Нові атракціони та розширення: Disney розробляє план розвитку парків на наступні 10 років

Голова компанії Walt Disney Джош Д'Амаро на фан-конвенції D23 представив розгорнутий план розвитку тематичних парків компанії на наступне десятиліття. Як повідомляє Reuters, план передбачає інвестиції понад 60 мільярдів доларів.

У планах Disney - створення нової території, присвяченої діснеївським лиходіям, у Чарівному Королівстві Уолта Діснея в Орландо, штат Флорида. Також заплановане подвоєння розміру кампусу Месників у парку пригод Disney California Adventure в Анахаймі, штат Каліфорнія. Окрім цього, компанія співпрацюватиме з Epic Games, творцем популярної гри Fortnite.

Компанія планує звести два нових атракціони в парку Disney California Adventure: "Avengers: Захист нескінченності" та "Льотна лабораторія Старка". Також у цьому парку буде додано новий атракціон "Аватар", заснований на другому фільмі з науково-фантастичної серії "Аватар: Шлях води".

Disney також анонсував два нові атракціони, які будуть відкриті в рамках розширення тематичної зони "Тропічна Америка" в парку "Королівство тварин" в Орландо, штат Флорида. Один з атракціонів буде присвячений пригодам Індіани Джонса в храмі майя, а інший буде заснований на мультфільмі "Енканто" і розповість історію персонажа Антоніо в день, коли він отримав свій магічний дар. Відкриття розширеної "Тропічної Америки" заплановано на 2027 рік.



Однією з найбільш обговорюваних частин плану стало оголошення про створення нової зони, присвяченої діснеївським лиходіям у "Чарівному Королівстві". Зона включатиме два атракціони, ресторан і магазини.

Компанія планує інвестувати 60 мільярдів доларів у покращення атракціонів своїх 12 парків протягом наступного десятиліття.



Зазначається, що тематичні парки Disney стали стабільним джерелом доходу, допомагаючи компенсувати втрати від падіння традиційного телебачення та зменшення збитків у бізнесі потокового відео.

У виданні додали, що підрозділ, відповідальний за управління досвідом клієнтів, який охоплює тематичні парки, круїзні лайнери та продаж споживчих товарів, приніс 60% операційного прибутку компанії в останньому кварталі, що є суттєвим зростанням порівняно з 30% десятиліття тому.

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