татьяна.

Картины Лилит без изменений стали дизайном упаковок. Команда принципиально не вмешивалась в работу, позволив искусству говорить самостоятельно.

Поскольку проект посвящен творчеству и искусству, было важно, чтобы о нем рассказывали творящие и создающие женщины-вдохновительницы. К цветочной коллаборации подключилась Джамала, которая в видео для соцсетей поделилась собственными историями вдохновения.

Команда "Молокии" стремилась вдохновить потребителей, но результат превзошел ожидания. Еще до официального релиза продукт покупали и потребители оставляли отзывы, которые команда перечитывает постоянно. Это явилось самым ценным результатом проекта.