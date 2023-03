Підприємець Сергій Ліщина прокоментував проведення податкової реформи

Співвласник концерну Izovat і "Українські лісопильні" Сергій Ліщина заявив, що податкова реформа, яку ініціював заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, принесе користь бізнесу.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українським новинам".

"Мало хто замахнувся б на настільки радикальну реформу і зниження податків. Безумовно, якщо податкова реформа буде успішно здійснена, це сильно допоможе бізнесу. Але, напевно, у неї буде безліч супротивників серед тих, хто займається корупцією і схемами. Що особисто для мене є проблемою —це відсутність повернення ПДВ при імпорті обладнання, коли ти будуєш новий завод. Проблема з поверненням ПДВ — одна з ключових", — вважає підприємець.

На думку Сергія Ліщини, успішно працюючий бізнес — це єдиний варіант наповнити бюджет країни податками.

"Це те, що підприємці можуть і повинні зробити зараз для держави. Тому незважаючи на всі складнощі, наші підприємства продовжують працювати, — заявив він. — Звичайно, поки триває війна, обсяги продажів теплоізоляції впали. Поки продукцію Izovat купують ті, у кого будівництва були розпочаті ще до війни, або ті, кому потрібно відремонтувати поточні будинки. Нові будівництва не починаються — споживачі не з'являються. Таким чином попит упав. Державні програми з відновлення житлового фонду також почнуть активно працювати тільки після закінчення війни".

Сергій Ліщина — український підприємець, топменеджер, експерт в галузі хімічного виробництва, інвестицій, енергоефективності. Співвласник заводу Izovat, компанії "Українські лісопильні", Костопільського та Львівського фанерних заводів.

З 2014 року активно допомагав учасникам АТО: закуповував бронежилети і тепловізори, автотехніку та іншу амуніцію для українських військових на фронті. У 2023 році волонтерська платформа To Help to Win нагородила Сергія Ліщину за допомогу, яку надав підприємець в розмірі 1,5 млн грн бійцям 71-ї бригади та іншим військовим частинам, зокрема 35-ій окремій бригаді морської піхоти ЗСУ.