Верховная Рада приняла новый закон об акционерных обществах. Как сообщил депутат Ярослав Железняк ("Голос"), за принятие в целом соответствующего законопроекта №2493 проголосовало 232 нардепа.

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Проект закона был подан в парламент еще в ноябре 2019 года, его авторами являются сам Железняк, Роксолана Подласа и Андрей Жупанин.

Документ предусматривает, в частности, изменения в Хозяйственно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Хозяйственный кодекс, законы об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, о ценных бумагах и фондовом рынке, о депозитарной системе в Украине.

Как отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, им предусмотрено введение электронного голосования на общем собрании акционеров общества; внедрение деятельности советников по корпоративным правам; внедрение законодательных требований к корпоративному управлению профессиональных участников фондового рынка.

Также предусмотрена возможность избрания АО одноуровневой структуры управления путем создания совета директоров с одновременным предусмотрением случаев обязательного применения исключительно двухуровневой структуры.

Документ урегулирует вопрос о введении в АО должности корпоративного секретаря, определения его компетенции и полномочий; убирает требование о существовании в АО ревизионной комиссии или ревизора.

Также им регулируется вопрос ответственности должностных лиц АО, в частности путем предусмотрения механизма возмещения ими ущерба, а также ограничения занятия должностей в АО и возможности досрочного прекращения полномочий в случае нанесения ущерба.

Кроме того, вводятся механизм учета долей ООО и ОДО в учетной системе Центрального депозитария ценных бумаг, урегулируются вопросы слияния, присоединения, выделения и разделения АО в соответствии с законодательством Евросоюза.

Отметим, что в первом чтении Рада приняла этот документ еще в июне 2020 года. Он неоднократно перерабатывался, и согласно последней редакции должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

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