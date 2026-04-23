Прозрачность как стратегия: почему "белый бизнес" становится новой нормой

Во время BWS участники панельной дискуссии "Белый бизнес: долг или стратегия роста?" говорили не только о налогах и контроле, но и об изменении восприятия уплаты налогов как бизнесом, так и обществом. Если еще несколько лет назад работа в белую часто воспринималась как добровольный выбор, сегодня она все больше выглядит неизбежностью с собственной логикой выгод.

В дискуссии о белом бизнесе приняли участие СЕО Группы компаний ОККО Василий Даниляк, менеджер по противодействию нелегальной торговле "Филипп Моррис Украина" Андрей Лукасевич, заместитель председателя правления банка "Південний" Андрей Букин, председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Модерировал разговор СЕО юридической компании RIYAKO&PARTNERS Евгений Рияко.

В начале дискуссии модератор заметил, что в Украине формируется новая экономическая реальность, в которой прозрачность бизнеса и государства постепенно становится не исключением, а нормой. Эта тема стала центральной во время панельной дискуссии с участием представителей крупного бизнеса, банковского сектора и государства.

"В перспективе ближайших 10 лет полная уплата налогов и статус "белого" бизнеса станут стандартом. В то же время это означает и обратный процесс: голос бизнеса во взаимодействии с государством должен стать значительно сильнее и иметь реальное влияние. А деятельность, в частности, Бюро экономической безопасности Украины, ГНС и других государственных органов - более прозрачной, предсказуемой и подотчетной", - говорит Евгений Рияко.

СЕО Группы компаний ОККО Василий Даниляк обратил внимание на то, что работа в белую меняет внутреннюю логику компании, например просмотр бизнес-модели, оптимизации операционных расходов и т.п., что создает долгосрочное конкурентное преимущество.

"Компания, которая работает прозрачно, каждый день думает об операционной эффективности, в то время как другие часто думают, как сэкономить на налогах", - подчеркнул Даниляк.

Он также подчеркнул другой важный аспект, как возможность влиять на правила игры через диалог с государством, и этот канал постепенно становится важнее неформальных практик.

Банковский сектор, по словам заместителя председателя правления банка "Південний" Андрея Букина, фактически выступает одним из ключевых драйверов детенизации. Именно доступ к деньгам заставляет бизнес становиться более прозрачным.

"Чем более открытая компания, тем больше предложений она получает от банков, а конкуренция между финансовыми учреждениями автоматически снижает стоимость кредитов и улучшает условия", - подчеркнул Букин.

При этом речь идет не только о цене ресурсов. Прозрачность открывает доступ к:

больших кредитных лимитов;

беззалогового финансирования;

долгосрочных инвестиций.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев обратил внимание на важное изменение, а именно на трансформацию общественного восприятия теневой экономики. Если раньше уклонение от налогов часто рассматривалось как “нормальная практика”, то сегодня оно все больше рассматривается как отклонение от нормы.

"Еще несколько лет назад идея платить налоги вызвала непонимание. Сегодня для многих – это уже норма", – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, в этом контексте государство пытается создавать стимулы для прозрачного бизнеса, в частности, через концепцию "клуба белого бизнеса" - механизма, предусматривающего меньший уровень контроля для компаний с высокими налоговыми показателями.

"Это не о том, что одни белые, а другие черные. Это о внешних показателях - уровень уплаты налогов, который выше среднего по отрасли", - добавил он.

По словам Даниила, количество участников инициативы растет, и государство планирует ее расширять.

Впрочем, даже для прозрачных компаний ситуация остается сложной из-за существования значительного теневого сегмента. Менеджер по противодействию нелегальной торговле "Филипп Моррис Украина" Андрей Лукасевич очертил масштаб проблемы на примере табачной отрасли. Так, несмотря на жесткое регулирование, нелегальный рынок не исчезает, а иногда даже растет, создавая перекосы конкуренции и прямые потери для бюджета.

"Законодательная база в Украине сейчас фактически идеальна. Проблема в эффективности контроля за исполнением законов. Без этого создается ситуация, когда белый бизнес вынужден конкурировать с не платящими налоги игроками. В данном случае роль государства становится критической", - считает Лукасевич.

На практике детенизация уже дает определенные результаты: закрытие нелегальных объектов, разоблачение схем, более активная коммуникация между бизнесом и государством. Но ключевым фактором остается системность.

В результате участники дискуссии подчеркнули, что белый бизнес в Украине постепенно переходит из категории морального выбора в категорию экономической целесообразности. Но окончательный успех этой трансформации зависит не только от бизнеса, но и от способности государства обеспечить главное: одинаковые правила игры для всех.