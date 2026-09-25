Правила с 1990-х для онлайн-торговли: почему украинский бизнес получает миллионные штрафы

Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций" (№265/95-ВР) разрабатывался в середине 1990-х годов. Главной задачей государства на тот момент было установление физического контроля за наличными в классических магазинах у дома.

За три десятилетия розничная торговля прошла путь от механических кассовых аппаратов до масштабных маркетплейсов, программных касс (ПРРО) и небанковских платежных сервисов. Сегодня в Украине зарегистрировано более 1,43 млн кассовых устройств, из которых более 86% – это именно программные решения, формирующие большинство фискального оборота страны.

Однако базовая философия регулирования и определения расчетной операции осталась неизменной. Желание контролирующих органов механически применить правила тридцатилетней давности к современным цифровым платежам превратило инструмент прозрачности в существенный барьер для развития электронной коммерции.

Анатомия проблемы: почему возникают миллионные претензии и кто принимает денежные средства?

В классической торговой точке схема проста: покупатель отдает деньги, кассир их принимает и выдает чек. В интернет-торговле и при продажах с наложенным платежом цепь кардинально меняется:

Клиент покупает товар онлайн или получает в отделении доставки. Оплату принимает лицензированный поставщик платежных услуг (небанковское финучреждение). Предоставитель платежных услуг аккумулирует денежные средства и перечисляет их на расчетный счет продавца как обычный безналичный перевод.

Продавец в этой системе не контактирует с покупателем лично, не принимает от него непосредственно наличные или платежные карты в месте продажи и не управляет моментом осуществления расчета. На его счет поступает безналичный перевод от другого юридического лица.

Возникает фундаментальное противоречие: контролирующие органы требуют от продавца фискализовать операцию через собственный РРО/ПРРО, и это создает ситуацию, когда бизнес вынужден отчитываться за прием средств, который он фактически не осуществлял.

Давление за полностью прослеживаемые безналичные операции

Попытки отождествить безналичный перевод от финансового учреждения с классическим приемом средств продавцом привели к массовым штрафным санкциям. В некоторых случаях суммы начисленных штрафов достигали десятков миллионов гривен – исключительно потому, что бизнес не продублировал чеком безналичное зачисление от платежного сервиса.

Законодательство об РРО уже содержит нормы, предусматривающие исключения для банковских операций и сервисов перевода средств. Национальный банк Украины в своих разъяснениях также относит популярные эквайринговые и платежные сервисы (Portmone, iPay, WayForPay, EasyPay, NovaPay) к сервисам перевода. Однако отсутствие безапелляционной формулировки в профильном законе создает постоянную основу для произвольного толкования норм во время проверок.

Наказание за описку равно наказанию за сокрытие

Другая системная проблема состоит в тотальном уравнении ответственности за принципиально разные действия.

Законом предусмотрены одинаковые по строгости финансовые санкции (100–150% от стоимости товара) как для тех, кто полностью скрывает торговые операции и работает в "тени", так и для легальных предпринимателей, которые провели расчет через кассу, передали данные на сервер налоговой и уплатили налоги, но допустили техническую ошибку в реквизитах документа.

С точки зрения государственных финансов, во втором случае отсутствуют какие-либо убытки для бюджета. Однако действующий механизм приравнивает технический сбой к сознательному уклонению от налогообложения, штрафы за такие "нарушения" достигают сотен тысяч гривен.

Пришло время законодательных изменений

Для устранения правовой неопределенности и обеспечения нормального функционирования электронной коммерции необходимо внести прямые изменения в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Целесообразно реализовать пять конкретных шагов:

Закрепление понятия безналичного перевода. Закон должен содержать четкое разграничение: перевод средств между платежными счетами плательщика и получателя не является расчетной операцией, если он осуществляется в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах", без приема наличных непосредственно субъектом хозяйствования и без использования электронного платежного средства в месте продажи.

Это четко разделит расчеты на месте продаж и дистанционные переводы через платежных посредников.

Уравнение платежных и банковских счетов. В связи с реформой платежного рынка Закон о РРО должен быть гармонизирован с профильным законодательством. Платежный счет, открытый у небанковского поставщика платежных услуг, имеющий законное право открывать и вести такие счета – должен быть прямо приравнен для целей РРО к текущему счету в банке.

Прямое освобождение в статье 9 Закона об РРО. Необходимо дополнить перечень исключений в статье 9 Закона четко устанавливающей нормой: РРО и ПРРО не применяются при получении субъектом хозяйствования средств на платежный счет в банке или у другого предоставлятеля платежных услуг, если расчеты осуществляются путем перевода средств со счета плательщика на счет получателя – без использования наличных или плате.

Пропорциональные санкции за технические недостатки. Необходимо просмотреть подход к штрафам за "процедурные" ошибки. Если операция была проведена через зарегистрированный РРО/ПРРО, данные переданы в контролирующий орган, а налоговые обязательства исчислены правильно, но в документе отсутствуют отдельные обязательные реквизиты – совокупный размер финансовых санкций за все такие нарушения в течение года должен быть ограничен предельным потолком в 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн). Наказание должно соответствовать тяжести совершенного нарушения и фискальных потерь государства.

Введение института самостоятельного исправления ошибок. Цифровизация позволяет реализовать сервисную функцию контроля. Если система автоматически обнаруживает разногласия или отсутствие обязательных реквизитов в отправленном электронном документе, бизнесу должно посылаться соответствующее уведомление через электронный кабинет плательщика. Если предприятие самостоятельно устраняет недостаток в начале проверки или в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления, финансовые санкции за это нарушение применяться не должны.

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Предлагаемые изменения не означают ослабления финансовой дисциплины. Напротив, они позволят сосредоточить ресурс контролирующих органов на реальных рисках и в теневом секторе, а не на формальных процедурах легального бизнеса.

Если движение средств полностью зафиксировано и прослеживается через лицензируемую платежную инфраструктуру, государство получит прозрачный учет дохода. Законодательное закрепление этих правил устранит правовую неопределенность и позволит отечественной электронной коммерции развиваться по понятным и предполагаемым правилам.