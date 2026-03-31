Как Тева интегрирует ИИ в бизнес-процессы и превращает его в реальную эффективность

Мировой рынок ИИ в области здравоохранения уже оценивается в десятки миллиардов долларов и стремительно растет, но для бизнеса ключевым вопросом остается не сама технология, а ее практическая ценность. Сам по себе масштаб инвестиций ничего не гарантирует — гораздо важнее, дает ли это реальный результат в работе компаний. В фармацевтическом бизнесе этот вопрос стоит особенно остро: цена ошибки здесь высока, поэтому новые технологии оценивают очень прагматично. Мы поговорили с Павлом Пискуном, директором по эффективности ведения бизнеса и цифровой трансформации Тева в Украине, о том, как фармацевтическая компания использует ИИ на практике, где он уже дает измеряемый эффект и почему важно начинать не с технологии, а с конкретной бизнес-задачи.

Какую роль ИИ играет в вашей компании и когда вы начали с ним работать?

— Наша основная задача, как фармацевтической компании, обеспечить, чтобы пациенты вовремя получали необходимые лекарственные средства. Все процессы в компании так или иначе направлены на это.

Для этого нужно эффективно работать с большим объемом информации, качественно планировать и принимать решения. В этом контексте мы рассматриваем искусственный интеллект не как отдельный инструмент, а как один из факторов повышения качества управленческих решений и общей эффективности бизнеса.

Активно мы начали работать с ИИ в 2024 году, когда эти технологии достигли уровня, достаточного для практического использования и стали действительно полезны для бизнеса. Начали с пилотных инициатив по разным направлениям — от моделей создания контента и аналитики данных, до автоматизации операционных задач и поддержки команд в ежедневной работе.

Сегодня мы рассматриваем искусственный интеллект как важный элемент цифровой трансформации компании, который постепенно интегрируется в ключевые бизнес-функции. И, по сути, является одним из драйверов, помогающий нам оставаться эффективными в условиях постоянных изменений.

Какова ваша стратегия использования ИИ?

— Наша стратегия базируется на прагматичном подходе к созданию бизнес ценности. Мы начинаем с анализа существующих бизнес-процессов и определения тех направлений, где искусственный интеллект может оказать наибольшее влияние — с точки зрения эффективности, скорости принятия решений и использования ресурсов.

Далее мы оцениваем доступные технологические возможности, формируем приоритетные сценарии использования ИИ и тестируем в формате пилотных проектов. Если решение демонстрирует реальный бизнес эффект, мы масштабируем его на уровне компании.

В то же время, для нас важно, чтобы ИИ не оставался отдельным инструментом, а интегрировался в процесс принятия решений и ежедневную работу команд. Отдельным направлением стратегии есть развитие компетенций сотрудников: мы инвестируем в обучение и формирование внутренней базы знаний, чтобы организация могла эффективно использовать эти новые возможности на всех уровнях.

Вы упомянули об обучении сотрудников. Но ожидаете ли вы уже на этапе найма, что кандидат умеет работать с ИИ?

— Мы действительно замечаем, что сегодня умение работать с ИИ уже становится базовым навыком. Но для нас это не о конкретных инструментах, а о подходе человека к работе. Более важно, как человек мыслит и умеет ли использовать такие решения в своей работе, чтобы работать быстрее и эффективнее, и принимать более качественные решения.

По сути это уже индикатор того, насколько человек адаптируется к современной среде и может ли оставаться конкурентным в своей роли.

В то же время мы понимаем, что уровень зрелости этих навыков на рынке разный. Поэтому не ожидаем идеального уровня на входе, но ожидаем открытости к использованию новых подходов и готовности быстро их осваивать. Поэтому мы параллельно инвестируем в развитие этих компетенций внутри компании.

Если говорить о конкретных вещах, где вы сегодня используете ИИ?

— Мы сегодня используем его по нескольким ключевым направлениям, где он дает наиболее быстрый и ощутимый эффект для бизнеса.

Основных направлений три:

1. Работа по созданию различных типов контента: текстов, изображений, видео, а также поддержка коммуникаций. ИИ позволяет значительно ускорить подготовку аналитических, учебных и презентационных материалов, что напрямую влияет на скорость внутренних процессов и принятие решений.

2. Аналитика данных. Мы работаем с большим объемом информации, и ИИ помогает находить закономерности, формировать инсайты и поддерживать принятие более обоснованных бизнес-решений.

3. Автоматизация повторяющихся операционных задач. Это мониторинг информационного поля, анализ рынка и подготовка отчетов — это процессы, которые раньше требовали значительного времени и ресурсов.

Все эти направления объединяет один принцип: мы используем ИИ там, где он позволяет высвободить время команд и сфокусировать их на задачах, создающих большую бизнес ценность.

А есть ли у компании собственные AI-разработки?

- Да, есть как глобальные, так и локальные инициативы. На глобальном уровне ИИ используется в ключевых процессах: управление цепочками поставок, исследование и разработка новых продуктов, производство, контроль качества и прогнозирование рисков. Это системная работа, являющаяся частью общей стратегии цифровой трансформации компании.

Отдельно в 2025 году была запущена платформа открытых инноваций Teva Rise. Она объединяет стартапы, технологические компании и внутренние команды для совместной разработки инновационных решений.

В то же время, на локальном уровне мы также развиваем собственные инициативы, направленные на повышение операционной эффективности и поддержку ежедневной работы команд. Это позволяет быстрее адаптировать глобальные подходы к потребностям конкретного рынка.

Наш опыт показывает, что не всегда ключевую роль играет масштаб инвестиций или сложность решений. Во многих случаях наибольший эффект дает системный подход к автоматизации процессов с использованием ИИ в качестве технологии, усиливающей существующие решения.

Именно такое сочетание позволяет значительно повышать эффективность процессов и выводить их на качественно новый уровень без существенного увеличения ресурсов.

Как у вас организовано внедрение ИИ и кто за это отвечает?

— Внедрение ИИ в компании имеет структурированный подход и объединяет централизованную экспертизу с инициативами бизнес-команд. Ключевую роль в этом процессе играет направление Business&Digital Excellence, которое формирует подход, развивает инфраструктуру, координирует ИИ-инициативы и обеспечивает их интеграцию в бизнес-процессы.

В то же время, многие инициативы идут именно от бизнес-подразделений и отдельных команд, потому что они видят конкретные задачи, потенциальные точки применения и сами заинтересованы их решать быстрее и эффективнее. По сути это гибридная модель, где есть функция, которая формирует технологическую инфраструктуру и поддерживает реализацию, и есть команды, которые внедряют эти решения в своей ежедневной работе.

Сколько вы инвестируете в ИИ и когда эти инвестиции окупятся?

— На глобальном уровне это значительные инвестиции, но конкретных сумм мы не можем раскрывать. При этом для нас важен не столько объем инвестиций, сколько их эффективность и способность создавать измеряемый бизнес-результат. К примеру, отдельные локальные решения уже позволили нам сократить расходы примерно в 45 раз и выполнять задачи в восемь раз быстрее. То есть мы уже видим ощутимый результат, и он измеряем. Именно поэтому мы рассматриваем инвестиции в ИИ как непрерывный процесс, где ключевым критерием является не срок окупаемости как таковой, а способность решения создавать устойчивую операционную эффективность.

Используется ли ИИ в вашей компании только для внутренних процессов или во внешних взаимодействиях?

— ИИ в нашей компании преимущественно используется во внутренних процессах, где он позволяет повышать эффективность операций и качество принятия решений.

В частности, речь идет о направлениях, связанных с аналитикой данных, автоматизацией подготовки отчетности, мониторингом информационного поля и поддержкой внутренних операционных процессов. В этих сферах ИИ позволяет существенно сокращать время выполнения задач и повышать качество обработки информации.

В то же время мы постепенно расширяем подходы к его применению и во внешних взаимодействиях — там, где это целесообразно и отвечает требованиям к качеству, безопасности и регуляторной среде.

В фармацевтической отрасли особенно важно, поэтому внедрение таких решений всегда происходит взвешенно и с учетом специфики рынка.

Уже сегодня мы реализовали решения, трансформирующие подходы к взаимодействию со специалистами здравоохранения, развитию отдаленных коммуникаций и создание цифрового контента.

В целом, мы двигаемся по гибридной модели, где часть решений работает внутри компании, а часть - постепенно интегрируется во внешние процессы там, где это создает дополнительную ценность.

Сегодня ИИ внедряют почти все. Где компании чаще всего ошибаются?

— Самая частая ошибка — начинать с технологии, а не с бизнес-задачи. Многие компании пытаются внедрить ИИ, потому что это тренд. Но если нет ясного понимания, какую бизнес-задачу это должно решить, результата обычно нет. По сути здесь все так же, как с другими задачами в бизнесе: важно понимать, для чего ты это делаешь, какую задачу решаешь и какой результат хочешь получить. И уже под это подбирать решение, а не наоборот.

Вторая распространенная ошибка – ожидание быстрого результата без изменения подходов к работе. ИИ сам по себе не решает проблему, если процессы не адаптированы и нет четкого понимания, как интегрировать его в ежедневную деятельность.

И третье – это недооценка роли людей. Технология позволяет, но реальный результат зависит от того, насколько команда готова изменять подходы и использовать эти решения в своей работе.

Успешное внедрение ИИ – это не только о технологии, а об сочетании правильной задачи, адаптированных процессов и готовности организации к изменениям.

Дискуссия о том, что ИИ оставит людей без работы, кажется, не заканчивается. Насколько это реальный сценарий, по вашему мнению?

— Я не согласен с тезисом, что искусственный интеллект заменит людей и оставит без работы. Скорее мы видим трансформацию ролей. Часть задач действительно автоматизируется, но в то же время растет потребность в специалистах, умеющих работать с информацией, принимать решения и эффективно использовать новые возможности.

Это усиливающая технология: она помогает быстрее работать с информацией и данными, автоматизирует часть процессов, уменьшает рутину и дает возможность фокусироваться на более сложных и ценных задачах, но решения и ответственность остаются за человеком.

Те, кто умеет работать с ИИ, могут делать больше того же времени и работать эффективнее. Поэтому ключевой вопрос сегодня не заменит ли ИИ человека, а насколько сам человек готов адаптироваться к новым условиям.

Я бы сформулировал это так: искусственный интеллект не заменяет специалистов, а меняет правила игры и делает конкурентнее тех, кто умеет им пользоваться.