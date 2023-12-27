Світові ціни на рис зросли до найвищого рівня за 15 років

Ціни на тайський білий рис, який є азіатським еталоном, досягли $659 за тонну. Це є найвищим показником з жовтня 2008 року.

Про це з посиланням на дані Тайської асоціації експортерів рису повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що ціни на рис збільшуються вже протягом трьох тижнів. Загалом в 2023 році зростання цін склало близько 38%.

Рис є життєво важливим складником у раціоні мільярдів людей в Азії та Африці. Зростання цін може посилити інфляційний тиск і збільшити вартість імпорту. Крім того, деякі країни вже почали нарощувати закупки для створення достатніх запасів рису на фоні побоювань, що вплив Ель-Ніньо призведе до подальшого скорочення поставок у найближчі місяці.

Чому зростають світові ціни на рис

Ціни на рис у світі ростуть, оскільки несприятливі погодні умови та пільги індійських ферм загрожують його поставкам. Вартість продукту зростатиме і далі після того, як Індія, яка є найбільшим експортером рису у світі, перейшла до підвищення виплат фермерам, а альтернативні продукти харчування також додали у ціні.

Крім того, Індія обмежила поставки рису. Спершу уряд Індії запровадив 20% експортне мито на пропарений рис. Згодом обмежив продажі за кордон усіх сортів (крім басматі), на які припадає близько 80% загальних поставок рису Індії. У світовій торгівлі рисом його частина становить близько 40%.

"Індія була найдешевшим постачальником рису. Оскільки індійські ціни зросли через нову мінімальну ціну підтримки, інші постачальники також почали підвищувати ціни", — сказав Крішна Рао, президент Асоціації експортерів рису (REA).

Агентство Reuters повідомляло, що до кінця 2023/24 року глобальні запаси рису впадуть до шестирічного мінімуму в 170,2 мільйона тонн через падіння запасів у провідних виробниках в Китаї та Індії, що також відобразиться на зростанні вартості. Експортні ціни в Таїланді та В’єтнамі вже зросли до більш ніж дворічного максимуму.

Щодо України, то в 2022 році країна скоротила виробництво рису в 16 разів в порівнянні з 2021 роком - до 3,1 тис. тонн з 49,5 тис. тонн. Це сталось через розв'язану Росією повномасштабну війну.

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