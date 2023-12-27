Мировые цены на рис выросли до самого высокого уровня за 15 лет

Цены на тайский белый рис, являющийся азиатским эталоном, достигли $659 за тонну. Это самый высокий показатель с октября 2008 года.

Об этом со ссылкой на данные Тайской ассоциации экспортеров риса сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что цены на рис растут уже три недели. В целом в 2023 году рост цен составил около 38%.

Рис является жизненно важной составляющей рациона миллиардов людей в Азии и Африке. Рост цен может усилить инфляционное давление и увеличить стоимость импорта. Кроме того, некоторые страны уже начали наращивать закупки для создания достаточных запасов риса на фоне опасений, что влияние Эль-Ниньо приведет к дальнейшему сокращению поставок в ближайшие месяцы.

Почему растут мировые цены на рис

Цены на рис в мире растут, поскольку неблагоприятные условия и льготы индийских ферм угрожают его поставкам. Стоимость продукта будет расти и дальше после того, как Индия, являющаяся крупнейшим экспортером риса в мире, перешла к повышению выплат фермерам, а альтернативные продукты питания также прибавили в цене.

Кроме того, Индия ограничила поставки риса. Сначала правительство Индии ввело 20% экспортную пошлину на пропаренный рис. Позже ограничило продажи за границу всех сортов (кроме басмати), на которые приходится около 80% общих поставок риса Индии. В мировой торговле рисом его доля составляет около 40%.

"Индия была самым дешевым поставщиком риса. Поскольку индийские цены выросли из-за новой минимальной цены поддержки, другие поставщики также начали повышать цены", — сказал Кришна Рао, президент Ассоциации экспортеров риса (REA).

Агентство Reuters сообщало, что к концу 2023/24 года глобальные запасы риса упадут до шестилетнего минимума в 170,2 миллиона тонн из-за падения запасов в ведущих производителях в Китае и Индии, что также отразится на росте стоимости. Экспортные цены в Таиланде и Вьетнаме уже выросли до более чем двухлетнего максимума.

Что касается Украины, то в 2022 году страна сократила производство риса в 16 раз по сравнению с 2021 годом – до 3,1 тыс. тонн с 49,5 тыс. тонн. Это произошло из-за развязанной Россией полномасштабной войны.

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