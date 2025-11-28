Ліки з добрих рук: як будував репутацію ІнтерХім

Репутацію бізнесу у фармацевтичній галузі важко переоцінити, адже компанії виробляють продукт, від якого залежить життя та здоров’я людей. “ТОП-100” розповідає про репутаційний кейс компанії ІнтерХім, одного з лідерів фармринку України.

Репутаційна складова закладалася в ІнтерХім від початку — це частина ДНК компанії з дня заснування. Слоган "Ліки з добрих рук!", який супроводжує бренд понад 30 років, резонує як запорука прозорості та соціальної місії.

Під час великої війни виробник почав послуговуватись ще одним гаслом — "Працюємо, щоб допомагати іншим", яке скеровує внутрішню й зовнішню діяльність компанії.

На шляху до лідерських позицій на фармринку ІнтерХім пройшов різні етапи: складні 90-ті, економічно нестабільні нульові, часи адміністрації Януковича, початок війни, пандемію та повномасштабне вторгнення.

Нині фармвиробнику, як й іншим гравцям галузі, доводиться долати наслідки реформи цін на ліки, логістичні та енергетичні виклики, кадровий дефіцит, особливо відчутний у наукомісткому бізнесі. Випробувань одеській компанії додає розташування в одному з найчастіше обстрілюваних міст.

Та попри все ІнтерХім утримує позиції, демонструючи високу репутаційну стійкість, довіру громадськості й посідаючи почесні місця у галузевих рейтингах.

Репутаційний фундамент ІнтерХіму — сильна корпоративна соціальна відповідальність, глибоко вкорінена у стратегію та комунікацію. Це численні й системні благодійні проєкти — як власні, так і підтримка великих ініціатив.

Виробник починав з доброчинної діяльності на рідній Одещині. Компанія підтримувала й продовжує підтримувати медзаклади, освітні установи, громадські, спортивні, ветеранські організації, десятки соціальних закладів.

Згодом благодійність виросла до масштабів країни, чому «посприяла» пандемія, у протидії якій ІнтерХім брав активну участь. Сьогодні фармкомпанія працює з десятками благодійних фондів та волонтерських організацій, допомагаючи громадам різних регіонів. Особливе значення надає збереженню культурних і духовних надбань.

Виробник — один із найбільших меценатів заповідника "Софія Київська" та один з ініціаторів проєкту осушення Софійського собору задля порятунку памʼятки від руйнування.

Також ІнтерХім — генеральний партнер створення меморіального артоб’єкта "Серце України", партнер проєкту — "Боривітер.Відновлення" та UkraineWOW ʼ25, де завдяки ІнтерХіму представлена повнорозмірна козацька чайка.

Торік компанія активно долучилася до проєктів світового рівня, фінансуючи міжнародні акції, щоб привернути увагу до війни в Україні: перформанс "Мир має ціну" під час матчу в Штутгарті та інсталяцію зруйнованої трибуни стадіону "Сонячний" на Євро-2024, а згодом на Олімпійських іграх.

Відповідальне волонтерство — окремий вектор діяльності ІнтерХіму. Це допомога Силам оборони, постачання складного обладнання та рішень, які рятують життя. Компанія допомагає війську та постраждалим від війни з 2014 року. Відтоді ІнтерХім спрямував понад 300 млн грн на такі ініціативи.

Окрім партій ліків Силам оборони, виробник профінансував розбудову мережі пунктів незламності у зонах бойових дій, встановлення мобільних укриттів у кількох прифронтових містах, десятки одиниць спецтранспорту (від ударних човнів до «медеваків»), спецобладнання (від інноваційних РЕР-систем до оснащення МВГ) та безліч іншого.

Як вважають у компанії, запорукою її репутаційної стійкості є багаторівнева прозорість:

З державою: справна сплата податків, відкрита фінансова звітність — ІнтерХім входить до переліку найбільших платників податків, Клубу білого бізнесу, публічно звітує про обіг коштів.

Внутрішня: гнучка HR-політика, яку на підприємстві називають «сімейною» та яка дозволяє долати кадрові виклики наукомісткого бізнесу.

Зовнішня: відкрита комунікація з партнерами, ЗМІ, громадськістю. Чесна конкуренція, чітка громадянська позиція. Визнання у галузевих, ділових рейтингах. Численні звання і нагороди різних рівнів.

Перед споживачем: бездоганна якість продукції, сертифікованої за міжнародними стандартами.

В ІнтерХім першими в Україні звели сучасний виробничо-лабораторний комплекс з нуля одразу за європейськими стандартами GMP та першими впровадили систему 2D-кодування усіх ліків.

Компанія пропонує оригінальні препарати, винайдені та вироблені в Україні, які щороку входять до топ-50 найбільш популярних ліків, здобуваючи галузеві нагороди як найкращі бренди у своїх категоріях.

Визначальними для репутації ІнтерХіму також стали:

Міжнародний діловий імідж, успішно сформований завдяки участі у Business Advisory Council (дорадчому органі Ukraine Donor Platform), спікерству на конференціях URC, Rebuild Ukraine, підписанню меморандуму з ЄС щодо забезпечення критичними ліками тощо.

Сильний СЕО — очільник та засновник ІнтерХіму Анатолій Редер активно присутній у публічному полі, бере участь у галузевих асоціаціях, репрезентує бренд на рівні державних та міжнародних комунікацій, є впізнаваним лідером у бізнесових, благодійних та наукових колах.