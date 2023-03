Предприниматель Сергей Лещина прокомментировал проведение налоговой реформы

Совладелец концерна Izovat и "Украинские лесопильни" Сергей Лещина заявил, что налоговая реформа, которую инициировал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, принесет пользу бизнесу.

Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".

"Мало кто бы замахнулся на столь радикальную реформу и снижение налогов. Безусловно, если налоговая реформа будет успешно осуществлена, это сильно поможет бизнесу. Но, наверное, у нее будет множество противников среди тех, кто занимается коррупцией и схемами. Что лично для меня есть проблема — это отсутствие возврата НДС при импорте оборудования, когда ты строишь новый завод. Проблема с возвратом НДС — одна из ключевых", — считает предприниматель.

По мнению Сергея Лещины, успешно работающий бизнес – это единственный вариант наполнить бюджет страны налогами.

"Это то, что предприниматели могут и должны сделать сейчас для государства. Поэтому, несмотря на все сложности, наши предприятия продолжают работать, — заявил он. — Конечно, пока идет война, объемы продаж теплоизоляции упали. Пока продукцию Izovat покупают те, у кого стройки были начаты еще до войны или те, кому нужно отремонтировать текущие дома. Новые строительства не начинаются — потребители не появляются. Таким образом спрос упал. Государственные программы по восстановлению жилищного фонда также начнут активно работать только после окончания войны".

Сергей Лещина – украинский предприниматель, топ-менеджер, эксперт в области химического производства, инвестиций, энергоэффективности. Совладелец завода Izovat, компании "Украинские лесопильни", Костопольского и Львовского фанерных заводов.

С 2014 года активно помогал участникам АТО: закупал бронежилеты и тепловизоры, автотехнику и другую амуницию для украинских военных на фронте. В 2023 году волонтерская платформа To Help to Win наградила Сергея Лещину за помощь, которую предоставил предприниматель в размере 1,5 млн грн бойцам 71-й бригады и другим военным частям, в том числе 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.