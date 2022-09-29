Ответственность за сотрудников во время войны: как не сойти с ума и сохранить команду

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сейчас все украинцы испытывают стресс и часто находятся в напряженном состоянии. Война – это тяжело. Психологически и морально. Готовиться к таким обстоятельствам заранее невозможно и не нужно, потому что в нормальной жизни так не должно быть. За неделю наши привычки, потребности и требования изменились, поэтому именно сейчас компаниям следует уделять больше времени развитию и сохранению команды.

Сила в сплоченности

Многие сотрудники стали испытывать отсутствие связи с коллегами и руководством, потеряли мотивацию и стали менее вовлечены в работу. Здесь помогают корпоративные ценности. Для Ardis Group всегда были важны доверие и командность. Именно в период войны они проявились больше всего. Мы действуем как единый организм. Нужна помощь — помогаем здесь и сейчас, поддержать морально — имеющий силы всегда желает поделиться советом и подбодрит коллегу. Звучит просто, но действенно. На работе мы проводим 80% времени, поэтому рабочий коллектив должен быть комфортен не только в радостных моментах, но и в кризисных.

Work-Life-War balance

Война стала тестом на производительность многих команд. К привычному work-life добавилось слово war, которое с 24 февраля изменило жизнь всех украинцев.

В первые месяцы наша команда была в растерянности, но мы точно видели, что все члены команды хотели помогать и делать как можно больше не только друг для друга, но и для Украины.

Так появилась привычка ежедневного доната и волонтерства. А потом появилась отдельная команда Ardis Volunteers, которая помогает ВСУ и переселенцам. В поддержке баланса на работе нам помогают: установление приоритетов, планирование в календаре всех событий и четкий тайм-менеджмент. Относительно рабочих активностей нас очень отвлекали и спасали встречи в онлайне, где за чашкой кофе мы обсуждали наши дела. А сейчас мы рады, что имеем возможность, хоть иногда, но быть вместе, встретившись в офисе с коллегами.

Сохранение корпоративной культуры

Кроме командных ценностей, в период войны функционирует и активно развивается корпоративная культура. Она не исчезает в кризис, а трансформируется в более устойчивую и выносливую, чрезвычайно важна и влияет на репутацию работодателя, развитие сотрудников и жизнеспособность бизнеса. Следует не забывать даже о маленьких приятных вещах, к которым все привыкли, работая в офисе: улыбка, приятная беседа, доверие и общая цель. Хорошо построенная корпоративная культура позволяет развиваться и сохраняет командный дух.

Стабильное психологическое состояние

После начала вторжения многим командам присуща пустота в собственных ощущениях, а стабильное психологическое состояние находится на тонкой границе между «нормально» и «полный ужас». Нельзя жаловаться, нельзя показывать, что болит, нужно быть сильными, особенно во время войны, мнения многих украинцев.

"Нести ответственность за собственное психологическое состояние перед командой и собственным примером показывать устойчивость" - кредо HR-департамента Ardis Group.

Наша команда не удерживает чувства внутри себя. Благодаря тому, что мы делимся всем, что болит, мы стали гораздо ближе. Это помогает нам с начала весны до сих пор.

Поддержка ближнего

Последнее и самое важное – нам всем время от времени нужна помощь, а протянуть руку помощи это совсем не стыдно. Как и попросить об этом. Если болит, расскажи ближнему и тебя всегда поддержат. Лояльная команда и руководство с радостью выслушает и даст совет. Минута времени, уделяемого коллеге, часто увеличивает мотивацию к работе и поддерживает командный дух.

Несмотря на все трудности, мы верим, что сейчас все компании в безопасности, а временный кризис позволит командам расти, набирать ценный опыт, становиться сильнее и сплоченнее, чем раньше.