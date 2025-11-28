Лекарство из добрых рук: как строил репутацию ИнтерХим

Репутацию бизнеса в фармацевтической отрасли сложно переоценить, ведь компании производят продукт, от которого зависит жизнь и здоровье людей. “ТОП-100” рассказывает о репутационном кейсе компании ИнтерХим, одном из лидеров фармрынка Украины.

Репутационная составляющая закладывалась в ИнтерХим изначально – это часть ДНК компании со дня основания. Слоган "Лекарство из добрых рук!", сопровождающий бренд более 30 лет, резонирует как залог прозрачности и социальной миссии.

Во время большой войны производитель начал использовать еще один лозунг — "Работаем, чтобы помогать другим", который направляет внутреннюю и внешнюю деятельность компании.

По пути к лидерским позициям на фармрынке ИнтерХим прошел разные этапы: сложные 90-е, экономически нестабильные нулевые, времена администрации Януковича, начало войны, пандемию и полномасштабное вторжение.

В настоящее время фармпроизводителю, как и другим игрокам отрасли, приходится преодолевать последствия реформы цен на лекарства, логистические и энергетические вызовы, кадровый дефицит, особенно ощутимый в наукоемком бизнесе. Испытаний одесской компании добавляет расположение в одном из наиболее часто обстреливаемых городов.

Но, несмотря на все, ИнтерХим удерживает позиции, демонстрируя высокую репутационную устойчивость, доверие общественности и занимая почетные места в отраслевых рейтингах.

Репутационный фундамент ИнтерХима — сильная корпоративная социальная ответственность, глубоко укоренившаяся в стратегии и коммуникации. Это многочисленные и системные благотворительные проекты как собственные, так и поддержка крупных инициатив.

Производитель начинал с благотворительной деятельности в родной Одесщине. Компания поддерживала и продолжает поддерживать медучреждения, образовательные учреждения, общественные, спортивные, ветеранские организации, десятки социальных учреждений.

Впоследствии благотворительность выросла до масштабов страны, чему "способствовала" пандемия, в противодействии которой ИнтерХим активно участвовал. Сегодня фармкомпания работает с десятками благотворительных фондов и волонтерских организаций, помогая общинам разных регионов. Особое значение придает сохранению культурного и духовного достояния.

Производитель — один из крупнейших меценатов заповедника «"София Киевская" и один из инициаторов осушения Софийского собора для спасения памятника от разрушения.

Также ИнтерХим – генеральный партнер создания мемориального артобъекта «Сердце Украины», партнер проекта – "Боривитер.Восстановление" и UkraineWOW ʼ25, где благодаря ИнтерХиму представлена полноразмерная казацкая чайка.

В прошлом году компания активно присоединилась к проектам мирового уровня, финансируя международные акции, чтобы привлечь внимание к войне в Украине: перформанс "Мир имеет цену" во время матча в Штутгарте и инсталляцию разрушенной трибуны стадиона "Солнечный" на Евро-2024, а затем на Олимпийских играх.

Ответственное волонтерство – отдельный вектор деятельности ИнтерХима. Это помощь Силам обороны, поставкам сложного оборудования и решений, спасающих жизнь. Компания помогает войскам и пострадавшим от войны с 2014 года. С тех пор ИнтерХим направил более 300 млн. грн на такие инициативы.

Кроме партий лекарств Силам обороны, производитель профинансировал развитие сети пунктов несокрушимости в зонах боевых действий, установку мобильных укрытий в нескольких прифронтовых городах, десятки единиц спецтранспорта (от ударных лодок до «медеваков»), спецоборудование (от инновационных РВГ) до оснащений

Как считают в компании, залогом ее репутационной устойчивости многоуровневая прозрачность:

С государством: исправная уплата налогов, открытая финансовая отчетность — ИнтерХим входит в список крупнейших налогоплательщиков, Клуба белого бизнеса, публично отчитывается об обороте средств.

Внутренняя: гибкая HR-политика, которую на предприятии называют "семейной" и позволяющей преодолевать кадровые вызовы наукоемкого бизнеса.

Наружная: открытая коммуникация с партнерами, СМИ, общественностью. Честная конкуренция, четкая гражданская позиция. Признание в отраслевых, деловых рейтингах. Многочисленные звания и награды разных уровней.

Перед потребителем: безупречное качество продукции, сертифицированной по международным стандартам.

В ИнтерХим первыми в Украине построили современный производственно-лабораторный комплекс с нуля сразу по европейским стандартам GMP и первыми внедрили систему 2D-кодирования всех лекарств.

Компания предлагает оригинальные препараты, изобретенные и произведенные в Украине, которые ежегодно входят в топ-50 самых популярных лекарств, получая отраслевые награды как лучшие бренды в своих категориях.

Определяющими для репутации ИнтерХима также стали:

Международный деловой имидж, успешно сформированный благодаря участию в Business Advisory Council (совещательном органе Ukraine Donor Platform), спикерству на конференциях URC, Rebuild Ukraine, подписанию меморандума с ЕС по обеспечению критическим лекарством и т.д.

Сильный СЕО — руководитель и основатель ИнтерХима Анатолий Редер активно присутствует в публичном поле, участвует в отраслевых ассоциациях, представляет бренд на уровне государственных и международных коммуникаций, является узнаваемым лидером в бизнес, благотворительных и научных кругах.