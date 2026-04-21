Business Wisdom Summit 2026: як українські компанії будують нову логіку зростання

За останні роки український бізнес пройшов екстремальний курс виживання. Але просто “встояти” вже недостатньо. Як перебудувати компанію, коли старі стратегії не працюють? Саме про це говорили на Business Wisdom Summit 2026. Учасники панелі обговорювали, як змінюється структура компаній, які частини бізнесу потребують найбільшої трансформації та де сьогодні шукати точки зростання. Лідери ринку зійшлися на одному: епоха адаптації завершена. Тепер ми будуємо нову системну реальність, де сміливість підкріплена тверезим розрахунком.

Модератор панелі Віталій Лубінець (СЕО WIN WIN CLUB) розпочав дискусію з питання: "Що в бізнесі зламалося?»" Відповіді експертів були одностайними — зламалися старі підходи. Їм на зміну прийшли швидкість, технології та здатність прораховувати ризики наперед.

Своїм баченням нової логіки зростання поділилися:

Віталій Лубінець — співзасновник та СЕО WIN WIN CLUB (модератор);

Тимур Козонов — засновник Foundation Coffee Roasters;

Марина Мкртичева — керуюча партнерка Magnet Legal Law Firm;

Олександр Білий — виконавчий та фінансовий директор 1+1 media;

Валентина Сахно — керівниця Kyiv School of Economics.

Тимур Козонов: "Якщо не зламався власник — працюватиме і бізнес"

Засновник Foundation Coffee Roasters впевнений, що стійкість компанії починається з голови.

"Головне, щоб у бізнесі не зламався власник. Якщо він працює — працюватиме і бізнес", — каже Тимур. Він пригадує, як попри війну продовжував дорогий ребрендинг:

"На третій місяць вторгнення ми зрозуміли: треба йти далі. Це було найважливіше рішення — тримати стратегію, коли навколо хаос".

На запитання про точки зростання Тимур відповідає: системність важливіша за швидкість. У офлайні він робить ставку на великі мережі та CRM-контроль, а в планах — "занурення" в онлайн, де гроші та ріст масштабуються у сотні разів швидше.

"Ми вже не просто стартап, ми — бренд, який виходить на європейський ринок. Там наші українські навички "виживальників" часто навіть занадто швидкі для місцевого темпу", — жартує підприємець.

Марина Мкртичева: "Системність проти юридичних пасток"

Керуюча партнерка Magnet Legal Law Firm вважає, що бізнес перестав бути інтуїтивним. Сьогодні кожна четверта проблема підприємця — юридична.

"Проблеми починаються не тоді, коли до вас прийшли з обшуком, а тоді, коли ви не оцінили ризики завчасно. Тепер ми маємо діяти на випередження", — наголошує Марина. Для неї архітектура сучасного бізнесу — це прозора структура, яка готова до вимог ЄС.

Марина закликає не недооцінювати "тилові" ланки: бухгалтерів та фінансистів, адже саме по них часто б'ють правоохоронці. Точкою зростання вона бачить залучення грантів та держпрограм.

"Недостатньо просто знати свою нішу. Треба бути проактивним: залучати АІ для заявок, моніторити міжнародні ринки й постійно масштабуватися. Тільки системність дає можливість не просто залишатися на плаву, а рости", — підсумовує вона.

Олександр Білий: "Ми перестали вірити в диво"

Фінансовий директор «1+1 медіа» впевнений, що час традиційного телебачення як монополіста минув. Сьогодні споживання контенту повністю змінилося: від великих екранів глядач перейшов до смартфонів.

"Те, що було успішним учора, сьогодні вже не працює. Ми маємо постійно вгадувати, що вистрілить завтра", — наголошує Олександр. Для нього сучасна медіагрупа — це "супермаркет»" де контент є головним товаром, але без дистрибуції та партнерств він не має цінності.

Олександр закликає бути реалістами: ринок телереклами впав із $300 млн до $80 млн, а девальвація та інфляція тиснуть на прибутки. Проте вихід є — інновації та робота над помилками.

"Помилки без висновків — це збитки. Помилки з висновками — це досвід, а досвід — це навчання", — підсумовує він. Головною точкою зростання він бачить розвиток нових медіа та чесність із командою, адже тільки реалістичний прогноз дозволяє компанії впевнено йти вперед.

Валентина Сахно: "Штучний інтелект — це не вибір, а вимога"

Керівниця Kyiv School of Economics впевнена: бізнес став сильнішим саме завдяки стресостійкості. Але головний тренд зараз — АІ-трансформація.

"Світові топменеджери йдуть з посад, якщо не можуть впоратися з ШІ. Хто це не інтегрує сьогодні — втрачає не просто скіли, а конкурентність", — попереджає Валентина. В KSE вже створили інноваційний юніт, де "магія" ШІ допомагає створювати кейси та озвучувати тексти за лічені секунди.

Щодо зростання доходів, Валентина робить ставку на швидкість запуску освітніх продуктів:

"Ми дивимося на програми як на стартапи: не злетіло — робимо півот".

При цьому вона нагадує про важливість людського ресурсу в епоху машин.

"Мій план на майбутнє — знаходити можливість відпочивати. Ми всі суперпрацюємо, але щоб дивитися глобально і бачити нові горизонти, треба тримати баланс", — резюмує експертка.