Оружие против врага: как компаниям коммуникировать в условиях войны

В какой-либо кризисной ситуации, а тем более во время войны, категорически нельзя молчать или исчезать из публичного пространства. Даже если вы приостановили свою работу, ваши официальные паблики должны стать площадками для распространения важной информации.

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Правильная коммуникация бизнеса, чиновников, общественных объединений и каждого из нас – это тоже важное оружие против врага. А также возможность поддерживать связь с разными аудиториями, чтобы сохранить контакт и быть максимально полезными.

Назовите вещи своими именами: войну – войной, вторжение – вторжением, русских солдат – врагами, оккупантами.

Особенно это важно, если вы общаетесь в международной среде. Ведь такие слова, как "рашисты" или "орки", могут быть непонятны иностранцам.

Общайтесь регулярно и всегда будьте на связи. Будьте честными, открытыми, искренними, покажите ваше отношение к происходящему и к людям, оказавшимся в сложной ситуации. Объясните, что вы как компания делаете и будете делать для помощи стране, вашим работникам.

Старайтесь быстро реагировать на важные события и коммуникировать их, ведь своевременная огласка способна коренным образом изменять обстоятельства. Распространяйте только проверенную информацию из официальных источников – любые неточные данные вызовут недоверие ко всей изложенной вами информации.

По возможности ведите коммуникацию от первых лиц, спикеров. Общайтесь с целевой аудиторией на тех площадках, которые для нее наиболее удобны. Ваши сообщения должны быть простыми, точно и четко сформулированы. Продолжайте коммуникировать о той сфере, в которой вы работаете, адаптируя свою коммуникацию к конкретным ситуациям.

Критически оценивайте каждую новость и экспертное мнение, чтобы не стать жертвой дезинформации. Отрицательные новости мы воспринимаем глубже и дольше на них зацикливаемся. Вот почему они распространяются молниеносно. Помните, что на этом построена стратегия дезинформации от врага.

Даже если до войны внутренние коммуникации компании не были отлажены, сейчас – самое время это исправить

Правильная коммуникация с сотрудниками решает несколько задач: сохраняет работоспособную команду, поддерживает психологическое состояние и эффективность работы.

Это работает как для команды из двадцати, так и сотен работников.

Работаете вы в обычном режиме, частично или приостановили работу, оцените систему коммуникации со своей командой, настройте ее так, чтобы быстро донести нужную информацию, услышать мнение коллег и принять решение.

Рабочие вопросы обсуждайте как есть, без лишнего украшения. Команда, понимающая ситуацию в компании, чувствует себя безопаснее и увереннее.

Организуйте внутренний штаб оперативного реагирования. К примеру, специалист по помощи эвакуации/релокейта работников из опасных регионов; специалист, отвечающий за благотворительные проекты и оказанную поддержку компании. Также в штаб должны войти специалисты, которые будут быстро информировать коллектив о внутренних изменениях компании.

Используйте каналы, которыми пользуется команда (электронная почта, Viber или Telegram-бот, чат в мессенджерах). При необходимости дублируйте сообщения по всем каналам – это увеличит шансы того, что его увидит каждый из команды.

Информируйте регулярно, лаконично, доступно. Делитесь планами по работе компании: команда должна быть готова к возможным изменениям. К тому же, ваши коллеги могут помочь усовершенствовать готовый план или предложить свой. Периодически к информированию коллектива должно подключаться руководство компании в видео- или текстовом формате.

Станьте источником полезной информации для сотрудников. Делитесь правилами безопасности, контактами служб первой необходимости, рекомендациями по поддержанию ментального здоровья и т.д. Составьте список проверенных и официальных источников информации, качественных украинских медиа и предложите сотрудникам следить за ними.

Рассказывайте о волонтерских или благотворительных инициативах компании через призму благодарности команде, ведь это результат совместной работы. Большинство компаний прилагают максимум усилий для поддержки украинцев: волонтерят, оказывают материальную помощь и продукцию. Подчеркивайте, что эта помощь невозможна без сплоченной и преданной работы команды.

Сохраняйте оптимизм в ваших сообщениях, не игнорируйте мотивирующие месседжи. Поддержка боевого духа важна как на фронте, так и в тылу. Запустите фоточеллендж работников с места работы, делитесь шутками и мемами, вдохновляющими видеороликами и цитатами.

Профили брендов, правительственных учреждений, инфлюэнсеров и политиков стали сетью СМИ и креатива. А верность такого формата помогает распространять информацию далеко за пределы своей аудитории.

Мир должен знать, что происходит в Украине. Верность креативного контента помогает решать эту задачу. Видео, мемы, графика, акции, художественные инициативы и проекты – эти форматы работают для распространения важной информации.

Рассказывайте о потерях (инфраструктурных, гражданских). Благодаря свободному доступу к информации, даже через три месяца полномасштабного вторжения России в Украину в европейских городах собираются многотысячные митинги в поддержку нашего государства.

Мотивируйте. Во время войны спрос на информацию растет. Многие тревожные новости могут повлиять на моральное состояние украинцев, поэтому очень важно поддерживать аудиторию. Сказать "все будет хорошо" никогда не будет лишним. Используйте мемы. Простота и верность такого формата позволяет быстро распространять новости и легче переживать украинцам сложные моменты.

Рассказывайте об ВСУ. Поддержка защитников важна в публичной коммуникации. Ребята, защищающие страну, — главные герои в риторике как брендов, так и публичных лиц. Возвышение героев Украины – всегда актуальная тема для креатива.

Открывайте историю Украины. Креативные агентства, бренды, политики и общественность создали сотни видео об идентичности, традициях, исторических фактах, единстве нашей страны. Все это быстро распространяется за границей, чтобы ни у кого больше не возникало сомнений, что Украина – не россия.

Используйте цитаты. Меткие слова и тезисы, цитаты президента, министров, украинских культурных и общественных деятелей, которые появляются на обложках мировых изданий, обязательно войдут в учебники по истории. Поэтому хорошая "упаковка" лишь будет способствовать быстрому распространению контента.

Просите о помощи. Бренды, бизнес, публичные лица и медиа объединились для достижения глобальной цели – победы в войне. В это время все, кто имеет свою аудиторию (независимо от количества), становятся ретрансляторами, рупорами волонтерских штабов. А креатив поможет выделяться в новостной ленте, а значит — повысить эффективность таких призывов.

Как сказал Сергей Жадан, "История сейчас не просто переписывается. Она переписывается на украинском языке". Поэтому всю коммуникацию сегодня можно считать частью летописи русско-украинской войны.

Фото: ua.depositphotos.com