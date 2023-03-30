Купують менше, намагаються економити: як війна вплинула на бажання українців вживати алкоголь

Після початку повномасштабного вторгнення українці почали рідше купувати алкогольні напої: таке рішення приймають 40% чоловіків, та 44% жінок. Сума, яку покупці витрачають в офлайн (-48%) та онлайн (-45%) магазинах на алкоголь також зменшилася після лютого 2022 року.

Про це свідчать результати дослідження компанії "Делойт Україна".

Споживацька поведінка під час придбання алкогольної продукції дещо відрізняється в офлайн та онлайн магазинах. Зокрема, майже вдвічі більше чоловіків почали частіше купувати алкогольні напої в онлайн-магазинах, аніж жінки (17% проти 9%).

Загалом 48% українців у 2022 році після початку повномасштабної війни рідше купували алкогольні напої в офлайн-магазинах та 42% в онлайн-магазинах. На 14% зросла кількість покупців, які обирають онлайн-магазин для купівлі алкогольних напоїв, в офлайн-магазинах — на 10%.

Водночас 24% респондентів після початку повномасштабної війни не купували алкогольні напої взагалі. Ще понад 60% респондентів намагаються економити на цій категорії товарів: чоловіків – 66%, жінок — 61%. Проте жінок, які взагалі не купують алкогольні напої, більше, ніж чоловіків (29% проти 18%).

Дослідники фіксують зміни у поведінці споживачів в залежності від регіону, де вони мешкають. Майже 67% жителів північних областей рідше здійснюють покупки від початку повномасштабної війни в традиційних магазинах, а щодо онлайн-магазинів найбільший показник у жителів східних регіонів – 54%. У традиційних магазинах в інших регіонах цей показник у середньому становить майже 47%.

49% внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вдумливо вибирає алкоголь, хоча такі респонденти повідомили про зростання активності покупок алкогольних напоїв. Громадяни, які знаходяться за кордоном, навпаки, більш схильні до імпульсивних покупок (вдумливо вибирають 42%).

Розгорнутий аналіз дослідження читайте в статті Delo.ua.