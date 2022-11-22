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Military-tech по-украински: Как FAVBET Tech и другие IT-бизнесы работают на победу
Накануне полномасштабной войны интерес к теме военных технологий со стороны украинского IT-комьюнити можно было в лучшем случае характеризовать как «умеренный». Однако за последние 9 месяцев ситуация изменилась коренным образом. Постоянно растущая потребность в технологиях не осталась без внимания местных бизнесов и стартапов, которые активно включились в разработку соответствующих решений.
CEO FAVBET Tech Артем Скрипник рассказывает о том, как украинские айтишники «находят» себя в военных технологиях и оценивает перспективы национального military-tech.
Потенциал развития отрасли – огромный. Сейчас мы наблюдаем зарождение рынка
IT-решения имеют критическое значение на поле боя – и мы все были свидетелями того, насколько сильно наши военные зависят от технологий для успешного выполнения боевых задач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сегодня мы видим мобилизацию по всем направлениям деятельности. Например, Минцифры основало IT-армию, которая атакует вражескую инфраструктуру, а с первых месяцев войны и по сей день еще и занимается отслеживанием перемещений вражеских сил.
Много усилий сосредоточено на разработке решений в области больших данных, что важно для разведки, а также на кибербезопасности.
Украина – глубоко цифровизированное государство, поэтому надежная защита IT-инфраструктуры, энергосистем и баз данных не менее востребована, чем средства ПВО. Растет количество проектов в области искусственного интеллекта, робототехники, разработки дронов. Последних можно считать локомотивом отрасли – именно разработка и производство беспилотников различных модификаций сейчас больше всего «на слуху».
FAVBET Tech делает решения для ВСУ с первых дней войны
Несмотря на «мирную» специализацию нашего бизнеса, работу над военными проектами мы начали еще в феврале. Всего было несколько инициатив. В частности, разработчики FAVBET Tech создали мобильное приложение для одной из воинских частей, где служил наш сотрудник. Его цель – упростить работу артиллеристов путем автоматизации определенных рутинных процессов, необходимых для ведения точного огня по позициям врага. Его мы передали подразделению еще в марте и получили очень положительный фидбек.
Учитывая, что в FAVBET Tech еще до начала войны работал сильный штат специалистов по кибербезопасности, именно она стала одним из ведущих направлений нашей милитарной деятельности. Мы участвовали в DDoS-атаках, во взломе важных ресурсов врага. В первые дни полномасштабной войны помогали нашим военным находить и идентифицировать оккупантов благодаря перехвату их звонков через украинские мобильные вышки.
Конечно, была потребность во взломах не только от нашей команды, а всей ИТ-армии. Украинские специалисты участвовали во взломе IT-систем россии, в результате чего мы получили большое количество баз данных и объем информации о российских гражданах. Это, например, были взломы серверов службы доставки еды, государственных услуг и тому подобное. Мы помогали нашей армии, передавали важные данные, грабя врага. С помощью взломанных данных также могли находить и идентифицировать россиян.
Что касается будущих military-tech разработок, то мы в постоянной коммуникации с различными подразделениями и стараемся закрывать все потребности, где может быть полезен наш опыт. Так же, как и большинство других украинских бизнесов, мы всегда открыты к запросам ВСУ.
В целом, можно констатировать, что украинские ІТ-компании имеют достаточную экспертизу, чтобы быть полезными и эффективными в military-tech направлении. Однако, как и всем во время войны, нужно адаптироваться к новым реалиям и быстро менять процессы разработки программного обеспечения, чтобы быть более ориентированными на обеспечение военных нужд.
У нас есть большая экспертность на рынке по определенным направлениям. Украинские IT-компании очень сильны в направлении кибербезопасности, у нас много талантливых и, я бы сказал, всемирно известных специалистов и IT-команд, которые занимаются этим. Поэтому именно это направление я бы назвал наиболее реалистичным для компаний, желающих быть полезными на IT-фронте.