Верховна Рада прийняла новий закон про акціонерні товариства. Як повідомив депутат Ярослав Железняк ("Голос"), за прийняття в цілому відповідного законопроекту №2493 проголосувало 232 нардепи.

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Проект закону було подано до парламенту ще в листопаді 2019 року, його авторами є сам Железняк, Роксолана Підласа та Андрій Жупанин.

Документ передбачає, зокрема, зміни до Господарсько-процесуального кодексу, Цивільного кодексу, Господарського кодексу, законів про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, про цінні папери та фондовий ринок, про депозитарну систему в Україні.

Як зазначали автори у пояснювальній записці до законопроекту, ним передбачено введення електронного голосування на загальних зборах акціонерів товариства; запровадження діяльності радників з корпоративних прав; впровадження законодавчих вимог до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку.

Також передбачено можливість обрання АТ однорівневої структури управління шляхом створення ради директорів з одночасним передбаченням випадків обов'язкового застосування виключно дворівневої структури.

Документ врегульовує питання запровадження в АТ посади корпоративного секретаря, визначення його компетенції та повноважень; прибирає вимогу існування в АТ ревізійної комісії чи ревізора.

Також ним врегульовується питання відповідальності посадових осіб АТ, зокрема шляхом передбачення механізму відшкодування ними збитків, а також обмеження щодо зайняття посад в АТ та можливості дострокового припинення повноважень у разі завдання збитків.

Крім того, запроваджуються механізм обліку часток ТОВ та ТзДВ в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів, врегульовуються питання злиття, приєднання, виділу та поділу АТ відповідно до законодавства Євросоюзу.

Зазначимо, що в першому читанні Рада прийняла цей документ ще в червні 2020 року. Він неодноразово перероблявся, і згідно з останньою редакцією, має набрати чинності з 1 січня 2023 року.

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