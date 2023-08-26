Индия ограничивает экспорт риса: как это повлияет на мировые цены

Индия, являющаяся одним из крупнейших экспортеров, ввела дополнительные ограничения на поставки риса. Таким образом, страна стремится сохранить свою продовольственную безопасность.

Об этом 26 августа сообщило агентство Bloomberg.

Правительство Индии сначала ввело 20% экспортную пошлину на пропаренный рис. Позже ограничило продажи за границу всех сортов (кроме басмати), на которые приходится около 80% общих поставок риса Индии. В мировой торговле рисом его доля составляет около 40%.

Аналитики считают, что решение Индии приведет к росту цен на рис в мире. Азиатские цены на рис уже взлетели до максимума почти за 15 лет в начале августа и могут расти дальше. Первыми это ощутят Филиппины и некоторые африканские страны, являющиеся основными импортерами.

Протекционистские меры Индии, как отмечают в Bloomberg, отвечают ее агрессивным усилиям, направленным на снижение местных цен на продовольствие в преддверии выборов.

Президент ассоциации экспортеров риса Кришна Рао считает, что благодаря этому шагу внутренние цены снизятся, и это поможет индийскому правительству контролировать продовольственную инфляцию.

"Рис является основным продуктом питания примерно для половины населения мира. Ограничения Индии происходят в то время, когда цены на продукты питания все еще остаются высокими из-за войны России против Украины, а нестабильная погода по всему миру угрожает поставкам зерновых и масличных культур", — добавили аналитики агентства.

Что касается Украины, то в 2022 году страна сократила производство риса в 16 раз по сравнению с 2021 годом – до 3,1 тыс тонн с 49,5 тыс тонн, это произошло из-за развязанной Россией полномасштабной войны

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