Россия из-за войны оставила эквадорских продавцов бананов без покупателей

В Эквадоре вследствие антироссийских санкций, которые были введены из-за агрессии РФ против Украины, производство бананов оказалось под угрозой остановки.

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Как сообщает Euronews, главным покупателем этих эквадорских фруктов является Россия. До начала полномасштабного вторжения войск России в Украину туда направляли 21% экспорта бананов, что составляет около 700 млн долларов ежегодного дохода.

Однако из-за антироссийских санкций и трудностей транспортировки поставки туда прекратились.

В издании отмечают, что за последний месяц около миллиона ящиков с уже собранными фруктами в этой южноамериканской стране остались без покупателя.

По информации издания, фермеры вынуждены выбрасывать тонны бананов или раздавать их бесплатно.

"Это конец для производителей. За три недели мы не обработали ни одной коробки. Сотрудники просто уходят, даже не увольняясь, потому что я не могу им заплатить", – рассказала владелица банановой плантации Мирейя Каррера.

По словам главы Национальной федерации производителей бананов Эквадора Франклина Торреса, каждый пятый банан, выращенный в Эквадоре, отправлялся в Украину и Россию.

"Больше мы экспортируем, конечно, в Россию, туда уходит примерно 20% поставок, в Украину только 2%. Эта война очень сильно повлияла на сектор", – отметил Торрес.

Из-за кризиса продаж фермеры просят помощи у правительства Эквадора. Там заявили, что планируют искать другие рынки сбыта.

Но многие считают это утопией, говоря, что нет такой страны в мире, которая могла бы купить столько бананов, сколько покупала Россия, констатируют в Euronews.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим в этот же день Верховная Рада объявила военное положение.