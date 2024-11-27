Новий статус трейдера Trust and Check замість АЕО: що зміниться для імпортерів

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Євросоюз готується до найбільш комплексної реформи Європейського митного союзу з моменту свого заснування в 1968 році. При цьому, Європейська Комісія зосередилася на трьох ключових цілях: нове партнерство з бізнесом, раціональніший підхід до митних перевірок та сучасний підхід до електронної комерції.

Ці амбітні плани охоплюють також і перегляд Митного кодексу Союзу (Union Customs Code). Одним з елементів реформи стане трансформація статусу авторизованого економічного оператора (АЕО) у статус для трейдерів Trust and Check (T&C).

Запровадження нового статусу стане у пригоді особливо довіреним трейдерам, адже забезпечить "зелену смугу" для митного оформлення без втручання митниці за умови виконання заявниками певних умов. На відміну від АЕО, коли статус може отримати компанія "без митного минулого", для отримання T&C трейдери повинні будуть здійснювати регулярні митні операції щонайменше 3 роки до подання заявки. Крім того, такі трейдери матимуть забезпечити передачу даних про рух товарів у режимі реального часу зі своєї ІТ-системи до Центру митних даних ЄС, що покращить митний нагляд та управління ризиками. У відповідь на таку прозорість, митниця дозволить випускати товари зі здійсненням мінімального контролю.

Серед іншого, новий статус надасть перевагу у вигляді відстрочки митного боргу, спрощених митних процедур та можливості самостійного виконання певних видів контролю.

Однак, перехід від AEO до статусу T&C не відбудеться автоматично. Компанії-AEO повинні будуть підтвердити відповідність додатковим вимогам, які, зокрема, передбачають застосування сучасних ІТ-систем для забезпечення безпеки даних для взаємодії з митними органами.

T&C VS AEO: які основні відмінності

Обидва статуси фактично покликані сприяти торгівлі та посилити безпеки в ланцюгу постачання, однак, вони відрізняються як своїми вимогами для його надання, так і перевагами для бізнесу.

Нагадаю, що статус AEO можна отримати за умови виконання визначених критеріїв, які включають дотримання вимог митного та податкового законодавства, наявність відповідальної особи з відповідною професійною кваліфікацією, фінансову стійкість та належну систему ведення бухгалтерського обліку, комерційної і транспортної документації, що досягається завдяки ефективній системі управління та контролю.

За результатами оцінки відповідності, яку здійснює митниця, авторизація АЕО надає переваги, серед яких – зменшення митних перевірок, пріоритетне обслуговування при здійсненні митних формальностей та можливість спрощених митних процедур. Також це є міжнародно визнаним знаком якості, який базується на Рамкових стандартах безпеки та сприяння міжнародній торгівлі Всесвітньої митної організації.

Згідно з концепцією нового статусу T&C передбачатиме надання наступних переваг:

можливість надавати дані та документи після випуску товарів;

самостійне виконання певних формальностей/контролів і випуск товарів;

відстрочка митного боргу;

скасування застосування процедур внутрішнього транзиту Союзом під митним наглядом при переміщенні трейдером Trust & Check.

Перехід від AEO до T&C

Компанії зі статусом AEO мають відповідати додатковим вимогам, специфічним для отримання авторизації T&C, зокрема, впровадженню електронної системи, здатної взаємодіяти з митними системами для обміну даними в режимі реального часу. Це означає, що T&C стане еволюцією попередньої концепції, запроваджуючи суворіші вимоги та розширюючи переваги для спрощення процедур. Це відбудеться лише якщо Єврокомісія зможе надати тверду гарантію, що жодна конфіденційна інформація не потрапить до рук "неавторизованих представників".

Так, статус T&C може створювати виклики та потенційні витрати для бізнесу, який вже має статус АЕО, а саме:

Вимагатиме від імпортерів та експортерів надати митним органам доступ до своїх електронних систем та ділитися своєю комерційною інформацією в режимі реального часу з Центром митних даних ЄС, який замінить національні системи митного оформлення;

Може потребувати інвестицій в ІТ-інфраструктуру та безпеку даних;

Не буде доступний для інших операторів, залучених до митної діяльності, таких як перевізники, складські оператори, митні представники, якщо вони не діють як непрямі митні представники для імпортерів та експортерів. Це призведе до втрати їхнього поточного статусу AEO та пов'язаних із ним переваг, вплине на їхню конкурентоспроможність та репутацію на ринку, а також здатність надавати послуги малим та середнім підприємствам і трейдерам із країн поза ЄС.

Статус T&C також передбачає скасування багатьох існуючих спрощень для трейдерів, які їх використовували окремо, без отримання статусу. Наприклад, спрощені декларації з відстроченням сплати митного боргу. Це суттєво збільшить адміністративне навантаження та витрати трейдерів без статусу T&C, особливо на малий та середній бізнес, якому може бракувати необхідних ресурсів або стимулів для подання заявки на статус T&C.

Водночас підприємствам потрібно буде взаємодіяти лише з одним порталом, надаючи свою митну інформацію, і лише один раз для кількох партій.

Попри те, що Trust and Check Trader має відповідати найвищим можливим стандартам щодо адміністративної організації та заходів внутрішнього контролю, він все одно буде предметом постійного моніторингу. Це й відображено в назві – Trust & Check, яка, на мій погляд, є досить суперечливою. Можна було б очікувати, що трейдер T&C буде менше контролюватися, а компанії, які не відповідають умовам для такого статусу, потраплятимуть під більш пильний контроль митниці, хоча зараз це виглядає навпаки.

Який поточний стан митної реформи ЄС?

Станом на сьогодні митна реформа ЄС все ще обговорюється й узгоджується в Європарламенті. Наразі відомі наступні ключові часові рамки стосовно запропонованого нового Митного кодексу Союзу:

2028 рік: запровадження митного органу ЄС і запропоновані зміни в електронній комерції;

2032: запровадження Центру митних даних ЄС для трейдерів T&C;

2035: запровадження Центру митних даних ЄС для трейдерів, які не є T&C;

2038: обов’язкове використання Центру митних даних ЄС для всіх учасників міжнародної торгівлі.

Європейський парламент вже надав свої правки та пропозиції, такі як збереження статусу AEO-C, забезпечення більшої гнучкості та варіативності для надання даних і митних процедур, а також надання більшої підтримки та стимулів для бізнесу та для митних представників.

Статус T&C є важливою інновацією в митному законодавстві ЄС і матиме значні наслідки для бізнесу. Важливо, щоб економічні оператори були обізнані про нові можливості, які принесе статус T&C і готувалися до цього переходу заздалегідь.