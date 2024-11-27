Новый статус трейдера Trust and Check вместо АЭО: что изменится для импортеров

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Евросоюз готовится к наибольшей комплексной реформе Европейского таможенного союза с момента своего основания в 1968 году. При этом Европейская Комиссия сосредоточилась на трех ключевых целях: новое партнерство с бизнесом, более рациональный подход к таможенным проверкам и современный подход к электронной коммерции.

Эти амбициозные планы охватывают также пересмотр Таможенного кодекса Союза (Union Customs Code). Одним из элементов реформы станет трансформация статуса авторизованного экономического оператора (АЭО) в статус для трейдеров Trust and Check (T&C).

Введение нового статуса пригодится особо доверенным трейдерам, ведь обеспечит "зеленую полосу" для таможенного оформления без вмешательства таможни при выполнении заявителями определенных условий. В отличие от АЭО, когда статус может получить компания "без таможенного прошлого", для получения T&C трейдеры должны будут совершать регулярные таможенные операции не менее 3 лет до подачи заявки. Кроме того, такие трейдеры должны обеспечить передачу данных о движении товаров в режиме реального времени из своей ИТ-системы в Центр таможенных данных ЕС, что улучшит таможенный надзор и управление рисками. В ответ на такую прозрачность таможня позволит выпускать товары с осуществлением минимального контроля.

Среди прочего, новый статус предпочтет отсрочку таможенного долга, упрощенные таможенные процедуры и возможность самостоятельного выполнения определенных видов контроля.

Однако переход от AEO к статусу T&C не произойдет автоматически. Компании-AEO должны будут подтвердить соответствие дополнительным требованиям, в частности, предусматривающим применение современных ИТ-систем для обеспечения безопасности данных для взаимодействия с таможенными органами.

T&C VS AEO: какие основные отличия

Оба статуса фактически призваны содействовать торговле и усилить безопасность в цепи поставок, однако они отличаются как своими требованиями для его предоставления, так и преимуществами для бизнеса.

Напомню, что статус AEO можно получить при выполнении определенных критериев, включающих соблюдение требований таможенного и налогового законодательства, наличие ответственного лица с соответствующей профессиональной квалификацией, финансовой устойчивости и надлежащей системы ведения бухгалтерского учета, коммерческой и транспортной документации, которая достигается благодаря эффективной системе управления и контроля.

По результатам оценки соответствия, осуществляемого таможней, авторизация АЭО предоставляет преимущества, среди которых – уменьшение таможенных проверок, приоритетное обслуживание при осуществлении таможенных формальностей и возможность упрощенных таможенных процедур. Также это международно признанный знак качества, который базируется на Рамочных стандартах безопасности и содействия международной торговле Всемирной таможенной организации.

Согласно концепции нового статуса T&C будет предусматривать следующие преимущества:

возможность предоставления данных и документов после выпуска товаров;

самостоятельное выполнение определенных формальностей/контролей и выпуск товаров;

отсрочка таможенного долга;

отмена применения процедур внутреннего транзита Союзом под надзором при перемещении трейдером Trust & Check.

Переход от AEO к T&C

Компании со статусом AEO должны соответствовать дополнительным требованиям, специфичным для получения авторизации T&C, в частности, внедрению электронной системы, способной взаимодействовать с таможенными системами для обмена данными в режиме реального времени. для упрощения процедур. Это произойдет только если Еврокомиссия сможет предоставить жесткую гарантию, что ни одна конфиденциальная информация не попадет в руки "неавторизованных представителей".

Так, статус T&C может создавать вызовы и потенциальные затраты для бизнеса, уже имеющего статус АЭО, а именно:

Требует от импортеров и экспортеров предоставить таможенным органам доступ к своим электронным системам и делиться своей коммерческой информацией в режиме реального времени с Центром таможенных данных ЕС, который заменит национальные системы таможенного оформления;

Может нуждаться в инвестициях в ИТ-инфраструктуру и безопасность данных;

Не будет доступен для других операторов, вовлеченных в таможенную деятельность, таких как перевозчики, складские операторы, таможенные представители, если они не действуют как косвенные таможенные представители для импортеров и экспортеров. Это приведет к потере их текущего статуса AEO и связанным с ним преимуществам, повлияет на их конкурентоспособность и репутацию на рынке, а также способность оказывать услуги малым и средним предприятиям и трейдерам из стран вне ЕС.

Статус T&C также предусматривает отмену многих существующих упрощений для трейдеров, которые их использовали отдельно, без получения статуса. Например, упрощенные декларации с отсрочкой уплаты таможенного долга. Это существенно увеличит административную нагрузку и расходы трейдеров без статуса T&C, особенно на малый и средний бизнес, которому не хватит необходимых ресурсов или стимулов для подачи заявки на статус T&C.

В то же время, предприятиям нужно будет взаимодействовать только с одним порталом, предоставляя свою таможенную информацию, и только один раз для нескольких партий.

Несмотря на то, что Trust and Check Trader должен соответствовать самым высоким стандартам по административной организации и мерам внутреннего контроля, он все равно будет предметом постоянного мониторинга. Это и отражено в названии – Trust & Check, которое, на мой взгляд, достаточно противоречиво. Можно было бы ожидать, что трейдер T&C будет меньше контролироваться, а компании, не отвечающие условиям такого статуса, будут попадать под более пристальный контроль таможни, хотя сейчас это выглядит наоборот.

Каково текущее состояние таможенной реформы ЕС?

По состоянию на сегодняшний день таможенная реформа ЕС все еще обсуждается и согласовывается в Европарламенте. В настоящее время известны следующие ключевые временные рамки относительно предложенного нового Таможенного кодекса Союза:

2028 год: введение таможенного органа ЕС и предложенные изменения в электронной коммерции;

2032: введение Центра таможенных данных ЕС для трейдеров T&C;

2035: введение Центра таможенных данных ЕС для трейдеров, не являющихся T&C;

2038 год: обязательное использование Центра таможенных данных ЕС для всех участников международной торговли.

Европейский парламент уже предоставил свои правки и предложения, такие как сохранение статуса AEO-C, обеспечение большей гибкости и вариативности для предоставления данных и таможенных процедур, а также предоставления большей поддержки и стимулов для бизнеса и таможенных представителей.

Статус T&C является важной инновацией в таможенном законодательстве и будет иметь значительные последствия для бизнеса. Важно, чтобы экономические операторы осведомлены о новых возможностях, которые принесет статус T&C и готовились к этому переходу заранее.