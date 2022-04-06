Росія через війну залишила еквадорських продавців бананів без покупців

В Еквадорі внаслідок антиросійських санкцій, запроваджених через агресію РФ проти України, виробництво бананів опинилося під загрозою зупинки.

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Як повідомляє Euronews, головним покупцем цих еквадорських фруктів є Росія. До початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну туди спрямовували 21% експорту бананів, що становить близько 700 млн доларів щорічного доходу.

Проте через антиросійські санкції та труднощі транспортування постачання туди припинилися.

У виданні зазначають, що за останній місяць близько мільйона ящиків з вже зібраними фруктами у цій американській країні залишилися без покупця.

За інформацією видання, фермери змушені викидати тонни бананів чи роздавати їх безплатно.

"Це кінець для виробників. За три тижні ми не обробили жодної коробки. Співробітники просто йдуть, навіть не звільняючись, тому що я не можу їм заплатити", — розповіла власниця бананової плантації Мірей Каррера.

За словами голови Національної федерації виробників бананів Еквадору Франкліна Торреса, кожен п'ятий банан, вирощений в Еквадорі, вирушав в Україну та Росію.

"Більше ми експортуємо, звичайно, до Росії, туди йде приблизно 20% поставок, в Україну лише 2%. Ця війна дуже сильно вплинула на сектор", — зазначив Торрес.

Через кризу продажів фермери просять допомоги в уряду Еквадору. Там заявили, що планують шукати інші ринки збуту.

Але багато хто вважає це утопією, кажучи, що немає такої країни у світі, яка могла б купити стільки бананів, скільки купувала Росія, констатують у Euronews.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан.