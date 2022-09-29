Відповідальність за співробітників під час війни: як не зійти з розуму та зберегти команду

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Зараз всі українці відчувають стрес та часто знаходяться в напруженому стані. Війна — це важко. Психологічно й морально. Готуватися до таких обставин заздалегідь не можливо й не потрібно, бо у нормальному житті так не повинно бути. За тиждень наші звички, потреби й вимоги змінилися, тому саме зараз компаніям варто приділяти найбільше часу розвитку й збереженню команди.

Сила у згуртованості

Багато співробітників стали відчувати відсутність зв’язку з колегами та керівництвом, втратили мотивацію й стали менш залученими в роботу. Тут допомагають корпоративні цінності. Для Ardis Group завжди була важлива довіра та командність. Саме у період війни вони проявилися найбільше. Ми діємо як єдиний організм. Потрібна допомога — допомагаємо тут і зараз, підтримати морально — той хто має сили завжди бажає поділиться порадою й підбадьорить колегу. Звучить просто, але дієво. На роботі ми проводимо 80% часу, тому робочий колектив має бути комфортним не тільки у радісних моментах, а й у кризових.

Work-Life-War balance

Війна стала тестом на продуктивність для багатьох команд. До звичного «work-life» додалося слово «war», яке з 24 лютого змінило життя всіх українців.

У перші місяці наша команда була розгублена, але ми точно бачили, що всі члени команди хотіли допомагати й робити якомога більше не тільки один для одного, а й для України.

Так з‘явилася звичка щоденного донату й волонтерства. А згодом з‘явилась окрема команда Ardis Volunteers, яка допомагає ЗСУ та переселенцям. У підтримці балансу на роботі нам допомагають: встановлення пріоритетів, планування у календарі всіх подій та чіткий тайм менеджмент. Щодо робочих активностей, нас дуже відволікали й рятували зустрічі в онлайні, де за чашкою кави ми обговорювали наші справи. А зараз, ми раді, що маємо можливість, хоч іноді, але бути разом, зустрівшись в офісі з колегами.

Збереження корпоративної культури

Окрім командних цінностей у період війни функціонує й активно розвивається корпоративна культура. Вона не зникає у кризу, а трансформується у стійкішу та витривалішу, є надзвичайно важливою та впливає на репутацію роботодавця, розвиток співробітників й життєздатність бізнесу. Слід не забувати навіть про маленькі приємні речі, до яких всі звикли, працюючи в офісі: усмішка, приємна бесіда, довіра й спільна мета. Гарно побудована корпоративна культура дозволяє продовжувати розвиватися та зберігає командний дух.

Стабільний психологічний стан

Після початку вторгнення, багатьом командам притаманна пустота у власних відчуттях, а стабільний психологічний стан знаходиться на тонкій межі між «нормально» та «повний жах». Не можна жалітися, не можна показувати, що болить, треба бути сильними, особливо під час війни — думки багатьох українців.

«Нести відповідальність за власний психологічний стан перед командою та власним прикладом показувати стійкість» — кредо HR-департаменту Ardis Group.

Наша команда не тримає почуття в собі. Завдяки тому, що ми ділимося всім, що болить — ми стали набагато ближче. Це допомагає нам з початку весни й досі.

Підтримка ближнього

Останнє і найважливіше — нам всім час від часу потрібна допомога, а протягнути руку допомоги це зовсім не соромно. Як і попросити про це. Якщо болить — розкажи ближньому й тебе завжди підтримають. Лояльна команда та керівництво з радістю вислухає й дасть пораду. Хвилина часу, приділеного колезі, часто збільшує мотивацію до роботи та підтримує командний дух.

Попри всі труднощі, ми віримо, що зараз всі компанії у безпеці, а тимчасова криза дозволить командам зростати, набирати цінного досвіду, ставати сильніше й згуртованіше, ніж раніше.