Індія обмежує експорт рису: як це вплине на світові ціни

Індія, яка є одним з найбільших експортерів, запровадила додаткові обмеження на поставки рису. У такий спосіб країна прагне зберегти свою продовольчу безпеку.

Про це 26 серпня повідомило агентство Bloomberg.

Уряд Індії спершу запровадив 20% експортне мито на пропарений рис. Згодом обмежив продажі за кордон усіх сортів (крім басматі), на які припадає близько 80% загальних поставок рису Індії. У світовій торгівлі рисом його частина становить близько 40%.

Аналітики вважають, що рішення Індії призведе до зростання цін на рис у світі. Азіатські ціни на рис вже злетіли до максимуму майже за 15 років на початку серпня і можуть зрости далі. Першими це відчують Філіппіни та деякі африканські країни, які є основними імпортерами.

Протекціоністські заходи Індії, як зазначають в Bloomberg, відповідають її агресивним зусиллям, спрямованим на зниження місцевих цін на продовольство напередодні виборів.

Президент асоціації експортерів рису Крішна Рао вважає, що завдяки цьому кроку внутрішні ціни знизяться, і це допоможе індійському уряду контролювати продовольчу інфляцію

"Рис є основним продуктом харчування приблизно для половини населення світу. Обмеження Індії відбуваються в той час, коли ціни на продукти харчування все ще залишаються високими через війну Росії в Україні, а нестабільна погода в усьому світі загрожує поставкам зернових та олійних культур", — додали аналітики агентства.

Щодо України, то в 2022 році країна скоротила виробництво рису в 16 разів в порівнянні з 2021 роком - до 3,1 тис. тонн з 49,5 тис. тонн, це сталось через розв'язану Росією повномасштабну війну

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