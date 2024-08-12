Новые аттракционы и расширения: Disney разрабатывает план развития парков на следующие 10 лет

Глава компании Walt Disney Джош Д'Амаро на фан-конвенции D23 представил развернутый план развития тематических парков компании на следующее десятилетие. Как сообщает Reuters, план предусматривает инвестиции более чем в 60 миллиардов долларов.

В планах Disney – создание новой территории, посвященной диснеевским злодеям, в Волшебном Королевстве Уолта Диснея в Орландо, штат Флорида. Также запланировано удвоение размера кампуса Мстителей в парке приключений Disney California Adventure в Анахайме, штат Калифорния. Кроме того, компания будет сотрудничать с Epic Games, создателем популярной игры Fortnite.

Компания планирует построить два новых аттракциона в парке Disney California Adventure: "Avengers: Защита бесконечности" и "Летная лаборатория Старка". Также в этом парке будет добавлен новый аттракцион "Аватар", основанный на втором фильме из научно-фантастической серии "Аватар: Путь воды".

Disney также анонсировал два новых аттракциона, которые будут открыты в рамках расширения тематической зоны "Тропическая Америка" в парке "Королевство животных" в Орландо, штат Флорида. Один из аттракционов будет посвящен приключениям Индианы Джонса в храме майя, а другой будет основан на мультфильме Энканто и расскажет историю персонажа Антонио в день, когда он получил свой магический дар. Открытие расширенной "Тропической Америки" запланировано на 2027 год.



Одной из наиболее обсуждаемых частей плана стало объявление о создании новой зоны, посвященной диснеевским злодеям в "Волшебном Королевстве". Зона будет включать два аттракциона, ресторан и магазины.

Компания планирует инвестировать 60 миллиардов долларов в улучшение аттракционов своих 12 парков в течение следующего десятилетия.



Тематические парки Disney стали стабильным источником дохода, помогая компенсировать потери от падения традиционного телевидения и уменьшения убытков в бизнесе потокового видео.

В издании добавили, что подразделение, ответственное за управление опытом клиентов, охватывающее тематические парки, круизные лайнеры и продажу потребительских товаров, принесло 60% операционной прибыли компании в последнем квартале, что является существенным ростом по сравнению с 30% десятилетия назад.

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