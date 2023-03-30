Покупают меньше, пытаются экономить: как война повлияла на желание украинцев употреблять алкоголь

После начала полномасштабного вторжения украинцев стали реже покупать алкогольные напитки: такое решение принимают 40% мужчин и 44% женщин. Сумма, которую покупатели тратят в оффлайн (-48%) и онлайн (-45%) магазинах на алкоголь, также уменьшилась после февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Делойт Украина".

Потребительское поведение при покупке алкогольной продукции несколько отличается в офлайн и онлайн магазинах. В частности, почти вдвое больше мужчин стали чаще покупать алкогольные напитки в онлайн магазинах, чем женщины (17% против 9%).

В целом, 48% украинцев в 2022 году после начала полномасштабной войны реже покупали алкогольные напитки в оффлайн-магазинах и 42% в онлайн-магазинах. На 14% выросло количество покупателей, выбирающих онлайн-магазин для покупки алкогольных напитков, в офлайн-магазинах - на 10%.

В то же время, 24% респондентов после начала полномасштабной войны не покупали алкогольные напитки вообще. Еще более 60% респондентов пытаются экономить на этой категории товаров: мужчин – 66%, женщин – 61%. Однако женщин, вообще не покупающих алкогольные напитки, больше, чем мужчин (29% против 18%).

Исследователи фиксируют изменения в поведении потребителей в зависимости от региона, где они проживают. Почти 67% жителей северных областей реже совершают покупки с начала полномасштабной войны в традиционных магазинах, а в отношении онлайн-магазинов наибольший показатель у жителей восточных регионов – 54%. В традиционных магазинах в других регионах этот показатель в среднем составляет почти 47%.

49% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вдумчиво выбирает алкоголь. В то же время украинцы, находящиеся за границей, наоборот, более склонны к импульсивным покупкам (вдумчиво выбирают 42%).

Развернутый анализ исследования читайте в статье Delo.ua.