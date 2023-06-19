Обмеження для виробника Milka: бойкот у Швеції розширюється, тоді як фінські ритейлери – проти

У Швеції розширюється бойкот продукції компанії Mondelez International, а великі фінські торговельні мережі не йдуть на обмеження проти компанії. Про це пише Yle.

Журналісти опитали фінських ритейлерів Kesko, Lidl і S-ryhmä, й представники компаній послалися на те, що наявні в продажу продукти Mondelez вироблені не в Росії.

Тим часом у Швеції до бойкоту приєднався меблевий гігант Ikea. Також це зробили, зокрема, найбільші парки розваг Gröna Lund і Kolmården та судноплавна компанія компанія Stena Line. А місто Гетеборг оголосило, що перестане купувати у компанії каву, плавлений сир і какао.

У магазинах Швеції можна побачити застережливі написи такого змісту: "Mondelez, якій належить Marabou, використовує свої податки для підтримки російської військової страти та агресивної війни проти України. Ось чому ми вилучили їхню продукцію з продажу".

Mondelez International виробляє шоколад Milka й Toblerone, печиво Oreo, крем-сир Philadelphia та іншу продукцію.

Нагадаємо, що наприкінці травня компанія потрапила до українського переліку спонсорів війни. За даними Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК), у 2022 році прибуток російського філіалу Mondelez склав 339 млн доларів (+303% за рік), а виручка – понад 1 млрд доларів (+38% за рік). При цьому бюджет країни-агресорки було поповнено на понад 61 млн доларів податків.

Після цього Mondelez зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні. Серед тих, хто оголосив про припинення продажу продукції компанії, були авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, Норвезька футбольна асоціація та інші. Такий крок вони пояснили рішенням українського НАЗК.

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