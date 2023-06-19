Ограничения для производителя Milka: бойкот в Швеции расширяется, тогда как финские ритейлеры – против

В Швеции расширяется бойкот продукции Mondelez International, а крупные финские торговые сети не идут на ограничения против компании. Об этом пишет Yle.

Журналисты опросили финских ритейлеров Kesko, Lidl и S-ryhmä, и представители компаний сослались на то, что имеющиеся в продаже продукты Mondelez произведены не в России.

Тем временем в Швеции к бойкоту присоединился мебельный гигант Ikea. Также это сделали, в частности, крупнейшие парки развлечений Gröna Lund и Kolmården и судоходная компания Stena Line. А город Гетеборг объявил, что перестанет покупать у компании кофе, плавленый сыр и какао.

В магазинах Швеции можно увидеть предостерегающие надписи такого содержания: "Mondelez, которой принадлежит Marabou, использует свои налоги для поддержки российской военной казни и агрессивной войны против Украины. Вот почему мы изъяли их продукцию из продажи".

Mondelez International производит шоколад Milka и Toblerone, печенье Oreo, крем-сыр Philadelphia и другую продукцию.

Напомним, что в конце мая компания попала в украинский список спонсоров войны. По данным Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК), в 2022 году прибыль российского филиала Mondelez составила 339 млн долларов (+303% в год), а выручка – более 1 млрд долларов (+38% в год). При этом бюджет страны-агрессора был пополнен более чем на 61 млн долларов налогов.

После этого Mondelez столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе. Среди тех, кто объявил о прекращении продаж продукции компании, были авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, Норвежская футбольная ассоциация и другие. Такой шаг они объяснили решением украинского НАПК.

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