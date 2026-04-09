“Рухай українське”: как МХП создает эксклюзивную линейку блюд для UKRNAFTA

МХП усиливает свои позиции в сегменте готовой пищи через партнерство с сетью АЗК UKRNAFTA и известным шеф-поваром Евгением Клопотенко. Корреспондентка delo.ua побывала на презентации инициативы “Рухай українське”, чтобы ознакомиться с целью проекта.

8 апреля на одной из обновленных АЗК UKRNAFTA в Киеве была презентована инициатива “Рухай українське”, в рамках которой представители МХП, UKRNAFTA и шеф-повар Евгений Клопотенко презентовали линейку порционированных блюд под брендом "Секреты Шефа", созданную специально для крупнейшей сети автозаправочных комплексов.

МХП как интегратор готовых решений для бизнесов

Особенность проекта – в трехсторонней модели сотрудничества. UKRNAFTA обратилась к МХП как к производителю продуктов питания с запросом на полноценную категорию готовой пищи как часть обновленного формата АЗК и нового клиентского опыта. Авторские рецептуры разработал Евгений Клопотенко, в то время как МХП взяла на себя полный производственный цикл: от адаптации и индустриализации рецептов до стандартизации вкуса, контроля качества и безопасности, упаковки, логистики и дальнейшего масштабирования на всю сеть.

Блюда в упаковке под брендом Секреты Шефа. Фото: пресс-служба МХП

"МХП сегодня – это уже не о сырье. Мы food-компания, которая фокусируется на продуктах с добавленной ценностью и готовых решениях для партнеров”, – отмечает руководитель управления по работе с клиентами HoReCa компании МХП Андрей Дорошенко.

Проект фактически демонстрирует роль МХП как интегратора решений в категории ready-to-eat, когда компания предлагает не отдельный продукт, а полностью готовые к употреблению блюда, интегрированные в операционную модель партнера.

Банош со шкварками. Фото: delo.ua

"Рухай українське" – это наш ответ на то, что мы видим, что люди хотят вкусно питаться, но при этом тратить меньше времени на приготовление, и именно поэтому из года в год предлагаем потребителям все больше продуктов с добавленной стоимостью, в которых мы как производитель продуктов питания, сделали за них либо часть процесса приготовления, либо полностью приготовили блюдо", – комментирует Андрей Дорошенко.

Со стороны UKRNAFTA запуск инициативы "Рухай українське" является частью трансформации АЗК в полноценное сервисное пространство. В компании рассказали, что масштабирование проекта будет происходить поэтапно, в том числе на старте более 200 АЗК начнут продажу блюд. Запуск в масштабном формате намечен на 15 апреля. Именно тогда продукция будет доступна на АЗК UKRNAFTA по всей стране, а это около 700 торговых точек. Такой постепенный подход позволяет тестировать спрос и сохранять стабильный вкус продукта.

Глава правления UKRNAFTA Богдан Кукура. Фото: пресс-служба МХП

"Сегодня заправка - это уже не просто о топливе, ведь клиент ожидает комплексного сервиса и качественной пищи. Поэтому это следующий логический шаг в развитии сети", - говорит глава правления UKRNAFTA Богдан Кукура.

По его словам, компания уже фиксирует существенный рост ключевых бизнес-показателей, в частности в нетопливном сегменте, где наблюдается кратный рост как по объемам продаж, так и по среднему чеку, что указывает на повышение доверия клиентов и изменение поведения потребителей.

Таким образом, для UKRNAFTA запуск линейки готовых блюд является частью стратегии построения love brand и трансформации АЗК в современное сервисное пространство, где клиент может не только заправиться, но и качественно провести время в пути.

Блинчики, шашлык и шарики из курятины. Фото: delo.ua

МХП рассматривает этот проект в качестве примера развития готовых решений и их интеграцию под конкретные каналы сбыта.

"Ценно, что, добавляя на свои АЗК сегмент готовой пищи, UKRNAFTA обратилась к нам как к производителю. Мы предложили им линейку блюд, которая, надеюсь, найдет отклик у потребителей", - рассказал руководитель управления по работе с клиентами HoReCa компании МХП Андрей Дорошенко.

Руководитель управления по работе с клиентами HoReCa компании МХП Андрей Дорошенко. Фото: пресс-служба МХП

На старте МХП предлагает линейку около 40 блюд, что значительно отличается от привычного формата быстрых перекусов на заправках, таких как хот-догов или бургеров. Меню "Секреты Шефа" сформировано на основе знакомых украинскому потребителю блюд, таких как борщ, банош с грибами и брынзой, гречка со шкварками, куриный суп, блины с разными начинками. Часть позиций работает в формате ротации, что позволяет тестировать спрос и гибко обновлять ассортимент.

Операционно проект основан на модели frozen-ready, когда блюда производятся централизованно и поставляются в замороженном виде, с последующим приготовлением на точке. Это позволяет контролировать качество и обеспечивать одинаковый вкус во всех точках.

Теперь борщ от Евгения Клопотенко можно купить на АЗК UKRNAFTA. Фото: delo.ua

Сочетание бизнес-эффекта и культурной составляющей

Шеф-повар Клопотенко рассказал, что работа над проектом "Рухай українське" длилась около двух лет из-за необходимости адаптировать украинскую кухню к массовому формату потребления на АЗК.

Шпундра с рисом. Фото: delo.ua

Он также подчеркнул, что "украинское" в проекте не ограничивается исключительно традиционными блюдами, а охватывает широкий спектр продуктов, созданных украинскими компаниями, например МХП и другие, для украинского потребителя.

Ключевым вызовом проекта стало изменение потребительского поведения, говорит Клопотенко. Он подчеркивает, что традиционно формат автозаправок ассоциируется с простыми перекусами, и предложить альтернативу этому сценарию было сложной задачей. По словам Евгения, украинскую кухню как продукт сложнее сделать коммерческим из-за сложившихся привычек потребителей.

Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: пресс-служба МХП

"В Украине люди не привыкли платить за украинскую еду. Все говорят, что любят украинское, но выбирают что-то другое. Поэтому проект стал задачей не только создать вкусный продукт, но и сделать его конкурентным и доступным в массовом формате", - отмечает шеф-повар.

Клопотенко также подчеркивает культурный аспект проекта, так как постепенно такие блюда должны проникать в повседневный быт потребителей. По его словам, сначала люди пробуют блюдо где-то вне дома, а затем начинают готовить его дома. Так и формируется культура.

Блюдо "Бигус". Фото: delo.ua

В дальнейшем команда проекта рассматривает развитие региональных меню, отражающих гастрономическое разнообразие Украины.