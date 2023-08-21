Почему виртуальные активы и цифровой контент стали объектами гражданского права

В начале августа Верховная рада приняла в целом два законопроекта - №6447 и №6576 . Согласно этим документам теперь виртуальные активы и цифровой контент относятся к объектам гражданского права. Таким образом, на виртуальные активы и цифровой контент распространяются нормы регулирования Гражданского кодекса. Давайте разберем, что именно изменится в законодательном поле.

Идем в направлении гармонизации с законодательством ЕС

Законодатель расширил перечень объектов гражданского права, введя понятие "цифровой вещи" и регулирование гражданско-правовых отношений между исполнителем и потребителем по поводу предоставления на основании договора цифрового контента и (или) цифровой услуги, а также законодательного установления действенного правового инструментария защиты прав потребителей, которым предоставляется цифровой контент и (или) цифровая услуга

В целом, указанные изменения направлены на введение гармонизации с Евродирективой № 2019/770 "О договорах поставки цифрового контента и цифровых услуг" и призваны установить специальные "правила игры" в дополнение к существующему закону Украины "О защите прав потребителей".

Да, цифровая вещь – это благо, которое создается и существует исключительно в цифровой среде и имеет имущественную ценность. А под "цифровым контентом" понимаются данные, которые создаются и предоставляются в цифровой форме. К цифровому контенту относятся, в частности, компьютерные программы, приложения, видеофайлы, аудиофайлы, музыкальные файлы, цифровые игры и электронные книги.

Зачем это нужно?

В соответствии с положениями статьи 10 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", авторское право и право собственности на материальный, электронный (цифровой) объект, в котором воплощено зафиксировано произведение, не зависят друг от друга. Отчуждение материального, электронного (цифрового) объекта, в котором воплощено (зафиксировано) произведение, не означает передачи (отчуждения) имущественных прав на произведение и наоборот. К примеру, когда потребитель приобретет копию электронной книги, он не заключает никакого договора с обладателем прав на произведение, воплощенном в составе этой книги. Потребитель не становится лицензиатом прав на произведение, но приобретает права на электронную книгу как цифровой контент.

Действующий закон Украины "О защите прав потребителей" (даже с изменениями) регулировал общественные отношения по поводу обращения указанных объектов не в полной мере.

Защита прав потребителей 2.0.

Закон выдвигает объективные и субъективные критерии в соответствии с цифровым контентом, а также требование о предоставлении исполнителем гарантий потребителю, что предоставленный им цифровой контент не нарушает права третьих лиц, в том числе прав интеллектуальной собственности.

К примеру, цифровой контент должен:

сопровождаться достаточным описанием о его количестве, качестве, функциональности, интероперабельности, совместимости и т.п.;

быть пригодным к использованию в определенных потребителем целях, согласованных сторонами к моменту заключения договора;

предоставляться вместе со всеми приложениями, принадлежностями, приложениями и инструкциями, включая рекомендации по инсталляции, согласно условиям договора;

предоставляться в новейшей существующей версии с последующим обновлением, если иное не предусмотрено условиями договора.

Также к цифровому контенту должны предоставляться обновления в течение установленного срока и т.д.

В случае неосуществления потребителем установки обновлений, предоставленных исполнителем, в течение разумного срока исполнитель не будет нести ответственности за недостатки цифрового контента, возникшие в результате отсутствия соответствующего обновления программного обеспечения.

Устанавливается право потребителя отказаться от договора досрочно, а также пропорциональное уменьшение цены договора в случаях непредоставления несоответствия предоставленных цифрового контента, а также гражданско-правовая ответственность за нарушение прав потребителей.

Таким образом, Закон Украины "О цифровом контенте и цифровых услугах" можно назвать законом о защите прав потребителей 2.0.