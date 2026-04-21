Business Wisdom Summit 2026: как украинские компании строят новую логику роста

В последние годы украинский бизнес прошел экстремальный курс выживания. Но просто "устоять" уже недостаточно. Как перестроить компанию, когда старые стратегии не работают? Именно об этом говорили на Business Wisdom Summit 2026 года. Участники панели обсуждали, как меняется структура компаний, какие части бизнеса нуждаются в наибольшей трансформации и где сегодня искать точки роста. Лидеры рынка сошлись на одном: эпоха адаптации завершена. Теперь мы строим новую системную реальность, где смелость подкреплена трезвым расчетом.

Модератор панели Виталий Лубинец (СЕО WIN WIN CLUB) начал дискуссию по вопросу: «Что в бизнесе сломалось?» Ответы экспертов были единодушны — сломались старые подходы. Им на смену пришли быстрота, технологии и способность просчитывать риски вперед.

Своим видением новой логики рост поделились:

Виталий Лубинец - соучредитель и СЕО WIN WIN CLUB (модератор);

Тимур Козонов – основатель Foundation Coffee Roasters;

Марина Мкртичева - управляющая партнерша Magnet Legal Law Firm;

Александр Белый – исполнительный и финансовый директор 1+1 media;

Валентина Сахно – руководитель Kyiv School of Economics.

Тимур Козонов: "Если не сломался владелец, будет работать и бизнес"

Основатель Foundation Coffee Roasters уверен, что устойчивость компании начинается с головы.

"Главное, чтобы в бизнесе не сломался собственник. Если он работает - будет работать и бизнес", - говорит Тимур. Он вспоминает, как, несмотря на войну, продолжал дорогой ребрендинг:

"На третий месяц вторжения мы поняли: надо идти дальше. Это было важнейшее решение - держать стратегию, когда вокруг хаос".

На вопрос о точках роста Тимур отвечает: системность важнее скорости. В оффлайне он делает ставку на большие сети и CRM-контроль, а в планах – "погружение" в онлайн, где деньги и рост масштабируются в сотни раз быстрее.

"Мы уже не просто стартап, мы бренд, который выходит на европейский рынок. Там наши украинские навыки "выживателей" часто даже слишком быстры для местного темпа", - шутит предприниматель.

Марина Мкртычева: "Системность против юридических ловушек"

Управляющая партнерша Magnet Legal Law Firm считает, что бизнес не является интуитивным. Сегодня каждая четвертая проблема предпринимателя – юридическая.

"Проблемы начинаются не тогда, когда к вам пришли с обыском, а тогда, когда вы не оценили риски раньше времени. Теперь мы должны действовать на опережение", - отмечает Марина. Для нее архитектура современного бизнеса – это прозрачная структура, которая готова к требованиям ЕС.

Марина призывает не недооценивать "тыловые" звенья: бухгалтеров и финансистов, ведь именно по ним часто избивают правоохранители. Точкой роста она видит привлечение грантов и госпрограмм.

"Недостаточно просто знать свою нишу. Надо быть проактивным: привлекать АИ для заявок, мониторить международные рынки и постоянно масштабироваться. Только системность позволяет не просто оставаться на плаву, а расти", — заключает она.

Александр Белый: "Мы перестали верить в чудо"

Финансовый директор «1+1 медиа» уверен, что время традиционного телевидения как монополиста прошло. Сегодня потребление контента полностью изменилось: от больших экранов зритель перешел к смартфонам.

"То, что было успешным вчера, сегодня уже не работает. Мы должны постоянно угадывать, что выстрелит завтра", - отмечает Александр. Для него современная медиагруппа - это "супермаркет", где контент является главным товаром, но без дистрибуции и партнерств он не имеет ценности.

Александр призывает быть реалистами: рынок телерекламы упал с $300 млн до $80 млн, а девальвация и инфляция давят на прибыль. Однако выход есть инновации и работа над ошибками.

"Ошибки без выводов - это ущерб. Ошибки с выводами - это опыт, а опыт - это обучение", - заключает он. Главной точкой роста он видит развитие новых медиа и честность с командой, ведь только реальный прогноз позволяет компании уверенно идти вперед.

Валентина Сахно: "Искусственный интеллект - это не выбор, а требование"

Руководитель Kyiv School of Economics уверена: бизнес стал сильнее именно благодаря стрессоустойчивости. Но главный тренд сейчас – АИ-трансформация.

"Мировые топменеджеры уходят с должностей, если не могут справиться с ИИ. Кто это не интегрирует сегодня – теряет не просто скилы, а конкурентность", – предупреждает Валентина. В KSE уже создали инновационный юнит, где "магия" ИИ помогает создавать кейсы и озвучивать тексты в считанные секунды.

Относительно роста доходов Валентина делает ставку на скорость запуска образовательных продуктов:

"Мы смотрим на программы как на стартапы: не взлетело - делаем пивот".

При этом она напоминает о важности человеческого ресурса в эпоху машин.

"Мой план на будущее - находить возможность отдыхать. Мы все суперработаем, но чтобы смотреть глобально и видеть новые горизонты, нужно держать баланс", - резюмирует эксперт.