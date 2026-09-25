UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Наличный курс:

USD

45,00

44,88

EUR

51,75

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Бизнес
Дата публикации

Правила с 1990-х для онлайн-торговли: почему украинский бизнес получает миллионные штрафы

Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций" (№265/95-ВР) разрабатывался в середине 1990-х годов. Главной задачей государства на тот момент было установление физического контроля за наличными в классических магазинах у дома.

За три десятилетия розничная торговля прошла путь от механических кассовых аппаратов до масштабных маркетплейсов, программных касс (ПРРО) и небанковских платежных сервисов. Сегодня в Украине зарегистрировано более 1,43 млн кассовых устройств, из которых более 86%это именно программные решения, формирующие большинство фискального оборота страны.

Однако базовая философия регулирования и определения расчетной операции осталась неизменной. Желание контролирующих органов механически применить правила тридцатилетней давности к современным цифровым платежам превратило инструмент прозрачности в существенный барьер для развития электронной коммерции.

Анатомия проблемы: почему возникают миллионные претензии и кто принимает денежные средства?

В классической торговой точке схема проста: покупатель отдает деньги, кассир их принимает и выдает чек. В интернет-торговле и при продажах с наложенным платежом цепь кардинально меняется:

  1. Клиент покупает товар онлайн или получает в отделении доставки.
  2. Оплату принимает лицензированный поставщик платежных услуг (небанковское финучреждение).
  3. Предоставитель платежных услуг аккумулирует денежные средства и перечисляет их на расчетный счет продавца как обычный безналичный перевод.

Продавец в этой системе не контактирует с покупателем лично, не принимает от него непосредственно наличные или платежные карты в месте продажи и не управляет моментом осуществления расчета. На его счет поступает безналичный перевод от другого юридического лица.

Возникает фундаментальное противоречие: контролирующие органы требуют от продавца фискализовать операцию через собственный РРО/ПРРО, и это создает ситуацию, когда бизнес вынужден отчитываться за прием средств, который он фактически не осуществлял.

Давление за полностью прослеживаемые безналичные операции

Попытки отождествить безналичный перевод от финансового учреждения с классическим приемом средств продавцом привели к массовым штрафным санкциям. В некоторых случаях суммы начисленных штрафов достигали десятков миллионов гривенисключительно потому, что бизнес не продублировал чеком безналичное зачисление от платежного сервиса.

Законодательство об РРО уже содержит нормы, предусматривающие исключения для банковских операций и сервисов перевода средств. Национальный банк Украины в своих разъяснениях также относит популярные эквайринговые и платежные сервисы (Portmone, iPay, WayForPay, EasyPay, NovaPay) к сервисам перевода. Однако отсутствие безапелляционной формулировки в профильном законе создает постоянную основу для произвольного толкования норм во время проверок.

Наказание за описку равно наказанию за сокрытие

Другая системная проблема состоит в тотальном уравнении ответственности за принципиально разные действия.

Законом предусмотрены одинаковые по строгости финансовые санкции (100–150% от стоимости товара) как для тех, кто полностью скрывает торговые операции и работает в "тени", так и для легальных предпринимателей, которые провели расчет через кассу, передали данные на сервер налоговой и уплатили налоги, но допустили техническую ошибку в реквизитах документа.

С точки зрения государственных финансов, во втором случае отсутствуют какие-либо убытки для бюджета. Однако действующий механизм приравнивает технический сбой к сознательному уклонению от налогообложения, штрафы за такие "нарушения" достигают сотен тысяч гривен.

Пришло время законодательных изменений

Для устранения правовой неопределенности и обеспечения нормального функционирования электронной коммерции необходимо внести прямые изменения в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Целесообразно реализовать пять конкретных шагов:

Закрепление понятия безналичного перевода. Закон должен содержать четкое разграничение: перевод средств между платежными счетами плательщика и получателя не является расчетной операцией, если он осуществляется в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах", без приема наличных непосредственно субъектом хозяйствования и без использования электронного платежного средства в месте продажи.

Это четко разделит расчеты на месте продаж и дистанционные переводы через платежных посредников.

Уравнение платежных и банковских счетов. В связи с реформой платежного рынка Закон о РРО должен быть гармонизирован с профильным законодательством. Платежный счет, открытый у небанковского поставщика платежных услуг, имеющий законное право открывать и вести такие счетадолжен быть прямо приравнен для целей РРО к текущему счету в банке.

Прямое освобождение в статье 9 Закона об РРО. Необходимо дополнить перечень исключений в статье 9 Закона четко устанавливающей нормой: РРО и ПРРО не применяются при получении субъектом хозяйствования средств на платежный счет в банке или у другого предоставлятеля платежных услуг, если расчеты осуществляются путем перевода средств со счета плательщика на счет получателябез использования наличных или плате.

Пропорциональные санкции за технические недостатки. Необходимо просмотреть подход к штрафам за "процедурные" ошибки. Если операция была проведена через зарегистрированный РРО/ПРРО, данные переданы в контролирующий орган, а налоговые обязательства исчислены правильно, но в документе отсутствуют отдельные обязательные реквизитысовокупный размер финансовых санкций за все такие нарушения в течение года должен быть ограничен предельным потолком в 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн). Наказание должно соответствовать тяжести совершенного нарушения и фискальных потерь государства.

Введение института самостоятельного исправления ошибок. Цифровизация позволяет реализовать сервисную функцию контроля. Если система автоматически обнаруживает разногласия или отсутствие обязательных реквизитов в отправленном электронном документе, бизнесу должно посылаться соответствующее уведомление через электронный кабинет плательщика. Если предприятие самостоятельно устраняет недостаток в начале проверки или в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления, финансовые санкции за это нарушение применяться не должны.

***

Предлагаемые изменения не означают ослабления финансовой дисциплины. Напротив, они позволят сосредоточить ресурс контролирующих органов на реальных рисках и в теневом секторе, а не на формальных процедурах легального бизнеса.

Если движение средств полностью зафиксировано и прослеживается через лицензируемую платежную инфраструктуру, государство получит прозрачный учет дохода. Законодательное закрепление этих правил устранит правовую неопределенность и позволит отечественной электронной коммерции развиваться по понятным и предполагаемым правилам.

Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
Ивент

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности