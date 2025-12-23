Як “дитяче” запитання перетворилося на бізнес-інновацію: досвід “Молокії”

Під час сольного виступу на SHE Congress директорка з маркетингу компанії “Молокія” Тетяна Коровіна розповіла про сміливе рішення, яке дозволило бренду створити новий для українського ринку продукт.

Директорка з маркетингу компанії "Молокія" Тетяна Коровіна розповіла, що щодня ухвалює десятки рішень як у бізнесі, так і в особистому житті. За її словами, у креативному бізнесі ціна помилки може сягати мільйонів, тоді як у сім’ї, побуті та вихованні сина вона значно вища за будь-які фінансові втрати. Саме тому тема сміливості в ухваленні рішень для неї не абстрактна, а прожита.

Тетяна наголосила, що в креативному бізнесі рідко існує єдиний правильний шлях до мети.

"Майже ніколи немає інструкції, яка підкаже, як діяти безпомилково. Є лише готовність узяти відповідальність і бути відкритими до нового", — зазначила Коровіна.

Водночас, за її словами, парадокс полягає в тому, що саме там, де ризик помилки найбільший, часто народжуються найсильніші результати. Цю ідею вона підкріплює прикладом Ґрейс Гоппер — жінки-програмістки, яка працювала в американському флоті й фактично навчила комп’ютери “говорити” людською мовою. Її розробки стали основою сучасного програмування.

«Працюючи в системах, де ціна помилки була надзвичайно високою, вона сказала фразу, яка для мене стала визначальною: “Найнебезпечніша фраза — це "ми завжди так робили’”», — пояснює спікерка.

На її думку, ця фраза влучно описує інертність мислення й нездатність реагувати на нові обставини, які в непередбачуваному світі виникають постійно.

Вона вважає, що найгірше, що може зробити жінка — у креативній індустрії, бізнесі чи житті загалом, — це перестати пробувати нове зі страху помилитися.

"Це означає позбавити себе оптимізму й допитливості, які так природно притаманні дітям. Поява сина дала мені можливість спостерігати за цією допитливістю: діти не питають, як “правильно”, вони питають: "А що буде, якщо?", і дивляться на світ із відкритістю та оптимізмом", — поділилась вона.

Саме з такого, на перший погляд, дитячого запитання й почався один із найсміливіших проєктів бренду "Молокія".

Як створювали новий продукт

Плануючи запуски йогуртів на рік, команда в певний момент свідомо зупинилася, адже в компанії більше не хотіли питати: як зробити полуницю кращу, ніж у конкурента, чи як повторити банан, але трохи інакше. Натомість з’явилося інше запитання — просте й наївне, таке, яке могла б поставити дитина на кшталт: "А який смак у квітів?".

З цієї ідеї виросла зовсім інша дискусія, зокрема не про черговий смак, а про емоцію та натхнення.

"Ми почали думати, як захопити споживача, як створити в Україні продукт, який надихне маму, дівчину, чоловіка. Тобто людину, що живе тут і зараз. Так "Молокія" стала першим брендом в Україні, який створив фруктово-квіткові йогурти", — пояснює вона.

Шлях до цього рішення був складним, адже команда розробляла унікальний смак. Для цього потрібно було імпортувати один з інгредієнтів квіткових наповнювачів, яких тут раніше ніхто не використовував, тож строки запуску змістилися. Початково новинки планували представити навесні, у сезон цвітіння, але фактично вони з’явилися восени.

"У якийсь момент мені стало справді страшно. Команда протестувала близько 40 рецептур і на власному досвіді зрозуміла, чому люди зазвичай не їдять квіти. Зробити квітковий йогурт, який буде справді смачним — це великий виклик. Але навіть це не стало причиною зупинитися. Команда рухалася маленькими кроками до своєї мети й зрештою створила ці, і справді смачні поєднання фруктів і квітів", — зізнається Тетяна.

Окрему роль у проєкті відіграв дизайн. Для команди він був не менш важливим, ніж сам продукт. В компанії свідомо відмовились від фотостоків, алгоритмів і генеративних інструментів — на користь живого авторського бачення. Вони звернулися до художниці Ліліт Саркісян і надали їй повну свободу творчості, без жодних брифів і рамок.

"Ми просто попросили її намалювати квіти так, як вона їх відчуває. Ми повірили, що її інтуїція і творчість створять щось сильніше за будь-який алгоритм", — розповіла Тетяна.

Картини Ліліт без змін стали дизайном паковань. Команда принципово не втручалася в роботи, дозволивши мистецтву говорити самостійно.

Оскільки проєкт присвячений творчості та мистецтву, було важливо, щоб про нього розповідали жінки-натхненниці, які творять і створюють. До квіткової колаборації долучилася Джамала, яка у відео для соцмереж поділилася власними історіями натхнення.

Команда "Молокії" прагнула надихнути споживачів, але результат перевершив очікування. Ще до офіційного релізу продукт купували, і споживачі залишали відгуки, які команда перечитує постійно. Це стало найціннішим результатом проєкту.