Зброя проти ворога: як компаніям комунікувати в умовах війни

У будь-якій кризовій ситуації, а тим паче під час війни, категорично не можна мовчати чи зникати з публічного простору. Навіть якщо ви компанія, яка призупинила свою роботу, ваші офіційні пабліки мають стати майданчиками для поширення важливої інформації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Правильна комунікація бізнесу, урядовців, громадських об’єднань та й кожного з нас – це теж важлива зброя проти ворога. А також можливість підтримувати зв’язок з різними аудиторіями, щоб зберегти контакт і бути максимально корисними.

Називайте речі своїми іменами: війну – війною, вторгнення – вторгненням, російських солдатів – ворогами, окупантами.

Особливо це важливо, якщо ви комунікуєте в міжнародному середовищі. Адже такі слова, як «рашисти» чи «орки» можуть бути незрозумілим для іноземців.

Комунікуйте регулярно та завжди будьте на зв’язку. Будьте чесними, відкритими, щирими, покажіть ваше ставлення до того, що відбувається, і до людей, які опинилися в складній ситуації. Поясніть, що ви як компанія робите і будете робити для допомоги країні, вашим працівникам.

Намагайтеся швидко реагувати на важливі події та комунікувати їх, адже вчасний розголос здатний докорінно змінювати обставини. Поширюйте лише перевірену інформацію з офіційних джерел – будь-які неточні дані викличуть недовіру до всієї висловленої вами інформації.

За можливості ведіть комунікацію від перших осіб, речників. Комунікуйте з цільовою аудиторією на тих майданчиках, які для неї найбільш зручні. Ваші повідомлення мають бути прості, точно та чітко сформульовані. Продовжуйте комунікувати про ту сферу, в якій ви працюєте, адаптуючи свою комунікацію до конкретних ситуацій.

Критично оцінюйте кожну новину й “експертну думку”, щоб не стати жертвою дезінформації. Негативні новини ми сприймаємо глибше і довше на них зациклюємось. Саме тому вони поширюються блискавично. Пам’ятаймо, що на цьому побудована стратегія дезінформації від ворога.

Навіть якщо до війни внутрішні комунікації компанії не були налагоджені, зараз – саме час це виправити

Правильна комунікація зі співробітниками розв’язує одразу декілька завдань: зберігає працездатну команду, підтримує психологічний стан та ефективність роботи.

Це працює як для команди з двадцяти, так і сотень працівників.

Працюєте ви у звичному режимі, частково чи призупинили роботу, оцініть систему комунікації зі своєю командою, налагодьте її так, щоб швидко донести потрібну інформацію, почути думку колег та ухвалити рішення.

Робочі питання обговорюйте як є, без зайвого прикрашання. Команда, яка розуміє ситуацію у компанії, почувається безпечніше і впевненіше.

Організуйте внутрішній штаб оперативного реагування. До прикладу, спеціаліст із допомоги з евакуацією/релокейту працівників з небезпечних регіонів; фахівець, який відповідає за благодійні проєкти та надану підтримку компанії. Також у штаб мають увійти спеціалісти, які швидко інформуватимуть колектив про внутрішні зміни в компанії.

Використовуйте ті канали, якими користується команда (електронна пошта, Viber чи Telegram-бот, чати у месенджерах). За потреби дублюйте повідомлення у всіх каналах – це збільшить шанси того, що його побачить кожен із команди.

Інформуйте регулярно, лаконічно, доступно. Діліться планами щодо роботи компанії: команда має бути готовою до можливих змін. До того ж ваші колеги можуть допомогти вдосконалити готовий план або запропонувати свій. Періодично до інформування колективу має долучатися керівництво компанії у відео- або текстовому форматі.

Станьте джерелом корисної інформації для співробітників. Діліться правилами безпеки, контактами служб першої необхідності, рекомендаціями з підтримки ментального здоров’я тощо. Складіть список перевірених та офіційних джерел інформації, якісних українських медіа та запропонуйте співробітникам стежити за ними.

Розповідайте про волонтерські чи благодійні ініціативи компанії через призму подяки команді, адже це – результат спільної роботи. Більшість компаній докладають максимум зусиль для підтримки українців: волонтерять, надають матеріальну допомогу та продукцію. Наголошуйте, що ця допомога була б неможлива без згуртованої та відданої роботи команди.

Зберігайте оптимізм у ваших повідомленнях, не ігноруйте меседжі, які мотивують. Підтримка бойового духу важлива як на фронті, так і в тилу. Запустіть фоточелендж працівників з місця роботи, діліться жартами та мемами, відеороликами та цитатами, що надихають.

Профілі брендів, урядових установ, інфлюенсерів та політиків стали мережею засобів масової інформації та креативу. А віральність такого формату допомагає поширювати інформацію далеко за межі своєї аудиторії.

Світ має знати про те, що відбувається в Україні. Віральність креативного контенту допомагає розв'язувати цю задачу. Відео, меми, графіка, акції, мистецькі ініціативи та проєкти — ці формати працюють для розповсюдження важливої інформації.

Розповідайте про втрати (інфраструктурні, цивільні). Завдяки вільному доступу до інформації навіть через три місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну в європейських містах збираються багатотисячні мітинги на підтримку нашої держави.

Мотивуйте. Під час війни попит на інформацію зростає. Багато тривожних новин можуть вплинути на моральний стан українців, тому вкрай важливо підтримувати аудиторію. Сказати «все буде добре» ніколи не буде зайвим. Використовуйте меми. Простота й віральність такого формату дозволяє швидко поширювати новини й легше переживати українцям складні моменти.

Розповідайте про ЗСУ. Підтримка захисників важлива в публічній комунікації. Хлопці та дівчата, які боронять країну, — головні герої в риториці як брендів, так і публічних осіб. Звеличення героїв України — завжди актуальна тема для креативу.

Відкривайте історію України. Креативні агенції, бренди, політики та громадськість створили сотні відео про ідентичність, традиції, історичні факти, єдність нашої країни. Все це швидко розповсюджують за кордоном, щоб ні в кого більше не виникало сумнівів, що Україна – не росія.

Використовуйте цитати. Влучні слова й тези, цитати президента, міністрів, українських культурних та громадських діячів, які зʼявляються на обкладинках світових видань, обовʼязково увійдуть в підручники з історії. А тому гарне «упакування» лише сприятиме швидкому поширенню контенту.

Просіть про допомогу. Бренди, бізнес, публічні особи та медіа обʼєдналися задля досягнення глобальної цілі — перемоги у війні. У такий час усі, хто має свою аудиторію (незалежно від кількості), стають ретрансляторами, рупорами волонтерських штабів. А креатив допоможе виділятися у стрічці новин, а отже — підвищити ефективність таких закликів.

Як сказав Сергій Жадан, «Історія нині не просто переписується. Вона переписується українською мовою». Тому всю комунікацію сьогодні можна вважати частиною літопису російсько-української війни.

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