"Рухай українське": як МХП створює ексклюзивну лінійку страв для UKRNAFTA

МХП посилює свої позиції у сегменті готової їжі через партнерство з мережею АЗК UKRNAFTA та відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кореспондентка delo.ua побувала на презентації ініціативи “Рухай українське”, щоб ознайомитися з метою проєкту.

8 квітня на одній із оновлених АЗК UKRNAFTA у Києві була презентована ініціатива “Рухай українське”, в межах якої представники МХП, UKRNAFTA та шеф-кухар Євген Клопотенко презентували лінійку порційованих страв під брендом “Секрети Шефа”, створену спеціально для найбільшої мережі автозаправних комплексів України.

МХП як інтегратор готових рішень для бізнесів

Особливість проєкту – у тристоронній моделі співпраці. UKRNAFTA звернулася до МХП як до виробника продуктів харчування із запитом на повноцінну категорію готової їжі як частину оновленого формату АЗК і нового клієнтського досвіду. Авторські рецептури розробив Євген Клопотенко, тоді як МХП взяла на себе повний виробничий цикл: від адаптації та індустріалізації рецептів до стандартизації смаку, контролю якості й безпечності, пакування, логістики та подальшого масштабування на мережу.

Страви в упаковці під брендом “Секрети Шефа”. Фото: прес-служба

“МХП сьогодні – це вже не про сировину. Ми food-компанія, яка фокусується на продуктах із доданою цінністю і готових рішеннях для партнерів”, – зазначає керівник управління по роботі з клієнтами HoReCa компанії МХП Андрій Дорошенко.

Проєкт фактично демонструє роль МХП як інтегратора рішень у категорії ready-to-eat, коли компанія пропонує не окремий продукт, а повністю готові до споживання страви, інтегровані в операційну модель партнера.

Банош зі шкварками. Фото: delo.ua

"Рухай українське" – це наша відповідь на те, що ми бачимо, що люди хочуть смачно їсти, але при цьому витрачати менше часу на приготування, і саме тому з року в рік пропонуємо споживачам все більше продуктів із доданою цінністю, в яких ми як виробник продуктів харчування зробили замість них або частину процесу приготування, або ж повністю приготували страву", – коментує Андрій Дорошенко.

З боку UKRNAFTA запуск ініціативи "Рухай українське" є частиною трансформації АЗК у повноцінний сервісний простір. В компанії розповіли, що масштабування проєкту буде відбуватися поетапно, зокрема на старті понад 200 АЗК почнуть продаж страв. Запуск у масштабному форматі запланований на 15 квітня. Саме тоді продукція буде доступною на АЗК UKRNAFTA по всій країні, а це близько 700 торгових точок. Такий поступовий підхід дозволяє тестувати попит і зберігати стабільний смак продукту.

Голова правління UKRNAFTA Богдан Кукура. Фото: прес-служба МХП

“Сьогодні заправка – це вже не просто про пальне, адже клієнт очікує комплексного сервісу, і якісної їжі. Тому це наступний логічний крок у розвитку мережі”, – каже голова правління UKRNAFTA Богдан Кукура.

За його словами, компанія вже фіксує суттєве зростання ключових бізнес-показників, зокрема у непаливному сегменті, де спостерігається кратне зростання як за обсягами продажів, так і за середнім чеком, що вказує на підвищення довіри клієнтів і зміну поведінки споживачів.

Таким чином, для UKRNAFTA запуск лінійки готових страв є частиною стратегії побудови love brand і трансформації АЗК у сучасний сервісний простір, де клієнт може не лише заправитися, а й якісно провести час у дорозі.

Налисники, шашлик та кульки із курятини. Фото: delo.ua

МХП розглядає цей проєкт як приклад розвитку готових рішень та їх інтеграцію під конкретні канали збуту.

“Цінно, що, додаючи на свої АЗК сегмент готової їжі, UKRNAFTA звернулася до нас як до виробника. Ми запропонували їм лінійку страв, яка, сподіваюся, знайде відгук у споживачів”, – розповів керівник управління по роботі з клієнтами HoReCa компанії МХП Андрій Дорошенко.

Керівник управління по роботі з клієнтами HoReCa компанії МХП Андрій Дорошенко. Фото: прес-служба МХП

На старті МХП пропонує лінійку близько 40 страв, що значно відрізняється від звичного формату швидких перекусів на заправках, як-от хот-догів чи бургерів. Меню “Секрети Шефа” сформоване на основі знайомих українському споживачу страв, як-от борщ, банош із грибами та бринзою, гречка зі шкварками, курячий суп, млинці з різними начинками. Частина позицій працює у форматі ротації, що дозволяє тестувати попит і гнучко оновлювати асортимент.

Операційно проєкт базується на frozen-ready моделі, коли страви виробляються централізовано та постачаються у замороженому вигляді, з подальшим доготуванням на точці. Це дозволяє контролювати якість та забезпечувати однаковий смак у всіх точках.

Тепер борщ від Євгена Клопотенка можна придбати на АЗК UKRNAFTA. Фото: delo.ua

Поєднання бізнес-ефекту та культурної складової

Шеф-кухар Клопотенко розповів, що робота над проєктом "Рухай українське" тривала близько двох років через необхідність адаптувати українську кухню до масового формату споживання на АЗК.

Шпундра з рисом. Фото: delo.ua

Він також підкреслив, що “українське” у проєкті не обмежується виключно традиційними стравами, а охоплює широкий спектр продуктів, створених українськими компаніями, як-от МХП та інші, для українського споживача.

Ключовим викликом проекту стала зміна споживчої поведінки, каже Клопотенко. Він підкреслює, що традиційно формат автозаправок асоціюється з простими перекусами, і запропонувати альтернативу цьому сценарію було складним завданням. За словами Євгена, українську кухню як продукт складніше зробити комерційним через сформовані звички споживачів.

Шеф-повар Євген Клопотенко. Фото: прес-служба МХП

“В Україні люди не звикли платити за українську їжу. Всі кажуть, що люблять українське, але обирають щось інше. Тому проєкт став завданням не лише створити смачний продукт, а й зробити його конкурентним та доступним у масовому форматі”, – наголошує шеф-кухар.

Клопотенко також підкреслює культурний аспект проєкту, адже поступово такі страви мають проникати у повсякденний побут споживачів. За його словами, спочатку люди пробують страву десь поза домом, а потім починають готувати її вдома. Так і формується культура.

Страва "Бігус". Фото: delo.ua

У подальшому команда проєкту розглядає розвиток регіональних меню, що відображатимуть гастрономічне різноманіття України.