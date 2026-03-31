Як Тева інтегрує ШІ у бізнес-процеси і перетворює його на реальну ефективність

Світовий ринок ШІ в сфері охорони здоров’я вже оцінюється у десятки мільярдів доларів і стрімко зростає, але для бізнесу ключовим питанням залишається не сама технологія, а її практична цінність. Сам по собі масштаб інвестицій нічого не гарантує — значно важливіше, чи дає це реальний результат у роботі компаній. У фармацевтичному бізнесі це питання стоїть особливо гостро: ціна помилки тут висока, тому нові технології оцінюють дуже прагматично. Ми поговорили з Павлом Пискуном, директором з ефективності ведення бізнесу та цифрової трансформації Тева в Україні, про те, як фармацевтична компанія використовує ШІ на практиці, де він уже дає вимірюваний ефект і чому важливо починати не з технології, а з конкретної бізнес-задачі.

Яку роль ШІ виконує у вашій компанії і коли ви почали з ним працювати?

— Наша основна задача як фармацевтичної компанії забезпечити, щоб пацієнти вчасно отримували необхідні лікарські засоби. Всі процеси в компанії так чи інакше спрямовані на це.

Для цього потрібно ефективно працювати з великим обсягом інформації, якісно планувати і вчасно приймати рішення. У цьому контексті ми розглядаємо штучний інтелект не як окремий інструмент, а як один із факторів підвищення якості управлінських рішень і загальної ефективності бізнесу.

Активно ми почали працювати з ШІ у 2024 році, коли ці технології досягли рівня, достатнього для практичного використання і стали справді корисними для бізнесу. Почали з пілотних ініціатив у різних напрямах — від моделей створення контенту та аналітики даних, до автоматизації операційних задач і підтримки команд у щоденній роботі.

Сьогодні ми вже розглядаємо штучний інтелект як важливий елемент цифрової трансформації компанії, який поступово інтегрується у ключові бізнес-функції. І, по суті, є одним із драйверів, який допомагає нам залишатися ефективними в умовах постійних змін.

Якою є ваша стратегія використання ШІ?

— Наша стратегія базується на прагматичному підході до створення бізнес-цінності. Ми починаємо з аналізу існуючих бізнес-процесів і визначення тих напрямків, де штучний інтелект може створити найбільший вплив — з точки зору ефективності, швидкості прийняття рішень та використання ресурсів.

Далі ми оцінюємо доступні технологічні можливості, формуємо пріоритетні сценарії використання ШІ та тестуємо їх у форматі пілотних проєктів. Якщо рішення демонструє реальний бізнес-ефект, ми масштабуємо його на рівні компанії.

Водночас для нас важливо, щоб ШІ не залишався окремим інструментом, а інтегрувався у процес прийняття рішень і щоденну роботу команд. Окремим напрямком стратегії є розвиток компетенцій співробітників: ми інвестуємо у навчання та формування внутрішньої бази знань, щоб організація могла ефективно використовувати ці нові можливості на всіх рівнях.

Ви згадали про навчання співробітників. Але чи очікуєте ви вже на етапі найму, що кандидат вміє працювати з ШІ?

— Ми дійсно помічаємо, що сьогодні вміння працювати з ШІ вже стає базовою навичкою. Але для нас це не про конкретні інструменти, а підхід людини до роботи. Важливіше, як людина мислить і чи вміє використовувати такі рішення у своїй роботі, щоб працювати швидше та ефективніше, і приймати більш якісні рішення.

По суті, це вже індикатор того, наскільки людина адаптується до сучасного середовища і чи може залишатися конкурентною у своїй ролі.

Водночас ми розуміємо, що рівень зрілості цих навичок на ринку різний. Тому не очікуємо ідеального рівня на вході, але очікуємо відкритість до використання нових підходів і готовність швидко їх освоювати. Саме тому ми паралельно інвестуємо у розвиток цих компетенцій всередині компанії.

Якщо говорити про конкретні речі, де саме ви сьогодні використовуєте ШІ?

— Ми сьогодні використовуємо ШІ у кількох ключових напрямах, де він дає найбільш швидкий і відчутний ефект для бізнесу.

Основних напрямків три:

1. Робота зі створення різних типів контенту: текстів, зображень, відео а також підтримка комунікацій. ШІ дозволяє значно прискорити підготовку аналітичних, навчальних і презентаційних матеріалів, що напряму впливає на швидкість внутрішніх процесів і прийняття рішень.

2. Аналітика даних. Ми працюємо з великими обсягами інформації, і ШІ допомагає знаходити закономірності, формувати інсайти і підтримувати прийняття більш обґрунтованих бізнес-рішень.

3. Автоматизація повторюваних операційних задач. Це моніторинг інформаційного поля, аналіз ринку і підготовка звітів — це ті процеси, які раніше вимагали значного часу і ресурсів.

Усі ці напрями об’єднує один принцип: ми використовуємо ШІ там, де він дозволяє вивільнити час команд і сфокусувати їх на задачах, які створюють більшу бізнес-цінність.

А чи має компанія власні AI-розробки?

— Так, є як глобальні, так і локальні ініціативи. На глобальному рівні ШІ використовується у ключових процесах: це управління ланцюгами постачання, дослідження і розробка нових продуктів, виробництво, контроль якості та прогнозування ризиків. Це системна робота, яка є частиною загальної стратегії цифрової трансформації компанії.

Окремо у 2025 році була запущена платформа відкритих інновацій Teva Rise. Вона об’єднує стартапи, технологічні компанії і внутрішні команди для спільної розробки інноваційних рішень.

Водночас на локальному рівні ми також розвиваємо власні ініціативи, які спрямовані на підвищення операційної ефективності та підтримку щоденної роботи команд. Це дозволяє швидше адаптувати глобальні підходи до потреб конкретного ринку.

Наш досвід показує, що не завжди ключову роль відіграє масштаб інвестицій або складність рішень. У багатьох випадках найбільший ефект дає системний підхід до автоматизації процесів із використанням ШІ як технології, що підсилює існуючі рішення.

Саме така комбінація дозволяє значно підвищувати ефективність процесів і виводити їх на якісно новий рівень без суттєвого збільшення ресурсів

Як у вас організовано впровадження ШІ і хто за це відповідає?

— Впровадження ШІ у компанії має структурований підхід і поєднує централізовану експертизу з ініціативами бізнес-команд. Ключову роль у цьому процесі відіграє напрям Business & Digital Excellence, який формує підхід, розвиває інфраструктуру, координує ШІ-ініціативи та забезпечує їх інтеграцію у бізнес-процеси.

Водночас багато ініціатив ідуть саме від бізнес-підрозділів та окремих команд, тому що вони бачать конкретні задачі, потенційні точки застосування і самі зацікавлені їх вирішувати швидше і ефективніше. По суті, це гібридна модель, де є функція, яка формує технологічну інфраструктуру і підтримує реалізацію, і є команди, які впроваджують ці рішення у своїй щоденній роботі.

Скільки ви інвестуєте в ШІ і коли ці інвестиції окупляться?

— На глобальному рівні це значні інвестиції, але конкретні суми ми не можемо розкривати. При цьому для нас важливо не стільки саме обсяг інвестицій, скільки їх ефективність і здатність створювати вимірюваний бізнес-результат. Наприклад, окремі локальні рішення вже дозволили нам скоротити витрати приблизно у 45 разів і виконувати задачі у вісім разів швидше. Тобто ми вже бачимо відчутний результат, і він вимірюваний. Саме тому ми розглядаємо інвестиції в ШІ як безперервний процес, де ключовим критерієм є не термін окупності як такий, а здатність рішення створювати сталу операційну ефективність.

Чи використовується ШІ у вашій компанії лише для внутрішніх процесів, чи також у зовнішніх взаємодіях?

— ШІ у нашій компанії використовується переважно у внутрішніх процесах, де він дозволяє підвищувати ефективність операцій і якість прийняття рішень.

Зокрема, йдеться про напрямки, пов’язані з аналітикою даних, автоматизацією підготовки звітності, моніторингом інформаційного поля та підтримкою внутрішніх операційних процесів. У цих сферах ШІ дозволяє суттєво скорочувати час виконання задач і підвищувати якість обробки інформації.

Водночас ми поступово розширюємо підходи до його застосування і у зовнішніх взаємодіях — там, де це є доцільним і відповідає вимогам до якості, безпеки та регуляторного середовища.

У фармацевтичній галузі це особливо важливо, тому впровадження таких рішень завжди відбувається виважено і з урахуванням специфіки ринку.

Вже сьогодні ми реалізували рішення, які трансформують підходи до взаємодії зі спеціалістами охорони здоров’я, розвитку віддалених комунікацій та створення цифрового контенту.

Загалом ми рухаємося за гібридною моделлю, де частина рішень працює всередині компанії, а частина — поступово інтегрується у зовнішні процеси там, де це створює додаткову цінність.

Сьогодні ШІ впроваджують майже всі. Де компанії найчастіше помиляються?

— Найчастіша помилка — починати з технології, а не з бізнес-задачі. Багато компаній намагаються впровадити ШІ, тому що це тренд. Але якщо немає чіткого розуміння, яку бізнес-задачу це має вирішити, результату зазвичай немає. По суті, тут все так само, як з іншими задачами у бізнесі: важливо розуміти, для чого ти це робиш, яку задачу вирішуєш і який результат хочеш отримати. І вже під це підбирати рішення, а не навпаки.

Друга поширена помилка — очікування швидкого результату без зміни підходів до роботи. ШІ сам по собі не вирішує проблеми, якщо процеси не адаптовані і немає чіткого розуміння, як інтегрувати його у щоденну діяльність.

І третє — це недооцінка ролі людей. Технологія дає можливості, але реальний результат залежить від того, наскільки команда готова змінювати підходи і використовувати ці рішення у своїй роботі.

Успішне впровадження ШІ — це не тільки про технологію, а про поєднання правильної задачі, адаптованих процесів і готовності організації до змін.

Дискусія про те, що ШІ залишить людей без роботи, здається, не закінчується. Наскільки це реальний сценарій на вашу думку?

— Я не погоджуюся з тезою, що штучний інтелект замінить людей та залишить без роботи. Швидше ми бачимо трансформацію ролей. Частина задач дійсно автоматизується, але водночас зростає потреба у фахівцях, які вміють працювати з інформацією, приймати рішення і ефективно використовувати нові можливості.

Це технологія, яка підсилює: вона допомагає швидше працювати з інформацією та даними, автоматизує частину процесів, зменшує рутину і дає можливість фокусуватися на більш складних і цінних задачах, але рішення і відповідальність залишаються за людиною.

Ті, хто вміє працювати з ШІ, можуть робити більше за той самий час і працювати ефективніше. Тому ключове питання сьогодні — не чи замінить ШІ людину, а наскільки сама людина готова адаптуватися до нових умов.

Я б сформулював це так: штучний інтелект не замінює фахівців, а змінює правила гри і робить більш конкурентними тих, хто вміє ним користуватися.